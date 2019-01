Candidatul PPE la șefia Comisiei Europene: ”Președinția română a Consiliului UE are multe provocări de abordat. Succes președintelui Klaus Iohannis”

Președinția română a Consiliului UE are multe provocări pe agenda sa, a transmis Manfred Weber, liderul Grupului PPE în Parlamentul European și candidatul popularilor europeni la șefia Comisiei Europene în contextul alegerilor europene din luna mai.

Într-un mesaj publicat pe contul său de Twitter, Weber i-a transmis succes președintelui Klaus Iohannis pentru această președinție după ce un mesaj similar a fost transmis și de către președintele PPE Joseph Daul.

”Președinția română a Consiliului UE are multe pe agendă și multe provocări de abordat în prima jumătate a lui 2019. Îi urez noroc și succes președintelui Klaus Iohannis pentru asta # RO2019EU. # StrongerTogether”, a scris Weber.

The Romanian presidency of the EU Council has a lot on its agenda and many challenges to tackle in this first half of 2019. Wishing the best of luck and success, President @KlausIohannis for this #RO2019EU. #StrongerTogether

— Manfred Weber (@ManfredWeber) January 1, 2019