Candidatul Ungariei pentru funcția de comisar european anunță că va lua măsuri legale împotriva avizului negativ primit de la Comisia pentru Afaceri Juridice a PE

László Trócsányi‏, candidatul Ungariei pentru funcția de comisar european pentru Extindere și Vecinătate, a anunțat, într-un comunicat de presă publicat pe Twitter, că va apela la justiție împotriva avizului negativ dat de Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) din Parlamentul European, pe care o consideră o ,,decizie politică, fără un fundament obiectiv”.

Împotriva candidaturii sale au votat 11 membri ai Comisiei JURI , în timp ce 9 au votat pentru, iar 2 s-au abținut. Avizul negativ primit de candidatul ungar este motivat de constatarea unui conflict de interese în baza analizării declarației sale de avere și venit.

În comunicatul emis, Trócsányi, care în prezent deține un mandat de europarlamentar, ia notă de voturile exprimate și mulțumește celor care l-au susținut în pregătirea pentru un portofoliu ,,de importanță istorică pentru Ungaria”. De asemenea, acesta explică că votul a avut loc în cadrul unei audieri în care a răspuns ,,în mod transparent tuturor întrebărilor adresate în conformitate cu documentele depuse anterior”.

Cu toate acestea , spune Trócsányi, audierea a avut loc în spatele ușilor închise, fără accesul publicului, iar rezultatul a fost o ,,decizie politică, fără un fundament obiectiv”, drept pentru care decide ,,să ia toate măsurile legale care se impun”.

Here you can find my statement regarding today's JURI meeting.

— László Trócsányi (@trocsanyi) September 26, 2019