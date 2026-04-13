Cândva inspirat de Orban, Peter Magyar pune capăt epocii liderului pro-Putin și pro-Trump: Ungaria va redeveni “un aliat puternic UE și NATO”, Țara își “recâștigă calea europeană”

Ungaria va redeveni un aliat puternic al Uniunii Europene și al NATO, a promis duminică seară viitorul prim-ministru ungar Peter Magyar, fondator al partidului Tisza cu care i-a învins zdrobitor pe Viktor Orban și pe Fidesz la alegerile legislative ce au pus capăt unei epoci de 16 ani consecutivi la putere pentru premierul maghiar pro-Putin și pro-Trump, relatează The Washington Post și Reuters.

Când Peter Magyar era copil, și-a lipit pe peretele dormitorului o fotografie cu Viktor Orbán, pe atunci un tânăr protestatar și politician anticomunist, entuziasmat de primele alegeri democratice din Ungaria din 1990.

Câteva decenii mai târziu, Magyar, în vârstă de 45 de ani, a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Orban în calitate de prim-ministru, într-un scrutin care a înregistrat o prezență record la urne, respectiv 77,8%, lucru care a contribuit la încheierea epocii Orban în Ungaria, după 16 ani neîntrerupți la putere și 20 de ani în total.

Cel mai longeviv lider din istoria țării și-a recunoscut înfrângerea, într-un eșec electoral major care va avea ecouri la Washington și Moscova și va pune capăt guvernării de lungă durată a unui autoproclamat campion al democrației creștine iliberale, apreciat de conservatorii americani aliniați mișcării MAGA, aliat al Kremlinului și critic vocal al liderilor Uniunii Europene de la Bruxelles.

Orban, în vârstă de 62 de ani, care a condus Ungaria cu tendințe tot mai autoritare din 2010, și partidul său Fidesz au fost învinși de Peter Magyar, în vârstă de 45 de ani, europarlamentar de centru-dreapta cu viziuni conservatoare din punct de vedere social, și de partidul său Tisza — într-un scrutin considerat, probabil, cel mai important din țară de la sfârșitul erei comuniste.

Înfrângerea vine și după ce vicepreședintele american JD Vance a vizitat Ungaria săptămâna trecută pentru a face campanie în favoarea lui Orban, fapt care nu l-a ajutat pe premierul maghiar să rămână la putere.

„Astăzi am realizat un miracol, Ungaria a scris istorie”, a declarat Magyar în fața a mii de susținători. „Astăzi adevărul a învins minciuna. Astăzi ungurii nu au întrebat ce poate face țara pentru ei, ci ce pot face ei pentru țară.”

Magyar a salutat, de asemenea, proiecțiile privind o majoritate solidă, despre care a spus că „ne va permite să avem o tranziție lină și pașnică”.

În discursul său de recunoaștere a înfrângerii „dureroase”, Orban le-a mulțumit alegătorilor care au susținut Fidesz și a afirmat că partidul trebuie acum să se concentreze pe reconstruirea comunităților. „Nu renunțăm niciodată”, a spus el.

Pe malul Dunării, o mulțime de susținători ai Tisza a izbucnit în aplauze și bucurie după ce Orban a recunoscut ceea ce a numit o înfrângere dureroasă.

Ungurii au participat în număr record la acest vot istoric, despre care Magyar a spus că va aduce schimbări fundamentale.

„Vom restabili sistemul de echilibre și contraponderi, vom garanta funcționarea democratică a țării și nu vom permite niciodată nimănui să captureze statul ungar liber. Vom reconstrui instituțiile care protejează democrația. Ungaria va redeveni un aliat puternic al UE și NATO”, a declarat el.

Mesaje de felicitare pentru Magyar au venit din partea liderilor politici europeni din primul eșalon, pentru care Orban a fost adesea o sursă majoră de frustrare, folosind dreptul de veto al țării sale pentru a bloca inițiative importante ale UE, inclusiv, cel mai recent, un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

„Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria. O țară își recâștigă calea europeană. Uniunea devine mai puternică”, a scris, pe X, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Formațiunea Tisza a obținut o majoritate de două treimi în Parlamentul de la Budapesta, fapt care îi va permite să modifice elemente-cheie ale sistemului construit de Viktor Orban în ultimul deceniu și jumătate, inclusiv controlul asupra justiției, companiilor de stat și mass-mediei.

Cu peste 98% din voturi numărate, Tisza a obținut 138 de locuri în parlamentul ungar, care numără 199 de locuri, după ce a strâns aproximativ 53,5% din voturi, ceea ce înseamnă peste 3 milioane de alegători.

Partidul naționalist Fidesz al prim-ministrului în exercițiu Viktor Orban — care a guvernat anterior timp de 16 ani consecutivi — este pe cale să obțină 55 de locuri în parlament cu 37,95% sau 2,2 milioane de voturi, devenind astfel cel mai mare partid de opoziție.

Mișcarea de extremă dreapta „Patria noastră” (MHM) va obține 6 locuri, cu aproape 5,8% din voturi. Coaliția Democratică de centru-stânga (DK) și Partidul satiric al Câinelui cu două cozi din Ungaria (MKKP) au obținut 1,2% și, respectiv, 0,8%, cu mult sub pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament.