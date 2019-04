Ministrul Carmen Dan salută acordul dintre Președinția română a Consiliului și PE privind înființarea un corp de 10 mii de funcționari care să asigure gestionarea coerentă a frontierelor externe ale UE și în situații de criză

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene și-a prezentat, duminică, într-un videoclip interactiv și interactiv principalele rezultate al mandatului său semestrial la capătul primelor trei luni în care 87 de dosare au fost finalizate.

”La mijlocul perioadei Președinției noastre la Consiliul UE, facem o retrospectivă a dosarelor la a căror închidere am contribuit. Câțiva dintre experții care au făcut acest lucru posibil și-au făcut timp pentru a vorbi despre proiectele de care sunt cei mai mândri și despre cum ajută acestea cetățenii europeni. Din cele 87 de dosare închise între 1 ianuarie și 27 martie 2019, am selectat câteva pentru a le evidenția. Președinția României la Consiliul UE a reușit să promoveze, printre altele, noi reguli ce asigură emisii reduse de CO2 de la camioane, Programul Europa Digitală, noi drepturi sociale pentru lucrători, acces la mai multe informații din partea băncilor pentru consumatori, o securitate crescută a cărților de identitate. Promovând coeziunea ca valoare comună europeană și schimburile culturale prin evenimentele organizate, această Președinție subliniază nevoia de unitate în diversitate în construcția viitorului Europei. Urmăriți până la final pentru a vedea un infografic cu celelalte dosare închise pe parcursul acestor 3 luni”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook RO2019EU.

Din cele 87 de dosare 71 au fost complet finalizate, 6 sunt încheiate în baza unui acord provizoriu și 10 reprezintă interpretări comune.

We’re halfway through the Presidency! #RO2019EU is at its exact midpoint. Here’s what we achieved so far:

✅ 71 files concluded

✅ 6 provisionally agreed

✅ 10 common understandings reached.

More to come! #RO2019EUbringsvalue pic.twitter.com/9DjnLhRDxi

— George Ciamba (@geociamba) March 31, 2019