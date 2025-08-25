Carney nu exclude o nouă desfășurare de trupe canadiene în Ucraina în cazul unui armistițiu

Premierul Canadei, Mark Carney, a efectuat, duminică, prima sa vizită oficială la Kiev, chiar de Ziua Independenței Ucrainei, unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski și a prezentat detaliile noului pachet de sprijin militar de 2 miliarde de dolari, anunțat pentru prima dată, în iunie, la summitul liderilor G7 de la Kananaskis, Alberta, informează Administrația Prezidențială Ucraineană.

Într-un discurs rostit în Piața Sofia din capitala ucraineană, Carney a transmis că Ottawa rămâne un partener ferm al Kievului și nu a exclus o nouă desfășurare de trupe canadiene: „Nu exclud reintroducerea trupelor în Ucraina într-o anumită formă, dacă va exista un armistițiu.” El a adăugat că „abordarea față de pace și securitate trebuie să urmeze principiul că nicio decizie despre Ucraina nu se ia fără Ucraina și nicio decizie despre Europa nu se ia fără Europa.”

Canada a mai avut trupe în Ucraina până la invazia pe scară largă din februarie 2022, militarii canadieni desfășurând misiuni de instruire în cadrul Operațiunii Unifier. După declanșarea războiului, programul a continuat în alte țări, inclusiv în Regatul Unit și Polonia.

Referindu-se la noul ajutor militar, Carney a precizat că „mai mult de 1 miliard de dolari va fi folosit pentru finanțarea achiziției de echipamente cu prioritate ridicată din Statele Unite, prin NATO, precum și pentru muniție și pentru producția de drone și vehicule blindate de la furnizori canadieni.” Alte 220 de milioane de dolari vor fi alocate pentru „achiziția de drone, sisteme anti-dronă și capabilități de război electronic, inclusiv prin investiții comune între industria ucraineană și cea canadiană.” În total, pachetul prevede peste 200 milioane de dolari pentru producție comună de armament, 165 de milioane de dolari pentru consolidarea capacităților anti-dronă și fonduri suplimentare pentru ajutor umanitar.

Președintele Volodimir Zelenski a mulțumit Canadei pentru sprijin: „Ne bazăm pe prezența forțelor canadiene în Ucraina. Acest lucru este important pentru noi.”

Potrivit Administrației Prezidențiale de la Kiev, cei doi lideri au discutat și despre sincronizarea sancțiunilor între Ucraina și Canada, participarea Canadei la elaborarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina „la același nivel ca țările europene”, cooperarea în domeniul apărării și implicarea în programul NATO PURL.

În context, liderul ucrainean a insistat asupra necesității de a menține presiunea asupra Rusiei: „Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război cu demnitate – cu securitate garantată și pace garantată. Acest lucru este posibil doar prin forța comună a tuturor celor din lume care caută pacea și respectă dreptul internațional”, a subliniat Zelenski.

De asemenea, discuțiile au vizat proiecte energetice, Zelenski invitând Canada „să se alăture proiectelor energetice, inclusiv prin utilizarea capacităților de stocare din Ucraina pentru gaz canadian destinat pieței europene” – precum și programe de reconstrucție, reabilitarea veteranilor ucraineni și eforturi comune pentru repatrierea copiilor deportați ilegal de Rusia.