Carney nu exclude o nouă desfășurare de trupe canadiene în Ucraina în cazul unui armistițiu
Premierul Canadei, Mark Carney, a efectuat, duminică, prima sa vizită oficială la Kiev, chiar de Ziua Independenței Ucrainei, unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski și a prezentat detaliile noului pachet de sprijin militar de 2 miliarde de dolari, anunțat pentru prima dată, în iunie, la summitul liderilor G7 de la Kananaskis, Alberta, informează Administrația Prezidențială Ucraineană.
Într-un discurs rostit în Piața Sofia din capitala ucraineană, Carney a transmis că Ottawa rămâne un partener ferm al Kievului și nu a exclus o nouă desfășurare de trupe canadiene: „Nu exclud reintroducerea trupelor în Ucraina într-o anumită formă, dacă va exista un armistițiu.” El a adăugat că „abordarea față de pace și securitate trebuie să urmeze principiul că nicio decizie despre Ucraina nu se ia fără Ucraina și nicio decizie despre Europa nu se ia fără Europa.”
Canada a mai avut trupe în Ucraina până la invazia pe scară largă din februarie 2022, militarii canadieni desfășurând misiuni de instruire în cadrul Operațiunii Unifier. După declanșarea războiului, programul a continuat în alte țări, inclusiv în Regatul Unit și Polonia.
Referindu-se la noul ajutor militar, Carney a precizat că „mai mult de 1 miliard de dolari va fi folosit pentru finanțarea achiziției de echipamente cu prioritate ridicată din Statele Unite, prin NATO, precum și pentru muniție și pentru producția de drone și vehicule blindate de la furnizori canadieni.” Alte 220 de milioane de dolari vor fi alocate pentru „achiziția de drone, sisteme anti-dronă și capabilități de război electronic, inclusiv prin investiții comune între industria ucraineană și cea canadiană.” În total, pachetul prevede peste 200 milioane de dolari pentru producție comună de armament, 165 de milioane de dolari pentru consolidarea capacităților anti-dronă și fonduri suplimentare pentru ajutor umanitar.
Președintele Volodimir Zelenski a mulțumit Canadei pentru sprijin: „Ne bazăm pe prezența forțelor canadiene în Ucraina. Acest lucru este important pentru noi.”
Potrivit Administrației Prezidențiale de la Kiev, cei doi lideri au discutat și despre sincronizarea sancțiunilor între Ucraina și Canada, participarea Canadei la elaborarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina „la același nivel ca țările europene”, cooperarea în domeniul apărării și implicarea în programul NATO PURL.
În context, liderul ucrainean a insistat asupra necesității de a menține presiunea asupra Rusiei: „Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război cu demnitate – cu securitate garantată și pace garantată. Acest lucru este posibil doar prin forța comună a tuturor celor din lume care caută pacea și respectă dreptul internațional”, a subliniat Zelenski.
De asemenea, discuțiile au vizat proiecte energetice, Zelenski invitând Canada „să se alăture proiectelor energetice, inclusiv prin utilizarea capacităților de stocare din Ucraina pentru gaz canadian destinat pieței europene” – precum și programe de reconstrucție, reabilitarea veteranilor ucraineni și eforturi comune pentru repatrierea copiilor deportați ilegal de Rusia.
Polonia nu va mai putea plăti, din 1 octombrie, abonamentul pentru accesul Ucrainei la rețeaua de sateliți de comunicații Starlink, în urma unui veto al președintelui polonez
Polonia nu va mai putea plăti începând cu 1 octombrie abonamentul pentru accesul Ucrainei la rețeaua de sateliți de comunicații Starlink, după ce noul președinte conservator polonez Karol Nawrocki a blocat prin veto o lege care prelungea plata acestui abonament prin care Ucraina are acces la rețeaua de sateliți a lui Elon Musk, o rețea esențială pentru comunicațiile și operațiunile de luptă ale armatei ucrainene în războiul cu Rusia, transmite Reuters, citat de Agerpres.
„Legea, față de care președintele Nawrocki a opus veto, extindea perioada de asistență, adică finanțarea din Fondul de Ajutor pentru Ucraina, până în martie anul viitor. Prin urmare, nu mai există bază legală pentru această finanțare începând cu 1 octombrie”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului polonez al Digitalizării.
Prin rețeaua de sateliți Starlink, miliardarul american Elon Musk a ajutat Ucraina să mențină operaționale internetul și comunicațiile, după ce odată cu lansarea invaziei, în februarie 2022, Rusia a distrus rețelele de internet și telefonie mobilă ucrainene.
Armata ucraineană depinde în mare măsură de terminalele Starlink ale companiei SpaceX pentru comunicațiile pe câmpul de luptă și pentru unele operațiuni cu drone. Aceste sisteme s-au dovedit rezistente în fața operațiunilor de spionaj și bruiaj desfășurate de inamic.
Conform guvernului de la Kiev, până în aprilie anul acesta Ucraina a primit peste 50.000 de terminale Starlink. Ușor de transportat și de utilizat, aceste dispozitive de mărimea unei cutii de pizza comunică cu miile de sateliți SpaceX plasați pe orbită. Primele terminale au fost furnizate Ucrainei chiar de SpaceX, altele fiind donații finanțate de Polonia, SUA și Germania.
Tot într-o lovitură la adresa Kievului, noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a prezentat luni o propunere de limitare a accesului ucrainenilor la alocațiile pentru copii și la asistența medicală, precum și o inițiativă separată de interzicere a glorificării unui lider naționalist ucrainean din al Doilea Război Mondial.
„Nu mi-am schimbat opinia şi intenţionez să-mi duc la îndeplinire obligaţiile şi cred că alocaţia (familială) ar trebui acordată doar acelor ucraineni care fac efortul să lucreze în Polonia, la fel şi în cazul asistenţei medicale”, a declarat el în faţa presei.
Citiți și Este esențial ca Polonia să continue să sprijine Ucraina, i-a transmis Zelenski noului președinte polonez, în prima conversație după câștigarea alegerilor
Euroscepticul Karol Nawrocki a câștigat la limită alegerile prezidențiale poloneze din luna iunie, dând o mare lovitură eforturilor guvernului centrist al lui Donald Tusk de a consolida orientarea proeuropeană a Varșoviei.
Cu toate acestea, experți ai Atlantic Council arată într-o analiză post-alegeri că adevărata provocare care îl așteaptă pe Nawrocki este aceea de a găsi un echilibru între identificarea unui numitor comun cu guvernul condus de Tusk pentru a lupta împotriva amenințării ruse și necesitatea de a colabora cu administrația Trump, facilitând astfel consensul transatlantic în beneficiul securității europene și ucrainene.
Ucraina apreciază “livrările vitale de echipamente de apărare” din partea României, răspunde Zelenski unei scrisori trimise de Nicușor Dan
Ucraina apreciază sincer sprijinul României și livrările vitale de echipamente de apărare care contribuie la protejarea orașelor și comunităților noastre, a transmis duminică, pe X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Șeful statului ucrainean a răspuns pe rețeaua de socializare la mesajele și scrisorile pe care liderii internaționali le-au transmis cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, marcată pentru al patrulea an consecutiv sub semnul agresiunii armate ruse.
“Apreciez scrisoarea de felicitare amabilă și prietenoasă din partea președintelui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Ucraina și România se confruntă cu provocări comune în materie de securitate în regiunea noastră și colaborăm strâns pentru a le contracara. Ucraina apreciază sincer sprijinul României și livrările vitale de echipamente defensive care contribuie la protejarea orașelor și comunităților noastre. Împreună, lucrăm pentru a aduce o pace durabilă”, a scris Zelenski.
De Ziua Independenței Ucrainei, transmit poporului ucrainean cele mai calde felicitări și sincere urări de pace și securitate. În pofida agresiunii ruse în curs împotriva statului dumneavoastră, doresc să reafirm sprijinul României pentru lupta legitimă a Ucrainei pentru autoapărare”, a transmis șeful statului român Nicușor Dan, duminică.
Mai mult decât atât, România a fost reprezentată duminică de ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și de șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, la Kiev, la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei.
În context, ministrul apărării a avut convorbiri politice bilaterale cu omologul ucrainean, Denîs Șmîhal, care a remarcat că România “a furnizat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar”, iar “soldații noștri vor primi al 23-lea în viitorul apropiat” din partea Bucureștiului.
De la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022, România s-a alăturat efortului european și transatlantic de susținere a Ucrainei. Țara noastră a oferit ajutor umanitar refugiaților, sprijin logistic și militar pentru Kiev, dar și asistență financiară și politică în instituțiile europene și internaționale. Bucureștiul a sprijinit constant aspirațiile de integrare europeană ale Ucrainei și a facilitat exporturile de cereale ucrainene prin infrastructura portuară de la Dunăre și Marea Neagră, devenind unul dintre principalii coridoare de solidaritate.
De asemenea, România a susținut în mod activ pachetele de sancțiuni impuse Federației Ruse de Uniunea Europeană și a promovat în plan diplomatic menținerea sprijinului internațional pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
Iranul reia marți negocierile nucleare la Geneva cu Franța, Germania și Regatul Unit
Iranul va relua marți, la Geneva, discuțiile privind programul său nuclear cu Franța, Regatul Unit și Germania, cele trei state europene semnatare ale acordului din 2015, a transmis televiziunea de stat iraniană, potrivit AFP, preluat de Agerpres. Cele trei capitale au avertizat că vor restabili sancțiunile ONU dacă nu se ajunge la o soluție până la sfârșitul lunii august.
„Acest nou ciclu de negocieri”, după cel din iulie de la Istanbul, „se va desfășura la nivel de miniștri adjuncți ai afacerilor externe, la Geneva”, a precizat televiziunea iraniană. Delegația de la Teheran va fi condusă de Majid Takht-Ravanchi, conform agenției Tasnim.
Acordul nuclear semnat în 2015 de Iran cu Franța, Marea Britanie, Germania, Statele Unite, Rusia și China prevedea limitarea programului nuclear iranian în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor internaționale. Înțelegerea a fost, însă, grav afectată după ce Washingtonul s-a retras unilateral în 2018, sub prim administrație Donald Trump. Ca reacție, Iranul a început să încalce treptat angajamentele, inclusiv în privința nivelului de îmbogățire a uraniului.
Deși Franța, Marea Britanie și Germania au afirmat atunci angajamentul pentru respectarea acordului, mecanismul propus pentru a compensa sancțiunile americane nu a funcționat. În consecință, multe companii occidentale au părăsit Iranul, iar țara s-a confruntat cu o criză economică și inflație puternică.
Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Iranul este singura țară fără armă nucleară care îmbogățește uraniu la 60%, un nivel mult peste limita de 3,67% stabilită prin acord. Pentru fabricarea unei arme nucleare este necesară o îmbogățire de 90%.
Statele occidentale și Israelul suspectează Teheranul că urmărește obținerea unei bombe nucleare, acuzație respinsă ferm de Republica Islamică, care insistă asupra dreptului său de a dezvolta energie nucleară în scopuri civile.
Reluarea negocierilor are loc într-un context tensionat, după conflictul de 12 zile dintre Israel și Iran, în iunie, și loviturile americane care au vizat distrugerea instalațiilor nucleare iraniene.
