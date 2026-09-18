“Carpathian 8”: Nicușor Dan și Zelenski au discutat despre “urgentarea” producției comune de drone prin SAFE și tranzitul de cereale

Președintele Nicușor Dan a discutat vineri cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre urgentarea proiectului de producție comună de drone în cadrul programului european SAFE, precum și despre infrastructură, probleme umanitare și securitatea în regiunea Mării Negre. Întâlnirea bilaterală a avut loc în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, în marja summitului Inițiativei pentru Integrare Carpatică „Carpathian 8” găzduit de președintele Ucrainei.

„Am discutat de urgentarea… După cum știți, în programul SAFE, avem componente de 200 milioane de euro pentru drone și am discutat unde suntem cu acest proces, pentru ca banii ăștia să fie transformați cât mai repede în echipamente. Ăsta e și în interesul nostru, și în interesul lor”, a afirmat Nicușor Dan, în cadrul unor declarații de presă.

Cei doi președinți au discutat și despre tranzitul cerealelor ucrainene prin România. „Am mai discutat și de tranzitul de cereale și pe feroviar, și pe Dunăre, să vedem cum putem să-l eficientizăm. E un tranzit care aduce companiilor românești sume destul de importante”, a precizat șeful statului român.

La rândul său, Volodimir Zelenski a descris întâlnirea drept o continuare a dialogului și cooperării dintre România și Ucraina, subliniind că acestea capătă și o dimensiune regională, prin cooperarea în zona Carpaților.

„Sunt recunoscător pentru dialogul activ și cooperarea substanțială dintre noi. Astăzi, extindem această cooperare cu încă o dimensiune – cea regională, cu accent pe Carpații pe care îi avem în comun”, a transmis președintele ucrainean.

During the Carpathian Eight Summit, I held a bilateral meeting with President of Romania @NicusorDanRO. I’m grateful that we have an active dialogue and meaningful cooperation between our countries. Today, we are expanding it with another dimension – a regional one, focused on… pic.twitter.com/I0dkheVxIY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2026

Zelenski a arătat că regiunea are un potențial important nu doar pentru economie, ci și pentru securitate și pentru apropierea dintre comunitățile celor două țări.

„Am discutat ce proiecte putem accelera și cum ne putem sprijini reciproc. Printre acestea se numără, în special, SAFE și producția comună de drone, infrastructura și chestiunile umanitare și, desigur, securitatea în regiunea Mării Negre”, a precizat Zelenski.

Președintele ucrainean a mulțumit României pentru susținerea Inițiativei pentru Integrare Carpatică și pentru sprijinul acordat constant Ucrainei. „Mulțumesc României pentru sprijinul acordat Inițiativei pentru Carpați și pentru asistența sa constantă pentru Ucraina”, a transmis Zelenski.

Summitul „Carpathian 8”, găzduit în regiunea Ivano-Frankivsk, reunește statele din regiunea carpatică (Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina) și urmărește consolidarea cooperării în domenii precum securitatea, energia, infrastructura, logistica și cooperarea economică transfrontalieră.