“Carpathian 8”: Nicușor Dan și Zelenski au discutat despre “urgentarea” producției comune de drone prin SAFE și tranzitul de cereale

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in2 min.
© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a discutat vineri cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre urgentarea proiectului de producție comună de drone în cadrul programului european SAFE, precum și despre infrastructură, probleme umanitare și securitatea în regiunea Mării Negre. Întâlnirea bilaterală a avut loc în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, în marja summitului Inițiativei pentru Integrare Carpatică „Carpathian 8” găzduit de președintele Ucrainei.

„Am discutat de urgentarea… După cum știți, în programul SAFE, avem componente de 200 milioane de euro pentru drone și am discutat unde suntem cu acest proces, pentru ca banii ăștia să fie transformați cât mai repede în echipamente. Ăsta e și în interesul nostru, și în interesul lor”, a afirmat Nicușor Dan, în cadrul unor declarații de presă.

 

Cei doi președinți au discutat și despre tranzitul cerealelor ucrainene prin România. „Am mai discutat și de tranzitul de cereale și pe feroviar, și pe Dunăre, să vedem cum putem să-l eficientizăm. E un tranzit care aduce companiilor românești sume destul de importante”, a precizat șeful statului român.

La rândul său, Volodimir Zelenski a descris întâlnirea drept o continuare a dialogului și cooperării dintre România și Ucraina, subliniind că acestea capătă și o dimensiune regională, prin cooperarea în zona Carpaților.

„Sunt recunoscător pentru dialogul activ și cooperarea substanțială dintre noi. Astăzi, extindem această cooperare cu încă o dimensiune – cea regională, cu accent pe Carpații pe care îi avem în comun”, a transmis președintele ucrainean.

Zelenski a arătat că regiunea are un potențial important nu doar pentru economie, ci și pentru securitate și pentru apropierea dintre comunitățile celor două țări.

„Am discutat ce proiecte putem accelera și cum ne putem sprijini reciproc. Printre acestea se numără, în special, SAFE și producția comună de drone, infrastructura și chestiunile umanitare și, desigur, securitatea în regiunea Mării Negre”, a precizat Zelenski.

Președintele ucrainean a mulțumit României pentru susținerea Inițiativei pentru Integrare Carpatică și pentru sprijinul acordat constant Ucrainei. „Mulțumesc României pentru sprijinul acordat Inițiativei pentru Carpați și pentru asistența sa constantă pentru Ucraina”, a transmis Zelenski.

Summitul „Carpathian 8”, găzduit în regiunea Ivano-Frankivsk, reunește statele din regiunea carpatică (Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina) și urmărește consolidarea cooperării în domenii precum securitatea, energia, infrastructura, logistica și cooperarea economică transfrontalieră.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
“Natura agresivității ruse în Europa se schimbă”: Macron promite un plan de protecție a infrastructurilor critice în Franța după ce i-a reunit pe liderii politici și candidați la prezidențialele din 2027
“Natura agresivității ruse în Europa se schimbă”: Macron promite un plan de protecție a infrastructurilor critice în Franța după ce i-a reunit pe liderii politici și candidați la prezidențialele din 2027
Articolul următor
România, cursă contracronometru pentru a evita “junk”. Fitch avertizează: “Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât se ridică mai multe întrebări”
România, cursă contracronometru pentru a evita “junk”. Fitch avertizează: “Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât se ridică mai multe întrebări”
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare