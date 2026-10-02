Carpathian Blue Shield 2026 | Cătălin Predoiu: Forțele de ordine trebuie să se adapteze noilor amenințări și să consolideze cooperarea internațională

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat joi, la exercițiul multinațional „Carpathian Blue Shield 2026”, necesitatea adaptării structurilor de ordine publică la noile amenințări de securitate și a consolidării cooperării între țări pentru protejarea cetățenilor.

În intervenția sa, ministrul a evidențiat schimbările mediului de securitate din ultimii ani și caracterul interconectat al riscurilor, care impune o pregătire comună a structurilor responsabile de siguranța publică.

„Se degajă nevoia imperioasă ca structurile de ordine publică să se adapteze și să se pregătească pentru aceste tipuri noi de amenințări”, a declarat Predoiu.

Potrivit ministrului, cooperarea trebuie să depășească nivelul instituțiilor naționale și să permită intervenții coordonate în situații reale de pericol.

„Acțiunea forțelor de ordine trebuie să fie interconectată nu numai în cadrul ministerelor naționale, dar și între structuri din ministere naționale diferite, din țări diferite astfel încât nivelul de interoperabilitate să crească semnificativ”, a afirmat acesta.

Predoiu a arătat că organizarea exercițiului în apropierea Bucureștiului demonstrează capacitatea României de a coordona structuri din numeroase țări și de a dezvolta, împreună cu partenerii, capacitatea de reacție rapidă la amenințările la adresa ordinii și siguranței publice.

Ministrul a insistat și asupra legăturii dintre pregătirea forțelor de ordine și protejarea democrației, subliniind că respectarea legii și a drepturilor cetățenilor trebuie să rămână în centrul misiunilor acestora.

„Soliditatea unei democrații constă în multe lucruri, de la educație până la cultura legii și respectul legii, dar constă și în capacitatea de a proteja legea, de a-l proteja pe celălalt, de a proteja drepturile cetățenilor și de a răspunde ferm, prompt, profesionist atunci când aceste drepturi și aceste legi sunt amenințate, când ordinea publică este pusă în pericol”, a declarat Predoiu.

În acest context, el a descris ordinea și siguranța publică drept „un activ național, o valoare națională”, a căror menținere reprezintă un obiectiv fundamental pentru Ministerul Afacerilor Interne.

„Obiectivul nostru fundamental este de a păstra acest nivel de siguranță publică și de respect al drepturilor tuturor cetățenilor”, a subliniat ministrul.

Predoiu a precizat că exercițiul urmărește pregătirea în condiții cât mai apropiate de situațiile reale și că instruirea profesională se desfășoară în paralel cu misiunile operative. Potrivit acestuia, MAI are zilnic în teren aproximativ 26.000–30.000 de oameni, în funcție de natura evenimentelor și a misiunilor.

În încheiere, ministrul a felicitat organizatorii și participanții și a reafirmat intenția de a continua tradiția exercițiului „Carpathian Blue Shield”, ca parte a pregătirii structurilor pentru intervenții coordonate și protejarea cetățenilor.

Carpathian Blue Shield 2026 (CBS 26), exercițiu internațional de pregătire și interoperabilitate în domeniul securității publice, se desfășoară în România, în perioada 27 septembrie – 2 octombrie 2026, la Centrul de Pregătire al Jandarmeriei Române din localitatea Ochiuri, județul Dâmbovița, precum și în alte zone stabilite în cadrul scenariilor de pregătire.

Exercițiul reunește peste 500 de participanți din 19 state, de pe trei continente: România, Italia, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Franța, Slovacia, Ucraina, Germania, Țările de Jos, Spania, Estonia, Finlanda, Turcia, Belgia, Qatar, Statele Unite ale Americii, Portugalia și Polonia.

Sunt reprezentate, de asemenea, Misiunea de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova (EUPM Moldova), NATO Stability Policing Centre of Excellence, Forța de Jandarmerie Europeană (EUROGENDFOR) și Serviciul European de Acțiune Externă (EEAS).

Prin găzduirea exercițiului, România își consolidează profilul de partener activ și contributor la cooperarea europeană și internațională în domeniul securității publice, precum și capacitatea de a furniza pregătire, expertiză și infrastructură pentru exerciții multinaționale de amploare.

Jandarmeria Română beneficiază, pentru organizarea exercițiului internațional, de sprijinul Comisiei Europene, prin European Union Training Initiative.