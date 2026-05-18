Casa Albă: China s-a angajat să cumpere anual produse agricole americane în valoare de cel puțin 17 miliarde de dolari până în 2028

China s-a angajat să cumpere anual produse agricole americane în valoare de cel puțin 17 miliarde de dolari până în 2028, în cadrul înțelegerilor convenite după vizita președintelui american Donald Trump la Beijing și discuțiile cu liderul chinez Xi Jinping, potrivit unei fișe informative publicate duminică de Casa Albă.

Noile achiziții agricole se adaugă angajamentelor asumate deja de Beijing privind importurile de soia americană. În urma armistițiului comercial negociat de Trump și Xi la summitul din octombrie 2025 de la Busan, China acceptase să cumpere anual 25 de milioane de tone de soia din SUA până în 2028, în timp ce cele două state suspendaseră escaladarea mai amplă a tarifelor comerciale.

Anunțul reprezintă unul dintre puținele rezultate concrete ale summitului de la Beijing, pe care Trump îl descrisese încă din martie drept un „eveniment monumental”. Liderul american a afirmat ulterior că vizita a fost „foarte reușită” și „de neuitat”.

Potrivit documentului publicat de Casa Albă, Trump și Xi au convenit că SUA și China trebuie să construiască „o relație constructivă de stabilitate strategică” bazată pe „echitate și reciprocitate”. Administrația americană a anunțat totodată că liderul chinez urmează să efectueze în această toamnă o vizită la Washington.

Potrivit administrației americane, China a reînnoit autorizațiile expirate pentru peste 400 de unități americane de procesare a cărnii de vită și a aprobat noi facilități pentru export, în timp ce colaborează cu autoritățile de reglementare din SUA pentru eliminarea restricțiilor care mai afectează alte abatoare americane.

De asemenea, Beijingul a reluat importurile de carne de pasăre din state americane considerate de Departamentul Agriculturii al SUA fără focare de gripă aviară.

Casa Albă a anunțat și că Washingtonul și Beijingul au convenit să creeze un consiliu pentru comerț și un consiliu pentru investiții, menite să funcționeze ca platforme guvernamentale de dialog privind relațiile economice, comerțul în sectoare nesensibile și investițiile bilaterale.

În plus, partea americană susține că Beijingul a acceptat o comandă inițială de 200 de aeronave produse de Boeing și că cele două state au discutat despre restricțiile privind vânzarea de echipamente și tehnologii pentru producția și procesarea pământurilor rare.

Casa Albă mai precizează că aceasta este prima promisiune a Chinei de a cumpăra aeronave Boeing fabricate în SUA din 2017 și că acordul ar urma să susțină locuri de muncă bine plătite în industria americană.

Documentul publicat de administrația Trump mai arată că Beijingul s-a angajat să răspundă preocupărilor americane privind lanțurile de aprovizionare pentru minerale critice și pământuri rare, inclusiv ytriu, scandiu, neodim și indiu.

Totuși, o parte dintre detaliile prezentate de Casa Albă nu au fost confirmate oficial de autoritățile chineze. Ministerul Comerțului de la Beijing a anunțat sâmbătă doar că cele două state au ajuns la un acord preliminar privind reducerea unor tarife și extinderea comerțului bilateral, inclusiv în domeniul agricol, fără a oferi cifre precise.

Diferențele dintre declarațiile celor două părți apar și în privința tarifelor. La finalul vizitei, Trump le-a spus jurnaliștilor că subiectul taxelor vamale nu a fost discutat în întâlnirea cu Xi Jinping. Cu toate acestea, ministerul chinez al Comerțului a afirmat ulterior că Washingtonul și Beijingul au convenit, în principiu, asupra unor reduceri reciproce de tarife pentru anumite produse.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, declara în ianuarie că Trump și Xi ar putea avea până la patru întâlniri în acest an. Următoarea întrevedere directă este așteptată în septembrie, când liderul chinez ar urma să efectueze o vizită de stat la Casa Albă.