Casa Albă i-a cerut demisia ambasadoarei SUA în Grecia, după declarații privind implicarea Washingtonului în căderea guvernelor străine

Casa Albă i-a cerut lui Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, să demisioneze, a declarat marți purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, relatează Deutsche Welle.

În cadrul primei sale conferințe de presă la Casa Albă de când a preluat funcția de la Karoline Leavitt, Zacharia a confirmat că i s-a cerut lui Guilfoyle să demisioneze, descriind-o drept „un atu extraordinar pentru echipă”.

Zacharia a adăugat că „îi dorim mult succes”, fără să precizeze dacă ambasadoarea și-a prezentat deja demisia.

Poziția lui Guilfoyle a devenit imposibil de susținut după ce publicația The Wall Street Journal (WSJ) a publicat un articol în care a analizat presupusele amenințări ale acesteia la adresa Greciei, acceptarea unor cadouri necuvenite și, poate cel mai compromițător aspect, mesajele text care documentează încercările sale de a obține bani de la un donator republican în schimbul unei influențe pe lângă Donald Trump pe care nu a putut să o exercite.

Guilfoyle l-a întâmpinat săptămâna trecută, la Atena, pe secretarul de stat Marco Rubio, care a efectuat o vizită în capitala Greciei, pentru o rundă de dialog strategic cu omologul elen și pentru un discurs privind viitorul civilizației occidentale, susținut în apropierea Acropolei.

În articolul cu pricina, The Wall Street Journal a relatat despre o cină în cadrul căreia ambasadoarea americană la Atena, Kimberly Guilfoyle, ar fi făcut afirmații privind implicarea americană în preconizata cădere a Guvernului României condus de Ilie Bolojan și le-ar fi spus celor prezenți: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”. Relatarea a fost contestată de avocatul ambasadoarei.

În aprilie, în calitate de ambasadoare a SUA, Guilfoyle a participat la un eveniment la București, unde a promovat exportul de gaz natural lichefiat (GNL) american către România, prin Coridorul Vertical. Acesta este un ansamblu de conducte și infrastructuri energetice care conectează sudul și centrul Europei, pe ruta Grecia – Bulgaria – România, cu o extindere către Ungaria, Republica Moldova și Ucraina.