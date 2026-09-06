Casa Albă: Kushner și Witkoff au discutat cu Putin „planuri substanțiale” pentru încheierea războiului din Ucraina. Detalii vor fi anunțate săptămâna viitoare

Emisarii președintelui american Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au discutat sâmbătă, la Moscova, cu Vladimir Putin „planuri substanțiale” privind următorii pași către încheierea războiului din Ucraina, a transmis Casa Albă. Cei doi urmau să își continue duminică misiunea diplomatică la Kiev, relatează DW.

Consilierul prezidențial rus Iuri Ushakov a calificat întrevederea drept „utilă” și a precizat că discuțiile au vizat mai multe idei pentru oprirea războiului. Potrivit presei ruse, emisarii americani au părăsit Moscova după întâlnire.

Casa Albă a anunțat că informații suplimentare despre planurile analizate în capitala Rusiei vor fi prezentate săptămâna viitoare.

Kushner și Witkoff „așteaptă cu interes întâlniri la fel de productive mâine, în Ucraina”, a declarat un oficial al administrației americane.

La începutul întrevederii, Putin a admis dificultatea demersului diplomatic și a anunțat că partea rusă este pregătită să prezinte propria perspectivă asupra conflictului.

„Situația pe care trebuie să o soluționăm astăzi este, desigur, una dificilă”, le-a spus liderul rus celor doi emisari, potrivit transcrierii publicate de Kremlin.

Putin le-a cerut acestora să-i transmită lui Donald Trump „cele mai bune urări” și mulțumiri pentru continuarea eforturilor diplomatice.

„Deși își dă seama că se confruntă cu o situație dificilă, nu renunță la eforturile de a o soluționa și de a contribui la reglementarea conflictului ruso-ucrainean. Astăzi vom discuta toate componentele și toate aspectele sale, iar noi suntem pregătiți să vă prezentăm perspectiva noastră asupra situației”, a declarat Putin.

Președintele rus a susținut că Moscova are un nivel ridicat de încredere în Witkoff și Kushner și a subliniat importanța calității medierii în cadrul negocierilor.

„Considerăm că este confortabil să lucrăm cu dumneavoastră și, desigur, avem un nivel foarte ridicat de încredere în cadrul acestei activități”, a afirmat acesta.

La întâlnire au mai participat, din partea rusă, Iuri Ushakov și reprezentantul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică internațională, Kirill Dmitriev, directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe.

Donald Trump anunțase anterior că emisarii săi călătoresc la Moscova cu o nouă propunere, fără să dezvăluie conținutul acesteia sau să precizeze dacă presupune cedarea unor teritorii ucrainene către Rusia.

„Avem o idee pentru pace”, a declarat președintele american.

În contextul deplasării emisarilor, Putin a confirmat că a ordonat suspendarea atacurilor asupra Kievului începând de la miezul nopții de 5 septembrie, în urma unei solicitări transmise prin canale oficiale. El a precizat însă că Rusia și Ucraina nu au convenit asupra unui armistițiu mai larg de trei zile.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina este pregătită să suspende atacurile aeriene asupra orașelor implicate în procesul de negociere.

Vizita de duminică urma să fie prima efectuată de Kushner și Witkoff la Kiev după revenirea lui Trump la Casa Albă. Cei doi au participat anterior la mai multe discuții cu oficiali ruși la Moscova, fără să viziteze însă capitala Ucrainei în actualul mandat al președintelui american.