Casa Albă o avertizează pe Liz Truss: Orice încercare de a submina protocolul privind Irlanda de Nord ”nu creează un mediu propice” pentru discuțiile comerciale dintre SUA și Regatul Unit

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat-o pe Liz Truss pentru alegerea în fruntea Partidului Conservator, ce deține majoritatea în Parlamentul britanic, fapt ce îi asigură acesteia și poziția de premier al Regatului Unit, succedându-l astfel pe Boris Johnson, care și-a dat demisia la începutul lunii iulie.

”UE și Regatul Unit sunt parteneri. Ne confruntăm cu provocări comune, de la schimbările climatice, la invazia rusă din Ucraina. Aștept cu nerăbdare să avem o relație constructivă, respectând pe deplin acordurile noastre”, a fost mesajul transmis de oficialul european, într-o aluzie la lungile disensiuni dintre Bruxelles și Londra cu privire la relațiile post-Brexit.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2022