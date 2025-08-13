SUA
Casa Albă temperează așteptările referitoare la rezultatele întâlnirii Trump-Putin: „Este un exercițiu de ascultare”. Președintele SUA dorește să „înțeleagă mai bine cum putem pune capăt războiului”
Întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin, ce va avea loc în Alaska, vineri, reprezintă „un exercițiu de ascultare”, a menționat Casa Albă, într-o explicație publică ce pare să tempereze așteptările că summitul de la finalul acestei săptămâni ar putea conduce la un acord de încetare a războiului rus din Ucraina, informează CNBC.
„Acesta este un exercițiu de ascultare pentru președinte. Uitați, doar una dintre părțile implicate în acest război va fi prezentă”, a declarat marți purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. „Așadar, președintele va merge acolo pentru a înțelege mai bine și mai clar cum putem, sperăm, să punem capăt acestui război”, a continuat aceasta.
Repoziționarea Casei Albe prin minimizarea importanței întâlnirii de vineri, care va avea loc la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, potrivit NBC News, vine pe fondul intensificării avansului rus în Ucraina, probabil într-un demers de a obține avantaje pe câmpul de luptă înaintea discuțiilor.
Moscova a insistat asupra unei serii de condiții maximaliste pentru încetarea războiului devastator din Ucraina, printre care păstrarea teritoriilor ocupate, renunțarea Kievului la ambițiile sale de a adera la NATO, adică modificarea Constituției Ucrainei, și organizarea de alegeri noi în țara invadată, această ultimă solicitare reprezentând probabil o încercare a Moscovei de a impune la Kiev o persoană pe care o poate controla.
În Ucraina și în rândul partenerilor europeni ai acesteia s-a instalat îngrijorarea că Trump, din ce în ce mai frustrat, care a avut o atitudine critică și față de Rusia, și față de Ucraina pe parcursul discuțiilor premergătoarea summitului de vineri, mediate de SUA, ar putea impune pacea cu prețul unor concesii teritoriale.
Luni, liderul american a vânturat ideea de „schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina, deși este neclar care sunt acele teritorii ruse pe care Kievul ar trebui să le cedeze, având în vedere că acesta din urmă nu a ocupat niciunul.
Președintele ucrainean a respins categoric, cu recurență, posibilitatea de a ceda teritorii, fiind sprijinit de Uniunea Europeană care, printr-o declarație adoptată de liderii europeni, cu excepția Ungariei, a subliniat nevoia de a respecta integritatea teritorială a Ucrainei și de a implica această țară în dialogurile de pace.
„În ceea ce privește negocierile, în orice caz, acestea sunt importante la nivel de conducere. Dar este imposibil să vorbim despre Ucraina fără Ucraina și nimeni nu va accepta asta”, a declarat Zelenski marți într-o înregistrare video difuzată de Associated Press. „Așadar, conversația dintre Putin și Trump poate fi importantă pentru relația lor bilaterală, dar nu pot conveni un acord cu privire la Ucraina fără noi”, a mai arătat liderul ucrainean.
Acesta merge miercuri la Berlin pentru a participa la videoconferința convocată de cancelarul german Friedrich Merz.
ROMÂNIA
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, menționată în raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România
Anularea alegerilor prezidențiale din iarna anului 2024 este menționat în raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România, un document pe care instituția americană îl publică anual și care în care face o analiză a stării drepturilor omului în toate țările care sunt beneficiare de asistență și pentru statele membre ale ONU.
„Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, motivând decizia prin faptul că <<multiple nereguli și încălcări ale legii electorale… au compromis transparența și corectitudinea campaniei electorale>>, ridicând suspiciuni cu privire la corectitudinea desfășurării alegerilor. Această decizie a fost criticată de unii ca fiind o restricție nejustificată a libertății de exprimare politică. Decizia Curții Constituționale a prezentat alegerile ca fiind influențate în mod nejustificat de o operațiune de informare rusă pe rețelele de socializare, dar observatori independenți au sugerat că campania de pe rețelele de socializare în cauză a fost o activitate electorală organizată de un partid politic românesc. Țara a programat un nou tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale în luna mai 2025”, este menționat de Departamentul de Stat la SUA în document.
Raportul mai constată că, printre problemele semnificative în materie de drepturi ale omului s-au numărat relatări credibile privind restricții ale libertății de exprimare, precum și infracțiuni, acte de violență sau amenințări cu violență motivate de antisemitism.
„Guvernul a luat măsuri credibile pentru identificarea și pedepsirea funcționarilor care au comis abuzuri împotriva drepturilor omului, dar, în unele cazuri, acțiunile guvernului au fost insuficiente, iar impunitatea a reprezentant o problemă”, critică Departamentul de Stat.
La mijlocul lunii februarie, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, vicepreședintele american J.D. Vance a invocat anularea alegerilor din România pentru a lansat un apel la consolidarea democrației europene, considerând că nu este puternică dacă poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari în publicitate online.
În iulie, NATO, Uniunea Europeană și Marea Britanie au menționat explicit că România a fost ținta unor campanii hibride desfășurate de Rusia ce urmăresc să destabilizeze Aliații și să sprijine războiul de agresiune împotriva Ucrainei.
România a condamnat atunci, alături de Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană activitățile cibernetice ostile desfășurate de entități subordonate Serviciului Militar de Informații al Federației Ruse (GRU) și îndreptate împotriva mai multor state membre NATO și ale Uniunii Europene.
RUSIA
Rubio și Lavrov și-au confirmat telefonic “angajamentul de a asigura succesul” summitului Trump – Putin din Alaska
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a avut marți o discuție telefonică cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov în contextul summitului dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, care va avea loc vineri, pe sol american, în statul Alaska.
Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat, Rubio și Lavrov au discutat despre pregătirile pentru summitul care va avea loc în curând între președintele Donald J. Trump și președintele rus Vladimir Putin.
“Ambele părți și-au confirmat angajamentul de a asigura succesul evenimentului”, a declarat, în context, Tammy Bruce, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vinerea trecută că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina.
Trump a afirmat că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului ce durează de trei ani și jumătate, posibil implicând ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă, sâmbătă, că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”. Ulterior, liderul ucrainean și-a intensificat pozițiile publice, avertizând că Rusia se pregătește pentru „noi ofensive” în Ucraina, cu doar câteva zile înaintea negocierilor.
Referitor la summitul cu Putin din Alaska, președintele american Donald Trump a declarat la începutul săptămânii că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în timpul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin.
Trump a spus că îi va informa pe liderii europeni dacă Putin va propune „o înțelegere corectă” în timpul discuțiilor, adăugând că va vorbi mai întâi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski „din respect”.
În pregătirea summitului din Alaska, liderul american va participa miercuri la o videoconferință cu liderii europeni, inițiată de cancelarul german Friedrich Merz. Reuniunea virtuală va fi urmată de o întâlnire online a Coaliției de Voință pentru Ucraina, la care va lua parte și președintele Nicușor Dan.
Liderii a 26 de state membre ale Uniunii Europene, cu excepția celui ungar, au transmis luni, într-o declarație comună, că „salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă, precum și securitate pentru Ucraina”, documentul fiind dat publicității înaintea summitului de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
„O pace justă și durabilă, care să aducă stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu pot fi schimbate prin forță”, se arată în declarația adoptată de Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Donald Tusk, Nicușor Dan și ceilalți lideri, cu excepția liderului maghiar Viktor Orban.
SUA
Donald Trump prelungește cu 90 de zile armistițiul tarifar cu China, pregătind terenul pentru negocieri comerciale mai ambițioase
Președintele american Donald Trump a extins cu 90 de zile armistițiul tarifar cu China, pregătind terenul pentru negocieri mai ample între cele două mari economii ale lumii, informează Politico Europe.
Înalți oficiali ai administrației au sugerat pe parcursul a mai mult săptămâni că o prelungire este probabilă, după ce cele două țări au stabilit niveluri tarifare de peste 100% pentru bunurile celeilalte părți pe parcursul lunii aprilie și începutul lunii mai. Actualizarea înseamnă că noul termen limită pentru creșteri tarifare masive este 10 noiembrie.
„Tocmai am semnat un decret prezidențial care va prelungi suspendarea tarifelor vamale pentru China cu încă 90 de zile. Toate celelalte elemente ale acordului vor rămâne neschimbate. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! DONALD J. TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII”, a scris Trump pe Truth Social.
China a anunțat, de asemenea, că prelungește suspendarea tarifelor vamale pentru SUA.
Administrația Trump încearcă din ce în ce mai mult să includă disputele comerciale care nu au legătură cu tarifele în negocieri.
Trump a apărat luni un acord stabilit de producătorii de cipuri Nvidia și AMD, care prevede că aceste companii pot continua să vândă anumite cipuri către China cu o condiție: să acorde guvernului SUA o parte din veniturile din vânzări.
Săptămâna trecută, liderul american nu a dat curs amenințării pe care tot el a formulat-o de a impune tarife de 100% Chinei ca urmare a achizițiilor acesteia din urmă de petrol rusesc, deși India a fost pedepsită pentru același comportament, fiind vizată de taxe vamale de 50%.
„Sperăm că SUA vor continua să colaboreze cu China pentru a implementa importantul consens la care s-a ajuns în timpul convorbirii telefonice dintre cei doi șefi de stat, utilizând pe deplin mecanismul de consultare economică și comercială China-SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt al ambasadei Chinei, Liu Pengyu, într-un comunicat.
Înalți oficiali din cele două țări s-au întâlnit la Stockholm la sfârșitul lunii trecute, aceasta fiind a treia dintr-o serie de întâlniri între secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, și negociatorii chinezi conduși de vicepremierul He Lifeng.
„Această acțiune este necesară pentru a facilita discuțiile continue și productive cu China despre remedierea dezechilibrelor comerciale, a practicilor comerciale neloiale, extinderea accesului pe piață pentru exporturile americane și alinierea cu Statele Unite în ceea ce privește securitatea națională și chestiunile economice”, a declarat Casa Albă într-o fișă informativă.
Discuțiile de la Geneva din mai și de la Londra, ce au avut loc în iunie, s-au concentrat pe stabilizarea relației comerciale după creșterile tarifare reciproce, relaxarea blocadei impuse de Beijing asupra exporturilor de minerale critice și eliminarea sancțiunilor americane privind vânzările de etan către producătorii chinezi.
Având în vedere menținerea taxelor existente, SUA au convenit în luna mai să reducă temporar tarifele la importurile chinezești de la 145% la 30%, în timp ce China a redus taxele la importurile de bunuri din SUA de la 125% la 10%.
Comerțul dintre cele două țări a fost tensionat în ultimul an. Acest lucru a pus companiile care se bazează în mare măsură pe bunurile chinezești – cum ar fi industria jucăriilor și industria îmbrăcămintei – într-o situație dificilă, în timp ce încearcă să navigheze prin schimbarea nivelurilor tarifelor.
Pauza de 90 de zile va oferi acestor companii un sentiment de certitudine, ajutându-le să își facă stocuri pentru sărbătorile de iarnă, chiar dacă acest lucru vine la un cost mai mare.
