Casa Albă: TikTok va avea un consiliu de administrație majoritar american, acordul ar putea fi semnat „în zilele următoare”
Un posibil acord între Washington și Beijing privind vânzarea operațiunilor TikTok din Statele Unite de către compania-mamă chineză ByteDance ar urma să ducă la formarea unui consiliu de administrație majoritar american, a anunțat Casa Albă, potrivit BBC.
„Vor fi șapte locuri în consiliul care controlează aplicația în Statele Unite, iar șase dintre acestea vor fi ocupate de americani”, a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, la emisiunea Saturday in America de la Fox News. Potrivit acesteia, acordul ar putea fi semnat „în zilele următoare”.
Declarațiile vin la o zi după ce președintele american Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, au discutat pentru a definitiva un acord care să permită TikTok să continue să funcționeze pe piața americană, în contextul amenințărilor cu interzicerea platformei. Trump a descris convorbirea drept „un apel foarte bun … apreciez aprobarea TikTok”, într-un mesaj pe platforma sa Truth Social, însă partea chineză nu a confirmat existența unei înțelegeri. În schimb, președintele Chinei a cerut pur și simplu Statelor Unite să „ofere un mediu de afaceri deschis, echitabil și nediscriminatoriu pentru companiile chineze care investesc în Statele Unite”.
Controversa privind TikTok a izbucnit încă din timpul administrației Biden, când Congresul a adoptat o lege care obliga platforma să se desprindă de compania-mamă chineză ByteDance, invocând riscuri de securitate legate de accesul Beijingului la datele utilizatorilor și de posibila influențare a algoritmului pentru propagandă. Măsura a fost susținută deopotrivă de democrați și republicani.
Donald Trump însuși a propus interzicerea TikTok în primul său mandat, semnând în august 2020 două ordine executive împotriva aplicației. Totuși, în campania sa de realegere din 2024, Trump s-a răzgândit, promițând să „salveze” platforma extrem de populară.
China a respins constant acuzațiile potrivit cărora ar folosi aplicații precum TikTok pentru a colecta datele personale ale utilizatorilor în beneficiul statului.
Printre investitorii care ar putea participa la achiziția operațiunilor TikTok din SUA se numără și miliardarul Larry Ellison, cofondatorul companiei Oracle. Karoline Leavitt a lăsat să se înțeleagă că Oracle va juca un rol-cheie în noua structură:
„Datele și confidențialitatea vor fi gestionate de una dintre cele mai mari companii americane de tehnologie, Oracle, iar algoritmul va fi și el controlat de America”, a precizat purtătoarea de cuvânt. „Toate aceste detalii au fost deja agreate. Acum trebuie doar semnat acordul.”
TikTok are aproximativ 175 milioane de utilizatori în Statele Unite, ceea ce o plasează în top 5 cele mai populare platforme sociale din țară.
Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în marja summit-ului APEC din Coreea de Sud. O vizită în China va fi programată pentru începutul lui 2026
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, luna viitoare, în Coreea de Sud, în marja Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific(APEC), programat în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie. Întâlnirea dintre cei doi lideri va fi prima față în față din al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.
„Tocmai am încheiat o convorbire foarte productivă cu președintele Xi al Chinei. Am înregistrat progrese în multe chestiuni foarte importante, printre care comerțul, fentanilul, necesitatea de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina și aprobarea acordului (privind vânzarea) TikTok.(…) Discuția a fost foarte bună, vom vorbi din nou la telefon și amândoi așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim la APEC!”, a transmis Donald Trump, pe rețeaua Truth Social.
Trump a anunțat, de asemenea, că va vizita China la începutul anului 2026, iar Xi a acceptat să vină în Statele Unite „la un moment oportun”.
Ministerul chinez de Externe a relatat că discuția dintre cei doi a oferit „orientare strategică pentru dezvoltarea stabilă a relațiilor bilaterale”. Xi a subliniat „importanța vitală a relației” dintre cele două țări, amintind cooperarea din timpul celui de-al Doilea Război Mondial și comemorarea recentă a 80 de ani de la victoria în războiul anti-fascist.
„China și Statele Unite sunt pe deplin capabile să se ajute reciproc să aibă succes și să prospere împreună, pentru binele celor două țări și al întregii lumi. Pentru ca această viziune să se materializeze, ambele părți trebuie să depună eforturi susținute și să acționeze în aceeași direcție, astfel încât să asigure respectul reciproc, coexistența pașnică și cooperarea reciproc avantajoasă”, a afirmat liderul chinez.
În privința comerțului, Xi a cerut Washingtonului să renunțe la restricțiile unilaterale, avertizând că acestea riscă să submineze rezultatele mai multor runde de negocieri.
„Consultările recente dintre oficialii chinezi și americani au reflectat spiritul de egalitate, respect și beneficii reciproce. Aceștia pot continua să gestioneze în mod adecvat problemele restante din relațiile bilaterale și să depună eforturi pentru obținerea unor rezultate avantajoase pentru ambele părți”, a spus liderul de la Beijing.
Referitor la TikTok, Xi a reafirmat că „poziția Chinei este clară: Guvernul respectă dorința companiei și ar fi bucuros să vadă negocieri comerciale productive, în conformitate cu regulile pieței, care să conducă la o soluție compatibilă cu legislația Chinei și care să țină cont de interesele ambelor părți”.
Potrivit Ministerului chinez de Externe, șeful de la Casa Albă SUA a subliniat că relația dintre SUA și China este „cea mai importantă relație bilaterală”, iar cele două țări „pot face multe lucruri mari împreună, benefice pentru pacea și stabilitatea lumii”. În plus, Trump a lăudat parada militară recentă de la Beijing, pe care a descris-o drept „fenomenală și frumoasă”, și a promis că SUA vor sprijini echipele de negociatori în găsirea unei soluții pentru TikTok.
Convorbirea de vineri dintre președinții american și chinez a fost a doua de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.
Noul ambasador al Chinei, primit la MAE de ministrul Oana Țoiu: România și China, deschise să coopereze în concordanță cu interesele pe termen lung ale celor două țări
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu l-a primit vineri pe ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze la București, Feng Chen, cu ocazia prezentării copiilor scrisorilor de acreditare.
Dialogul cu ambasadorul chinez a prilejuit o trecere în revistă a stadiului actual al relațiilor bilaterale româno-chineze, oficialii exprimând deschidere pentru aprofundarea cooperării în domenii de interes reciproc, în concordanță cu prioritățile de politică externă, interesele fundamentale și pe termen lung ale celor două țări.
La finalul întrevederii, oficialul român i-a adresat succes ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze la București, în îndeplinirea obiectivelor comune, asigurându-l de deschiderea Ministerului Afacerilor Externe în desfășurarea activității sale, conchide sursa citată.
Relațiile României cu China s-au aflat recent în atenția publică în contextul paradei militare pe care liderul chinez Xi Jinping a organizat-o la Beijing pentru a marca 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.
Subiectul a căpătat un interes major în România în contextul în care foști premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au dat curs invitației de a participa la parada de la Beijing.
După o reacție virulentă din partea ministrului de externe, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au afirmat că prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă într-o fotografie alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu angajează România, deoarece persoanele respective nu dețin funcții publice.
Evenimentul s-a desfășurat în prezența președintelui chinez Xi Jinping și a mai multor lideri autoritari, printre care Vladimir Putin și Kim Jong Un. În imagini apar și președintele Iranului, dar și premierul Slovaciei, Robert Fico, și ministrul de externe al Ungariei Peter Szijjarto, două țări membre ale Uniunii Europene. Potrivit listei de invitați, la parada militară de la Beijing au mai fost prezenți și vicepremierul Bulgariei, precum și foști prim-miniștri ai Belgiei și Greciei.
Marco Rubio și ministrul de externe chinez continuă dialogul bilateral, subliniind importanța unei comunicări deschise și constructive între SUA și China
Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat miercuri cu ministrul de externe chinez Wang Yi și cu directorul Biroului Comisiei Centrale pentru Afaceri Externe a Partidului Comunist Chinez.
Potrivit comunicatului oficial, Marco Rubio a subliniat importanța unei comunicări deschise și constructive cu privire la o serie de chestiuni bilaterale. De asemenea, oficialii au discutat și alte chestiuni globale și regionale, ca o continuare a discuțiilor purtate la Kuala Lumpur.
Discuția marchează un nou pas în eforturile diplomatice de stabilizare a relațiilor SUA–China, într-un moment în care echilibrul geopolitic global rămâne într-o continuă dinamică.
Amintim că în luna iulie, Marco Rubio a avut o întâlnire cu Wang Yi și cu ministrul de externe al Chinei, într-o încercare de consolidare a diagolui bilateral între cele două mari puteri. În cadrul întrevederii, secretarul Rubio a subliniat importanța menținerii canalelor de comunicare deschise, în contextul unei relații marcate atât de interese comune, cât și de tensiuni persistente. Discuția a fost descrisă de ambele părți drept „constructivă și pragmatică”.
La acel moment, oficialii au convenit să exploreze domenii potențiale de cooperare, punând accent pe identificarea unor puncte comune și pe gestionarea diferențelor existente într-un mod responsabil.
Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a comentat faptul că președintele chinez Xi Jinping a fost flancat de liderul rus Vladimir Putin și de cel nord-coreean Kim Jong Un la parada militară de la Beijing, pe care China a organizat-o pentru a marca 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. El i-a salutat sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un, spunând că aceștia „conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing, și a cerut onorarea „sângelui” vărsat de SUA pentru a ajuta China să își asigurarea libertatea în cel de-al Doilea Război Mondial.
