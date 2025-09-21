Casa Albă: TikTok va avea un consiliu de administrație majoritar american, acordul ar putea fi semnat „în zilele următoare”

Un posibil acord între Washington și Beijing privind vânzarea operațiunilor TikTok din Statele Unite de către compania-mamă chineză ByteDance ar urma să ducă la formarea unui consiliu de administrație majoritar american, a anunțat Casa Albă, potrivit BBC.

„Vor fi șapte locuri în consiliul care controlează aplicația în Statele Unite, iar șase dintre acestea vor fi ocupate de americani”, a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, la emisiunea Saturday in America de la Fox News. Potrivit acesteia, acordul ar putea fi semnat „în zilele următoare”.

Declarațiile vin la o zi după ce președintele american Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, au discutat pentru a definitiva un acord care să permită TikTok să continue să funcționeze pe piața americană, în contextul amenințărilor cu interzicerea platformei. Trump a descris convorbirea drept „un apel foarte bun … apreciez aprobarea TikTok”, într-un mesaj pe platforma sa Truth Social, însă partea chineză nu a confirmat existența unei înțelegeri. În schimb, președintele Chinei a cerut pur și simplu Statelor Unite să „ofere un mediu de afaceri deschis, echitabil și nediscriminatoriu pentru companiile chineze care investesc în Statele Unite”.

Controversa privind TikTok a izbucnit încă din timpul administrației Biden, când Congresul a adoptat o lege care obliga platforma să se desprindă de compania-mamă chineză ByteDance, invocând riscuri de securitate legate de accesul Beijingului la datele utilizatorilor și de posibila influențare a algoritmului pentru propagandă. Măsura a fost susținută deopotrivă de democrați și republicani.

Donald Trump însuși a propus interzicerea TikTok în primul său mandat, semnând în august 2020 două ordine executive împotriva aplicației. Totuși, în campania sa de realegere din 2024, Trump s-a răzgândit, promițând să „salveze” platforma extrem de populară.

China a respins constant acuzațiile potrivit cărora ar folosi aplicații precum TikTok pentru a colecta datele personale ale utilizatorilor în beneficiul statului.

Printre investitorii care ar putea participa la achiziția operațiunilor TikTok din SUA se numără și miliardarul Larry Ellison, cofondatorul companiei Oracle. Karoline Leavitt a lăsat să se înțeleagă că Oracle va juca un rol-cheie în noua structură:

„Datele și confidențialitatea vor fi gestionate de una dintre cele mai mari companii americane de tehnologie, Oracle, iar algoritmul va fi și el controlat de America”, a precizat purtătoarea de cuvânt. „Toate aceste detalii au fost deja agreate. Acum trebuie doar semnat acordul.”

TikTok are aproximativ 175 milioane de utilizatori în Statele Unite, ceea ce o plasează în top 5 cele mai populare platforme sociale din țară.