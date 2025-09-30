ROMÂNIA
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la deschiderea primei ediții a „Timișoara Cities Summit”, că România nu era pe deplin pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană în 2007, însă hotărârea luată atunci de Uniunea Europeană s-a dovedit a fi una corectă, iar rezultatele de astăzi confirmă acest lucru.
„Încă trăim din bucuria de alaltăieri după rezultatele din Republica Moldova. Evident că ne dorim o Europă în care și în nord-estul României, și în sudul României să avem țări care sunt membre ale Uniunii Europene”, a declarat șeful statului, inaugurând primul summit european dedicat orașelor din UE și din țările candidate.
El a adăugat că România, prin experiența acumulată în procesul de aderare la UE, poate sprijini țările candidate cu expertiză și specialiști, în special în programarea fondurilor europene pre și post-aderare.
Referindu-se la standardele de aderare, Nicușor Dan a susținut că „poate că exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte”.
“Cât de sus să fie ștacheta? Pentru că dacă vrem să fim foarte direcți, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană. Și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o, și vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderarea efectivă, România le-a făcut”, a adăugat președintele.
“Deci poate că – tocmai pentru că există această competiție geopolitică între Europa și alte modele – poate că exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte și poate că, după aderare, țări care, ca și România acum 20 de ani, n-ar fi suficient de pregătite vor putea să facă acele progrese”, a continuat Nicușor Dan.
Afirmația președintelui a venit într-un context mai larg în care procesul de extindere a Uniunii Europene este impulsionat politic, iar țările din Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina aspiră să adere la Uniune.
Cel mai recent, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a rostit în plenul Parlamentului European de la Strasbourg un discurs cu profunde accente istorice și politice, cerând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru accelerarea parcursului european al țării sale.
„Cele mai multe dintre democrațiile dumneavoastră nu erau depline când ați aderat la această Uniune. Ați luptat împotriva dictaturii. (…) Această Uniune nu a fost niciodată despre perfecțiune. A fost despre protecție — a democrațiilor fragile până s-au întărit (…) Nu cerem scurtături. Ne facem temele cu sârguință. Dar pentru noi, aderarea nu este doar un exercițiu tehnocratic. Este o cursă contra cronometru — pentru a ancora democrația noastră în Uniunea Europeană, acolo unde va fi protejată de cea mai mare amenințare: Rusia”, a afirmat șefa statului moldovean, cu două săptămâni înainte de scrutinul parlamentar din 28 septembrie încheiat cu victoria detașată a partidului pro-european al Maia Sandu, alegeri considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.
La 25 aprilie 2025 s-au împlinit 20 ani de când România a semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, ceea ce i-a permis să devină oficial stat membru al UE la 1 ianuarie 2007.
Cererea de aderare la Uniunea Europeană a fost depusă de către România în anul 1995. În 1999, liderii din Consiliul European, reuniți la Helsinki, au aprobat deschiderea negocierilor cu o parte dintre statele membre care înaintaseră deja cererea de aderare, printre acestea aflându-se și România. Negocierile au fost deschise în anul 2000 și au durat până la finele anului 2004, când reuniunea Consiliului European a marcat finalizarea negocierilor.
Împlinirea a 20 de ani de la semnarea tratatului de aderare la UE de către România și Bulgaria a fost marcată anul acesta în preambulul declarației finale a summitului Consiliului European de la Bruxelles din luna iunie, reuniune care a marcat debutul președintelui Nicușor Dan la summit-urile UE.
Directorul Executiv al FMI îi confirmă lui Ilie Bolojan că România se află pe o traiectorie corectă în procesul de consolidare fiscală
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internațional, discuțiile concentrându-se asupra situației bugetare actuale și a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului, informează Guvernul.
Premierul a prezentat motivele care au impus reformele recente și a arătat că direcțiile prioritare vizează reducerea cheltuielilor, creșterea colectării veniturilor și orientarea resurselor către domenii cu potențial de dezvoltare, precum energie și agricultură.
Șeful Executivului a subliniat că măsurile sunt indispensabile pentru asigurarea stabilității fiscale și pentru reducerea unor dezechilibre și inechități sociale. Totodată, a accentuat importanța unei alocări mai eficiente a banului public, prin susținerea proiectelor care aduc randament economic și plus-valoare comunităților.
Directorul executiv al FMI a confirmat că România se află pe o traiectorie corectă în procesul de consolidare fiscală și a asigurat sprijin pentru continuarea reformelor. De asemenea, a evidențiat necesitatea stabilității politice pentru implementarea măsurilor adoptate de Guvern.
În încheiere, prim-ministrul Ilie Bolojan a reiterat că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităților sociale și creșterea eficienței colectării veniturilor.
Nicușor Dan anunță că Președinția își reduce bugetul cu 17%: Pentru mulți români vremurile sunt grele. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a transmis Guvernului, în contextul viitoarei rectificări bugetare, că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025, reprezentând 17% din creditele bugetare.
“În luna iulie am spus că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituției”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.
Șeful statului a explicat că este un gest normal acela ca Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv, în contextul restrângerilor bugetare.
“Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele și cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca și Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț. Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient și mai aproape de oameni”, a mai scris președintele pe pagina de socializare.
Grupul BEI accelerează și simplifică investițiile verzi, stimulând competitivitatea, securitatea energetică și poziția de lider tehnologic pentru Europa
Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) continuă să avanseze cu faza a doua a Foii de parcurs pionieră privind banca climatică, menținându-și poziția de finanțator principal al revoluției industriale ecologice, al securității energetice și al prosperității comune.
Bazându-se pe succesul răsunător al foii de parcurs de la lansarea sa în 2020, faza a doua stabilește prioritățile Grupului BEI până la sfârșitul acestui deceniu, simplificând în același timp radical procedurile sale pentru a accelera investițiile ecologice.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, Consiliul de administrație al BEI a adoptat a doua fază a foii de parcurs împreună cu Orientarea pentru sectorul energetic, consolidând poziția Grupului ca bancă pentru climă. A doua fază se bazează pe trei pârghii principale:
- O concentrare mai puternică pe competitivitate, securitate și prețuri mai mici ale energiei pentru companii și familii, prin asigurarea energiei curate la prețuri accesibile și produse local pentru întreprinderi și gospodării, promovarea soluțiilor inovatoare și consolidarea poziției de lider tehnologic a Europei.
- Dublarea finanțării pentru adaptare la 30 miliarde EUR între 2026 și 2030: Decizia adoptată de Consiliu în această săptămână în Cipru – țara cu cel mai mare deficit de apă din Europa – subliniază importanța adaptării pentru securitatea și prosperitatea colectivă, accentuând totodată beneficiile economice evidente ale acesteia.
- Simplificări radicale: Eliminarea suprareglementării prin recurgerea la autoevaluare, reguli și rapoarte existente, criterii de referință, standarde de reglementare și reguli privind contrapărțile, precum și la utilizarea extinsă a instrumentelor eficiente de evaluare a eligibilității verzi.
„Pe baza succesului remarcabil al Foii de parcurs privind banca climatică, ne concentrăm eforturile asupra tranziției ecologice, deoarece este ceea ce trebuie să facem pentru viitorul nostru și, de asemenea, ceea ce este inteligent să facem pentru economiile noastre. Cu o revoluție energetică aflată în plină desfășurare, menținem direcția pentru competitivitatea și securitatea prezentului și pentru planeta viitorului”, a declarat Nadia Calviño, președinta Grupului BEI.
Competitivitate, securitate și prețuri mai mici ale energiei
De la lansarea Foii de parcurs privind banca pentru climă în 2020, Grupul BEI a sprijinit investiții verzi în valoare de peste 560 miliarde EUR – aproximativ 90 % fiind în Uniunea Europeană (UE) – și este pe drumul cel bun pentru a-și îndeplini obiectivul principal de a sprijini investiții verzi în valoare de cel puțin 1 000 miliarde EUR în acest deceniu. Cu cea de-a doua fază a foii de parcurs, Grupul BEI își reafirmă angajamentul de a aloca peste jumătate din finanțările sale anuale acțiunilor climatice și durabilității mediului.
În perspectivă, Grupul BEI va intensifica eforturile de consolidare a competitivității Europei, prin sprijinirea tehnologiilor curate, întărirea lanțurilor de aprovizionare, susținerea întreprinderilor în reducerea cheltuielilor cu energia, precum și îmbunătățirea securității energetice, cu produse specializate, cum ar fi finanțarea personalizată pentru contractele de achiziție de energie electrică. Grupul BEI a planificat finanțări noi în valoare record de 11 miliarde EUR pentru rețelele energetice numai în acest an, mobilizând deja 40 % din investițiile totale ale Europei în acest sector în 2024, cu ambiția de a crește cifra și mai mult în acest an.
O nouă inițiativă de 17 miliarde EUR va ajuta 350 000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) europene să investească în economii de energie, iar contragaranțiile pentru producătorii de energie eoliană și de componente de rețele vor asigura o aprovizionare durabilă. Programul TechEU, cea mai mare inițiativă de finanțare a inovării în Europa, își propune să mobilizeze 250 miliarde EUR până în 2027, sprijinul pentru inovatorii în domeniul tehnologiei curate fiind printre prioritățile sale cheie.
Pentru a asigura o tranziție verde echitabilă, BEI sprijină, de asemenea, gospodăriile cu venituri mici prin împrumuturi pentru renovare accesibile și leasing de active de tehnologie curată, cum ar fi vehicule și pompe de căldură, în parteneriat cu băncile locale. Un nou pachet de investiții și consultanță în domeniul egalității de gen în contextul climei va extinde furnizarea de soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon și de adaptare la schimbările climatice pentru femei, fete și diverse grupuri de populație din întreaga lume.
Dublarea finanțării pentru adaptare la 30 miliarde EUR
Investițiile în adaptare sunt atât esențiale, cât și raționale din punct de vedere economic: fenomenele meteorologice extreme din Europa, numai în această vară, au cauzat pierderi economice pe termen scurt de cel puțin 43 miliarde EUR, în timp ce se estimează că fiecare euro cheltuit pentru prevenire și adaptare va economisi între cinci și șapte euro din daune și cheltuieli viitoare de reconstrucție.
Grupul BEI își va dubla finanțarea pentru adaptarea la schimbările climatice la 30 miliarde EUR pentru perioada 2026–2030, în comparație cu cei cinci ani precedenți. Acest sprijin sporit se va concentra pe agricultură, gestionarea ciclului apei, companii, orașe, regiuni și comunități vulnerabile, în strânsă colaborare cu Comisia Europeană și partenerii naționali, regionali și din sectorul privat. Pentru a ajuta clienții să demareze proiectele, Grupul BEI va spori semnificativ asistența tehnică, inclusiv pentru cele mai vulnerabile populații ale lumii, cum ar fi statele insulare mici în curs de dezvoltare, țările cel mai puțin dezvoltate, comunitățile cu venituri mici, popoarele indigene, femeile, migranții, tinerii și persoanele în vârstă.
Simplificări radicale
Grupul BEI își simplifică procesele pentru a accelera accesul la finanțare verde și a reduce sarcinile administrative, în special pentru IMM-uri. Prin valorificarea standardelor de raportare ale UE, cum ar fi Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (CSRD), și prin extinderea utilizării instrumentelor digitale cum ar fi Green Checker, Grupul BEI accelerează și simplifică accesul la finanțare și reduce birocrația pentru clienții săi.
Această abordare consolidează sprijinul Grupului BEI pentru inițiativele UE, cum ar fi Busola pentru competitivitate și pachetul omnibus de simplificare. În cadrul celei de-a doua faze a foii de parcurs, Grupul BEI își simplifică cerințele pentru companii, în special pentru cele care accesează produsele sale prin intermediul băncilor partenere, și aliniază cerințele de raportare cu standardele de durabilitate ale UE, cum ar fi CSRD, pentru a reduce și mai mult obligațiile de raportare ale clienților.
