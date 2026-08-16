“Cât valorează memoria Holocaustului?”: Foști ambasadori americani cer reevaluarea vizei pentru SUA a lui George Simion, într-un editorial publicat în Jerusalem Post

Foști ambasadori ai Statelor Unite în România și pe lângă Uniunea Europeană și jurnalistul Sabin Gherman cer administrației americane să reevalueze dreptul liderului AUR, George Simion, de a beneficia de viză pentru Statele Unite, invocând pozițiile sale politice și asocierile cu persoane acuzate de antisemitism și promovarea ideologiei fasciste.

Într-un editorial publicat duminică de The Jerusalem Post, intitulat „Cât valorează memoria Holocaustului? Mai puțin decât o viză americană pentru George Simion?”, autorii susțin că Statele Unite au o responsabilitate specială în combaterea antisemitismului și în păstrarea memoriei Holocaustului.

Autorii – Adrian Zuckerman, Ronald Gidwitz, Mark Gitenstein, James S. Gilmore III și Sabin Gherman – afirmă că „antisemitismul nu este pur și simplu o altă opinie politică”, ci o ideologie cu o istorie de violență și distrugere. În opinia lor, lecțiile Holocaustului impun ca manifestările extremiste să fie tratate cu seriozitate înainte ca acestea să se transforme în violență.

Editorialul pune sub semnul întrebării statutul lui George Simion, pe fondul unor poziții pe care autorii le consideră incompatibile cu interesele și valorile strategice americane. Aceștia invocă, între altele, opoziția lui Simion față de desfășurarea unor mijloace militare americane în România și față de măsuri privind interceptarea dronelor rusești care au pătruns în spațiul aerian românesc.

Autorii critică, de asemenea, asocierea lui Simion cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, despre care susțin că a făcut în repetate rânduri declarații antisemite și a elogiat figuri asociate fascismului românesc, inclusiv pe Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu. Ei consideră că sprijinul acordat în continuare de liderul AUR lui Georgescu ridică semne de întrebare cu privire la poziționarea politică a lui Simion.

Editorialul amintește și că Simion încearcă să se prezinte drept un politician apropiat de mișcarea MAGA și de administrația președintelui Donald Trump, în timp ce autorii susțin că unele dintre pozițiile sale anterioare au fost contrare unor interese strategice americane.

În final, cei cinci autori susțin că Washingtonul ar trebui să analizeze dacă „bilanțul lui George Simion – și cel al mișcării pe care o conduce – este compatibil cu valorile pe care America încearcă să le apere” și dacă acesta ar trebui să beneficieze în continuare de o viză pentru Statele Unite.

Adrian Zuckerman și Mark Gitenstein au fost ambasadori ai SUA în România, Ronald Gidwitz a ocupat poziția de ambasador al Statelor Unite În Belgia și la Uniunea Europeană, iar James S. Gilmore III a fost guvernator al statului Virginia și ambasador al SUA pe lângă Uniunea Europeană. Sabin Gherman este jurnalist.