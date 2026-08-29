Cătălin Predoiu a discutat cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților a SUA, despre consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic: Ar însemna mai multă siguranță și prosperitate pentru România și Europa

Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministru interimar al Afacerilor Interne, a avut o întrevedere cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii (House Armed Services Committee), cu prilejul vizitei în România a unei delegații a Congresului SUA conduse de acesta.

Potrivit unui comunicat MAI, discuțiile au vizat consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, evoluțiile de securitate din regiune, importanța strategică a Mării Negre, precum și perspectivele aprofundării cooperării bilaterale în domeniul afacerilor interne.

Ministrul Cătălin Predoiu a evidențiat importanța angajamentului constant al Statelor Unite pentru securitatea Flancului Estic al NATO și a regiunii Mării Negre, precum și rolul esențial al relației transatlantice în actualul context de securitate. Totodată, a subliniat angajamentul României de a continua să acționeze ca aliat de încredere, furnizor de securitate și partener strategic al Statelor Unite, care contribuie activ la stabilitatea regională.

O atenție deosebită a fost acordată regiunii Mării Negre, a cărei importanță strategică pentru securitatea euroatlantică a crescut semnificativ în actualul context geopolitic. Viceprim-ministrul român a subliniat că România și Statele Unite împărtășesc același obiectiv fundamental în regiune – asigurarea securității și stabilității pe termen lung – și a evidențiat rolul României în protejarea Flancului Estic al NATO și în consolidarea securității în regiunea extinsă a Mării Negre.

În acest context, demnitarul român a evidențiat legătura directă dintre securitate, stabilitate și prosperitate, precum și importanța dezvoltării pilonului economic al Parteneriatului Strategic România–SUA. Un mediu sigur, stabil și predictibil creează premisele necesare pentru investiții și dezvoltare economică, în timp ce investițiile strategice contribuie, la rândul lor, la consolidarea rezilienței și securității. Din această perspectivă, aprofundarea cooperării economice și stimularea investițiilor americane în România reprezintă o componentă importantă a dezvoltării pe termen lung a relației bilaterale.

În cadrul întrevederii a fost abordată și dimensiunea de securitate internă a actualelor provocări regionale, în condițiile în care amenințările hibride, criminalitatea organizată transfrontalieră, riscurile cibernetice și amenințările la adresa infrastructurilor critice impun o cooperare tot mai strânsă între partenerii strategici.

Un punct important al discuțiilor l-a reprezentat cooperarea dintre Ministerul Afacerilor Interne și agențiile americane de aplicare a legii și de securitate internă, în special în domeniul combaterii criminalității organizate, traficului de droguri și de persoane, securității frontierelor, migrației ilegale, criminalității informatice și terorismului.

Cătălin Predoiu a apreciat caracterul dinamic și orientat spre rezultate al cooperării operaționale cu FBI, precum și dezvoltarea constantă a relației cu Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS), inclusiv prin colaborarea cu Homeland Security Investigations (HSI) și U.S. Customs and Border Protection (CBP). A fost exprimat interesul pentru continuarea și aprofundarea acestei cooperări, inclusiv prin intensificarea schimbului de informații, dezvoltarea capabilităților comune, schimbul de bune practici și identificarea unor noi oportunități de colaborare operațională.

Cei doi oficiali au subliniat interesul comun pentru consolidarea dimensiunii de securitate a Parteneriatului Strategic România–SUA, precum și pentru continuarea dialogului și cooperării pragmatice dintre autoritățile române și americane.

În cadrul discuțiilor, demnitarul român a exprimat, totodată, aprecierea pentru sprijinul constant și bipartizan al Congresului SUA acordat României, precum și pentru atenția acordată securității Flancului Estic al NATO și regiunii Mării Negre.

„Pentru România, relația cu Statele Unite reprezintă un rol cheie din punct de vedere securitar. Programul SAFE este în stadiu incipient, pilonul european de apărare este în construcție, va dura ani de zile până când va fi funcțional deplin. De aceea, ținând cont de contextul securitar regional și de perspectivele acestuia, relațiile cu SUA și NATO sunt esențiale pentru securitatea țării noastre. În raport cu această situație, Guvernul României trebuie să facă mai mult pentru consolidarea relației economice cu SUA, odată redobândită capacitatea constituțională deplină, pentru generarea de proiecte economice de mare anvergură, pentru atragerea de investiții americane de ordinul zecilor de miliarde în proiecte cu capacitate de tractare a economiei de mâine, dar și cu efect indirect în creșterea securității. Investițiile americane au această particularitate de a avea ca efect colateral creșterea nivelului de securitate al țării în care se investește. Din acest punct de vedere, ultimele luni de criză politică și de întârziere în instalarea unui guvern cu puteri depline au însemnat inevitabil și pași pe loc, oportunități întârziate. Instalarea unui nou guvern cu puteri depline trebuie să aducă o redemarare a proiectelor de cooperare economică cu SUA, așa cum am făcut-o pe durata mandatului meu pe linia de afaceri interne, ordine și siguranță publică, combaterea crimei transfrontaliere, a migrației ilegale, traficului de droguri, terorismului și cybercriminalității. O relație cu SUA dezvoltată substanțial economic înseamnă mai multă siguranță și prosperitate pentru cetățeanul român și pentru România, mai multă securitate și pentru Europa”, a declarat Cătălin Predoiu, ministrul interimar al Afacerilor Interne.

Delegația Congresului Statelor Unite ale Americii, aflată în România în perioada 28–31 august 2026, este condusă de congresmanul Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților (House Armed Services Committee), și îl include pe congresmanul Eric Sorensen (D-IL), membru al aceleiași comisii. La întâlnire a participat, de asemenea, Darryl Nirenberg, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în România. Vizita cuprinde întrevederi la nivel înalt cu reprezentanți ai autorităților române și activități dedicate consolidării cooperării în domeniul securității și apărării.