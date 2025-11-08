ROMÂNIA
Cătălin Predoiu a discutat cu omologul grec despre gestionarea migrației și securitatea frontierelor externe ale UE
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avut vineri o întrevedere bilaterală cu omologul său elen, Athanasios Plevris. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării dintre România și Grecia în domeniile afacerilor interne, cu accent pe gestionarea migrației și securitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene.
„Grecia este unul dintre cei mai importanți parteneri ai României în regiune. Avem viziuni comune privind importanța securității interne și a unei politici europene coerente în domeniul migrației și azilului”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu.
Potrivit unui comunicat al MAI, în cadrul întrevederii, Cătălin Predoiu a prezentat rezultatele concrete ale României în domeniul gestionării fluxurilor migratorii și al consolidării frontierelor externe ale Uniunii Europene. România a înregistrat o reducere cu 74% a migrației ilegale în 2024 față de 2022, iar în anul 2025, o scădere de 80% comparativ cu anul precedent.
Aceste rezultate au fost posibile printr-o abordare integrată, care a inclus consolidarea capacităților Poliției de Frontieră, investiții în infrastructură, precum și cooperare operativă cu statele vecine și cu Agenția Frontex, alături de un control eficient al frontierelor, precizează sursa citată.
Cătălin Predoiu a subliniat angajamentul României pentru o abordare echilibrată între securitate și responsabilitate umanitară, prin măsuri ferme împotriva rețelelor de trafic de migranți, sprijinirea integrării migranților legali și promovarea solidarității efective între statele membre ale Uniunii Europene, în special cele de primă intrare.
România împărtășește viziunea Greciei privind necesitatea simplificării și eficientizării procedurilor de identificare a persoanelor care intră pe teritoriul Uniunii Europene, pentru a asigura un proces sigur, transparent și predictibil.
De asemenea, a fost subliniată importanța unei abordări integrate, care să combine dimensiunea externă a securității, controlul frontierelor și gestionarea internă a fluxurilor migratorii, inclusiv prin măsuri de returnare și sprijin pentru statele de primă intrare.
În context regional, ministrul Predoiu a evidențiat rolul cooperării cu statele din Balcanii de Vest pentru prevenirea intrărilor ilegale, menționând că rutele migratorii din această zonă au înregistrat o scădere semnificativă a fluxurilor în 2024, însă rămân vulnerabile la posibile reactivări.
Referindu-se la migrația legală, ministrul afacerilor interne a prezentat demersurile României privind adaptarea cadrului legal în scop de muncă, prin simplificarea etapelor administrative, digitalizarea proceselor și eficientizarea procedurilor de obținere a avizelor, cu accent pe transparență, predictibilitate și securitate pentru angajatori și migranți.
Totodată, a fost subliniată importanța măsurilor de integrare socio-economică a migranților legali, în special în sectoarele economice cu deficit de forță de muncă.
La rândul său, ministrul Athanasios Plevris a subliniat progresele înregistrate de Grecia în gestionarea migrației, evidențiind o scădere de 44% a migrației ilegale în 2025, ca urmare a îmbunătățirii cooperării cu Turcia și a implementării unei legislații mai ferme.
Oficialul elen a menționat că noile reglementări au transmis un mesaj clar rețelelor de contrabandă, avertizând că operațiunile ilegale sunt acum extrem de riscante și cu șanse minime de succes.
În același timp, autoritățile elene sprijină integrarea refugiaților prin programe de învățare a limbii grecești și dobândirea de competențe profesionale în domenii precum agricultura și construcțiile.
Întrevederea a confirmat interesul comun al României și Greciei de a continua cooperarea bilaterală și de a contribui, prin acțiuni coordonate, la consolidarea securității interne a Uniunii Europene și la gestionarea eficientă, echitabilă și umană a migrației.
ENERGIE
Ministrul Energiei, discuții la cel mai înalt nivel al administrației de la Washington despre dezvoltarea capacităților de energie nucleară civilă în România
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit sâmbătă, la Washington, cu Doug Burgum, secretarul de interne al Statelor Unite, și cu Jarrod Agen, șeful Energy Dominance Council de la Casa Albă. Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea capacităților de energie nucleară civilă, hidroenergie, gaze naturale și tehnologii energetice în România.
„În continuarea a două discuții aplicate cu omologul meu american, Chris Wright, Ministrul Energiei din SUA, astăzi am discutat aplicat si direct la cel mai înalt nivel al administrației de la Washington, despre proiectele de dezvoltare a capacităților de energie civilă nucleară, hidroenergie, gaze naturale și tehnologie în România”, a scris Bogdan Ivan, pe Facebook.
Citiți și Bogdan Ivan a discutat cu omologul din SUA despre consolidarea rolului României ca lider energetic regional: Aprecierea partenerilor americani confirmă direcția strategică a Bucureștiului
Potrivit ministrului, finanțarea proiectelor nucleare civile de la Cernavodă, SMR, exploatarea de gaze naturale în Marea Neagră și construcția coridorului de LNG care să alimenteze țările din Europa Centrală și de Sud-Est cu gaze naturale la un preț bun, s-au aflat printre principalele teme de discuție.
„Suntem deja la nivel de proiecte concrete și am câștigat încrederea partenerilor americani pentru că am prezentat proiecte solide și cifre clare. Iar așa cum am spus ieri în congresul PSD, scopul meu e să lucrez aplicat cu partenerii americani pentru a aduce investiții clare și tehnologie de vârf în România. Și știu să fac asta, aplicat și concret. La cel mai înalt nivel. Direct și pragmatic”, a subliniat Bogdan Ivan.
ROMÂNIA
Într-o întâlnire cu omologul elen, ministrul Finanțelor a mulțumit Greciei pentru sprijinul constant acordat României în procesul de aderare la OCDE
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întrevedere cu omologul său elen, Kyriakos Pierrakakis, în marja forumului P-TEC de la Atena – eveniment dedicat consolidării cooperării economice dintre Europa și Statele Unite. Discuțiile au vizat întărirea parteneriatului economic dintre România și Grecia, cu accent pe energie, infrastructură și investiții.
„Un punct central a fost Coridorul Vertical de Transport al Gazelor Naturale, proiect esențial pentru securitatea energetică a regiunii. Am convenit, totodată, să continuăm colaborarea strânsă pe teme europene – incluzând modernizarea fiscală și digitalizarea administrațiilor financiare”, a scris Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
De asemenea, ministrul Alexandru Nazare a mulțumit Greciei pentru sprijinul constant acordat României în procesele de aderare la Spațiul Schengen și la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
„Relația noastră rămâne una de încredere și prietenie, bazată pe obiective comune și pe dorința de a construi o Europă mai sigură și mai competitivă în care țările noastre să joace un rol din ce în ce mai important”, a adăugat Nazare.
Citiți și: Ministrul Finanțelor va discuta la Atena cu omologul grec despre „investiții comune în infrastructura energetică, de transport și digitală”
În final, Alexandru Nazare a declarat că România se bazează în continuare pe sprijinul Greciei în promovarea unor abordări comune în cadrul ECOFIN, inclusiv referitor la dezvoltarea Pieței Unice de Capital, esențială pentru atragerea investițiilor private în regiune.
„De asemenea, contăm pe expertiza grecilor privind dezvoltarea parteneriatelor public-private (PPP), pentru a cofinanța proiecte de impact pentru România”, a conchis ministrul Finanțelor.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Președintele Concordia: OCDE va aduce României standarde de guvernanță ce atrag capital ieftin pe termen lung, iar UE ne-a deschis accesul la piața unică
În ultimii 30 de ani am trecut de la o economie închisă la una liberă și competitivă. Această transformare nu a fost opera unor programe guvernamentale, ci a milioanelor de români care au înființat companii, au investit, au creat locuri de muncă, și-au asumat riscuri a declarat Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, summitul „Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”.
El a arătat cum țara noastră a ajuns în acest punct făcând alegeri strategice corecte: „NATO ne-a dat securitate, UE și Piața Unică ne-au deschis accesul la 450 de milioane de consumatori”. Următoarea miză, a subliniat acesta, este aderarea la OCDE, care va aduce României „standarde de guvernanță ce atrag capital ieftin, pe termen lung”. „Toate acestea ne oferă credibilitate, care se traduce în dobânzi mai mici și investiții noi venite în România”, a spus Șucu.
„România are astăzi resurse, idei și oameni capabili. Dar ca să putem face saltul spre o economie competitivă, bazată pe inovare și valoare adăugată, avem nevoie de coerență, de disciplină și de colaborare. Avem nevoie de un plan de care să ne ținem”, a spus Dan Șucu.
Acesta a precizat că România are nevoie să fie parte activă a deciziilor europene, mai ales într-un moment în care Uniunea trece printr-un proces amplu de transformare.
„Sigur, Uniunea Europeană nu e perfectă. Mario Draghi și alți lideri europeni spun clar: Europa trebuie să se miște mai repede, să taie birocrația și să ia decizii cu viteză dacă vrea să rămână în cursă. Din acest motiv Concordia va fi mult mai prezentă la Bruxelles. Mergem acolo unde se scriu legile care vor schimba Piața Unică în următorii 10 ani. Vrem ca vocile companiilor din România să fie auzite direct, la masa deciziilor”, a adăugat acesta.
El a explicat că firmele membre Concordia – peste 4.000 de companii, cu aproape jumătate de milion de angajați – contribuie cu aproximativ 30% la PIB-ul României.
„Bunăstarea acestei țări vine din deciziile pe care dumneavoastră le luați zilnic: în ce investiți, pe cine angajați, ce produse și servicii dezvoltați – voi sunteți forța reală a economiei noastre. În economiile europene mature, mediul de afaceri s-a organizat într-o singură voce care contează. Vă las două exemple relevante în acest sens: în Italia, Confindustria și, în Franța, MEDEF – fiecare reprezintă 85% din PIB și sunt actori care influențează procesul decizional și contribuie la predictibilitate. Acesta este modelul pe care vă încurajez să îl urmăm și noi – să fim o voce și mai puternică a celor care muncesc, investesc și creează valoare în România”, a punctat Dan Șucu.
De asemenea, președintele Confederației Patronale Concordia a avertizat că Europa traversează un moment critic, în care încearcă să își regăsească relevanța la nivel mondial, în timp ce marile economii ale lumii, Statele Unite și China, accelerează investițiile în economia viitorului și își simplifică în paralel reglementările.
El a subliniat că Polonia, Cehia și țările baltice au demonstrat că progresele rapide sunt posibile. „Și noi putem. Dar avem nevoie de o strategie națională care să ofere direcție și continuitate”, a adăugat acesta.
„România are resurse, are oameni buni și are șansa unei poziții geostrategice rare. Ceea ce ne lipsește nu sunt bunele intenții – este execuția. Capacitatea de a transforma avantajele competitive în leadership economic regional. România are nevoie ca mediul de afaceri să facă următorul pas – de la executant economic, la lider strategic. Să venim cu soluții. Să propunem politici publice, nu doar să reacționăm la ele. Să fim lideri înseamnă să ne asumăm responsabilitatea nu doar pentru companiile noastre, ci pentru direcția economică a întregii țări”, a spus Dan Șucu.
Dan Șucu a subliniat că, în acest context, dialogul social autentic are un rol esențial, arătând că o confederație patronală puternică, precum Concordia, trebuie să fie o voce prezentă și credibilă, cu un mandat clar pro-business, atât în țară, cât și la Bruxelles. El a explicat că, în ultimii ani, Concordia și-a consolidat capacitatea instituțională nu pentru un acces formal la factorii de decizie, ci pentru a putea influența deciziile care schimbă real economia României.
„Să fie foarte clar: mediul de afaceri nu cere privilegii. Cerem transparență, consistență, predictibilitate și dialog înainte de decizie. De ce? Pentru că mediul privat cunoaște realitatea economică la firul ierbii – știm ce funcționează și ce nu, înțelegem dinamica pieței, simțim nevoile consumatorilor înainte ca ele să devină statistici. Planurile de business ale companiilor se fac pe termen lung. Nu poți planifica viitorul dacă regulile și deciziile se schimbă peste noapte”, a mai spus Dan Șucu.
În încheiere, Dan Șucu a precizat că România reprezintă „cea mai frumoasă poveste economică a Europei din ultimii 20 de ani” — o țară care a crescut de 4 ori în această perioadă. El a subliniat că această poveste de succes „trebuie apărată și accelerată, nu compromisă”.
„Viitorul României nu îl va scrie nimeni în locul nostru. Avem o alegere simplă: fie continuăm să stingem focuri, fie construim împreună o economie modernă, competitivă, care creează prosperitate reală pentru toți românii. Acest summit este un angajament al mediului de afaceri: vom veni întotdeauna cu soluții concrete și vom da direcția economică a României”, a concluzionat președintele Confederației Patronale Concordia.
