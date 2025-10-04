INTERNAȚIONAL
Cătălin Predoiu a discutat cu omologul sârb despre combaterea criminalității transfrontaliere și extinderea colaborării în domeniul situațiilor de urgență
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit vineri cu omologul său sârb, Ivica Dacic. Cei doi oficiali au discutat despre securizarea frontierei comune, intensificarea cooperării în lupta împotriva criminalității transfrontaliere, accesarea în comun a fondurilor externe nerambursabile, precum și despre extinderea colaborării în domeniul situațiilor de urgență, prin crearea cadrului juridic bilateral.
Potrivit comunicatului oficial, întâlnirea a reconfirmat relația de respect, înțelegere reciprocă și prietenie dintre România și Serbia, o relație care, ca între state vecine, trebuie consolidată în continuare. Această legătură are o dimensiune strategică importantă, susținută atât de comunitățile de sârbi și români din cele două țări, cât și de schimburile comerciale consistente dintre ele.
„Astfel, colaborarea nu este doar necesară, ci înseamnă și o responsabilitate comună, pentru a asigura siguranța cetățenilor și stabilitatea regiunii. Seriozitatea cu care privim relația de colaborare cu partea sârbă este reflectată și de nivelul delegației MAI, care cuprinde și șefii de structuri ai Poliției și ai Poliției de Frontieră”, se arată în comunicatul MAI.
Discuțiile au reliefat interesul celor două părți de intensificare a cooperării polițienești în vederea combaterii infracționalității transfrontaliere, cu accent pe traficul de migranți, de persoane și de droguri. Cei doi demnitari au convenit intensificarea schimbului de informații de interes operativ și constituirea, în funcție de nevoile din teren, a unor diverse formate bilaterale de colaborare operativă.
De asemenea, au agreat realizarea, în perioada următoare, a unui schimb de bune practici pe marginea modalităților de abordare a noilor amenințări din spațiul digital, a negocierilor în situații de criză și colaborarea în domeniul operațiunilor speciale.
Totodată, au fost evidențiate rezultatele foarte bune obținute în cadrul cooperării bilaterale operative pe palierul investigării și combaterii infracțiunilor de trafic internațional de droguri, prin indisponibilizarea în ultimii ani a unor capturi substanțiale de droguri de mare risc.
În vederea gestionării optime a migrației ilegale în regiune, delegațiile s-au angajat să monitorizeze cu atenție fluxurile migratorii de pe ruta Balcanilor de Vest, prin asigurarea unui schimb eficient de informații, atât între autoritățile competente din România și Serbia, cât și cu ceilalți parteneri din regiune.
În continuare, a fost salutată cooperarea exemplară dintre structurile de frontieră din cele două țări, care a condus la asigurarea unei protecții îmbunătățite a graniței româno-sârbe, și a fost convenită continuarea misiunilor de patrulare în format mixt la frontieră, a ședințelor lunare la nivel teritorial, precum și a întrevederilor la nivel de conducere, pentru discutarea aspectelor de actualitate pe linia de muncă a structurilor de frontieră. Un instrument util în ansamblul relațiilor de cooperare bilaterală la frontieră îl reprezintă Punctul Comun de Contact Porțile de Fier I, care facilitează schimbul rapid de informații în cazuri concrete, sens în care a fost agreată valorificarea deplină a acestuia.
Toate eforturile bilaterale, precum cele de mai sus, au contribuit de manieră semnificativă la succesul procesului de aderare deplină a României la spațiul Schengen. Tot în context Schengen, ministrul român al Afacerilor Interne a asigurat partenerii că modalitatea de aplicare, de către României, a noilor instrumente, nu va afecta cetățenii statului vecin.
Ministrul Dačić a evidențiat că România reprezintă un vecin de încredere și un partener important al Serbiei în regiune. A punctat importanța consolidării colaborării operaționale bilaterale pentru asigurarea unui climat de siguranță pentru cetățenii celor două țări.
La finalul discuțiilor, cei doi miniștri au reiterat buna relație de cooperare existentă între cele două state, importanța menținerii și dezvoltării acesteia, pentru a răspunde provocărilor actuale într-un mod unitar.
În cadrul întrevederii, Cătălin Predoiu a semnat împreună cu omologul sârb Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor. Documentul stabilește modalitățile tehnice de desfășurare, de către autoritățile competente din România și Republica Serbia, a acțiunilor comune de prevenire, limitare şi înlăturare a efectelor dezastrelor, într-o manieră armonizată cu cerințele şi recomandările în materie la nivel european și internațional.
Zelenski cere „acțiuni ferme” din partea Europei și a SUA, după ce un tren de pasageri a fost lovit într-un atac lansat de Rusia: „Declarațiile de fațadă nu sunt suficiente”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sâmbătă acțiuni ferme din partea Europei și a Statelor Unite, după ce un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rusesc cu dronă asupra unei gări din regiunea Sumî, în nordul Ucrainei, incident soldat cu zeci de răniți.
„Un atac brutal cu drone rusești asupra gării din Șostka, regiunea Sumî. Toate serviciile de urgență sunt deja la fața locului și au început să acorde ajutor persoanelor afectate. Se stabilesc toate informațiile privind răniții. Până acum știm de cel puțin 30 de victime. Rapoartele preliminare arată că atât personalul Ukrzaliznytsia, cât și pasagerii se aflau la locul atacului”, a scris Zelenski, pe X.
A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025
„Rușii nu puteau să nu fie conștienți de faptul că vizau civili. Acesta este terorism, pe care lumea nu are dreptul să-l ignore În fiecare zi Rusia ia vieți omenești. Și numai forța îi poate opri. Am auzit declarații ferme din partea Europei și Americii – și este timpul să le transformăm în realitate, împreună cu toți cei care refuză să accepte crimele și teroarea ca fiind normale. Declarațiile de fațadă nu sunt suficiente acum. Este nevoie de acțiuni ferme”, a subliniat președintele Ucrainei.
Guvernatorul regional, Oleh Hrihorov, a declarat că în atac a fost lovit un tren care pleca din Șostka către capitala Kiev, scrie Agerpres.
Moscova și-a intensificat campania de atacuri aeriene asupra infrastructurii feroviare a Ucrainei, lovind-o aproape în fiecare zi în ultimele două luni.
Recentele incursiuni ale dronelor în Europa arată că Rusia caută o „escaladare”, a avertizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, lansând un apel către europeni să se mobilizeze alături de Ucraina.
„Rusia are încă resurse pentru a continua războiul, iar acest lucru nu este corect”, a afirmat Zelenski. El a adăugat că petrolierele – unele aflate sub sancțiuni – sunt în continuare utilizate de Rusia și că „acest lucru trebuie să înceteze”.
Trump spune că Hamas este pregătit pentru pace și face apel la Israel să oprească bombardamentele: „Trebuie să concretizăm acordul final”
Președintele american Donald Trump a declarat că Hamas este „pregătit pentru o pace durabilă”, după ce gruparea a emis vineri o declarație în care pare să fie de acord cu multe dintre condițiile acordului de pace anunțat săptămâna aceasta de SUA și Israel, relatează Politico Europe.
Hamas a afirmat în declarația sa că va elibera toți ostaticii și-a confirmat „disponibilitatea de a intra imediat, prin intermediul mediatorilor, în negocieri pentru a discuta detaliile”.
Hamas a acceptat, de asemenea, să predea controlul asupra Fâșiei Gaza unui organism palestinian independent, un punct important în planul de pace.
Grupul nu a fost de acord să se dezarmeze și nici nu a precizat când va elibera ostaticii, care făceau parte, de asemenea, din planul în 20 de puncte propus de Trump și de premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Însă, într-un semn că Trump consideră acest lucru ca fiind un efort de bună credință din partea Hamas, el a cerut Israelului într-o postare pe Truth Social să „oprească imediat bombardarea Gazei, astfel încât să putem elibera ostaticii în siguranță și rapid”, adăugând că „suntem deja în discuții privind detaliile care trebuie stabilite”.
Postarea sa nu afirma însă că declarația Hamas reprezintă o dovadă a unui acord de pace, ceea ce a fost un nivel neobișnuit de reținere pentru președintele adesea lăudăros.
Totuși, dacă Israelul va accepta încetarea focului și Hamas va elibera ostaticii, acordul de pace va fi cea mai importantă realizare a celui de-al doilea mandat al lui Trump, scrie Politico.
„Este o zi importantă. Vom vedea cum se vor desfășura lucrurile. Trebuie să concretizăm acordul final”, a declarat Trump într-un videoclip postat ulterior pe Truth Social. „Vreau doar să vă spun că aceasta este o zi foarte specială. Poate fără precedent. În multe privințe, este fără precedent.”
În videoclip, Trump a mulțumit guvernelor din Qatar, Turcia, Arabia Saudită, Egipt și Iordania.
Nici Israelul, nici Netanyahu nu au emis imediat un răspuns oficial la declarațiile lui Trump sau Hamas.
Deși Trump ceruse Hamasului să răspundă la propunerea sa în „trei sau patru zile”, vineri președintele a prelungit termenul până duminică, amenințând că Hamasul va avea de înfruntat „un IAD cum nimeni nu a mai văzut vreodată” dacă va respinge oferta.
Qatarul și alți aliați arabi au fost în contact strâns cu oficialii Hamasului în ultimele zile și au îndemnat liderii grupării să accepte propunerea.
Uniunea Europeană și mai mulți lideri europeni și din Orientul Mijlociu, printre care și Nicușor Dan, au salutat planul de pace al Statelor Unite pentru Fâșia Gaza, în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat Hamas să îl accepte.
Planul, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.
Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.
Erdogan i-a transmis lui Trump că Turcia susține eforturile de pace în Orientul Mijlociu, dar Israelul trebuie să înceteze atacurile
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a transmis vineri omologului său american, Donald Trump, într-o convorbire telefonică, că Turcia susține eforturile de pace în regiune, însă pentru ca acestea să aibă succes, Israelul trebuie să își oprească atacurile, a anunțat președinția turcă, relatează presa internațională și Agerpres.
Președinția turcă a precizat într-un comunicat că Erdogan i-a spus lui Trump, într-un apel solicitat de partea americană, că Turcia va continua să sprijine inițiativele de pace în regiune și să contribuie la viziunea lui Trump asupra păcii globale.
Cei doi au discutat, de asemenea, despre relațiile bilaterale, conform aceluiași comunicat, în care se adaugă că Erdogan a subliniat importanța luării de măsuri pentru intensificarea cooperării, în special în industria de apărare.
Erdogan și Trump s-au întâlnit la Casa Albă luna trecută pentru prima dată în șase ani, pentru o întâlnire despre care liderul turc a spus că a ajutat aliații NATO să facă „progrese semnificative” într-o serie de probleme.
Vineri, cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre situația din Gaza, a subliniat președinția turcă, precizând că Erdogan l-a asigurat pe Trump că Turcia depune eforturi pentru pacea regională și a salutat inițiativele care vizează acest obiectiv.
„Erdogan a subliniat că Turcia și-a intensificat contactele diplomatice pentru pace, că va continua să sprijine viziunea (lui Trump) privind pacea globală și că încetarea atacurilor de către Israel este crucială pentru succesul inițiativelor ce vizează realizarea păcii în regiune”, se consemnează în comunicat.
Turcia, care a calificat atacurile Israelului asupra Gazei drept genocid și a suspendat comerțul cu Israelul, și-a exprimat sprijinul pentru cel mai recent plan al lui Trump de a pune capăt războiului din Gaza.
Uniunea Europeană și mai mulți lideri europeni și din Orientul Mijlociu, printre care și Nicușor Dan, au salutat planul de pace al Statelor Unite pentru Fâșia Gaza, în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat Hamas să îl accepte.
Planul, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.
Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.
