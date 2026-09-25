Cătălin Predoiu a promovat interesele și imaginea României în discuția cu politologul francez Thierry de Montbrial și a prezentat agenda MAI cu impact regional și european

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a discutat cu politologul francez Thierry de Montbrial despre viitoarea arhitectură europeană, războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, ascensiunea Chinei și relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Oficialul român a prezentat și prioritățile MAI cu impact regional și european, între care protecția frontierelor, securitatea la Marea Neagră și combaterea migrației ilegale și a traficului de droguri și de persoane.

Întâlnirea a avut loc joi, la București, în contextul vizitei efectuate de Thierry de Montbrial în România, unde acesta a susținut și o conferință la Academia Română.

Cătălin Predoiu a arătat că discuția a reprezentat un prilej pentru promovarea intereselor și imaginii României și pentru prezentarea unor teme aflate pe agenda Ministerului Afacerilor Interne.

„Am folosit și acest prilej pentru a promova interesele și imaginea țării noastre, inclusiv pentru a prezenta elemente din agenda MAI cu impact regional sau european, cum ar fi protecția frontierelor, securitatea la Marea Neagră, combaterea migrației ilegale și a traficului de droguri și de persoane”, a transmis ministrul interimar al Afacerilor Interne.

Cei doi au analizat și transformările geopolitice care influențează viitorul Europei, inclusiv războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, rolul Chinei și evoluția relației transatlantice.

Thierry de Montbrial este membru al Académie des Sciences Morales et Politiques, politolog și istoric specializat în relații internaționale și geopolitică. El este fondatorul și președintele World Policy Conference, platformă internațională de dezbatere dedicată problemelor globale.

Lansată în 2008, World Policy Conference reunește experți în afaceri internaționale, lideri politici, diplomați, reprezentanți ai mediului de afaceri și financiar, economiști, juriști, istorici și sociologi.