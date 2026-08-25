Cătălin Predoiu: Capturarea a 1,7 tone de droguri de mare risc reprezintă un ”succes important” al MAI

ROMÂNIA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© Guvernul României

Capturarea a 1,7 tone de droguri de mare risc reprezintă un „succes important” al structurilor antidrog ale Poliției Române, subliniază ministrul Afacerilor Interne, care reafirmă combaterea traficului de droguri drept una dintre prioritățile mandatului său. Acesta evidențiază resursele suplimentare alocate în acest scop și Operațiunea MATRIX, o acțiune de amploare care a vizat direct o rețea internațională de trafic de droguri.

„Capturarea în aceste zile a 1,7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne prin structurile antidrog ale Politiei Romane. De la preluarea mandatului, am stabilit combaterea traficului de droguri ca prioritate pentru Ministerul Afacerilor Interne si Politia Română”, a transmis șeful MAI.

Cătălin Predoiu susține că au fost alocate resurse importante pentru această luptă: „Peste 200 de polițiști au fost alocați structurilor antidrog, am format echipe canine specializate în detectarea drogurilor, am dezvoltat rețeaua de laboratoare de analiză a drogurilor, iar prin Foaia de parcurs antidrog am alocat fonduri importante pentru creșterea capacității operative.”

„Structurile antidrog ale Poliției Române au răspuns acestei priorități prin muncă, planificare strategică și sute de acțiuni”, a mai adăugat acesta.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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