Cătălin Predoiu evidențiază contribuția activă a României la consolidarea spațiului Schengen: Ne îndeplinim cu succes responsabilitățile. Unele dintre practicile noastre pot deveni standard european

România își îndeplinește cu succes responsabilitățile în spațiul Schengen, iar unele dintre practicile noastre pot deveni standard european în perioada următoare, în materie de protecție a frontierelor și operare a codurilor Schengen, a anunțat Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministru de Interne.

Acesta a analizat rezultatele obținute în 2025 în domeniul ordinii și siguranței publice, gestionării situațiilor de urgență și al serviciilor publice comunitare împreună cu șefii structurilor din subordine.

În cadrul ședinței, ministrul a anunțat că „gestionarea intrării în Schengen și securizarea frontierelor au fost realizate cu succes”, România trecând cu bine de prima evaluare periodică.

„În același timp, migrația a continuat să scadă și a ajuns la cel mai redus nivel din ultimii cinci ani. Se confirmă astfel ceea ce am afirmat constant: România nu doar că aparține Spațiului Schengen, ci contribuie activ la întărirea lui și, implicit, la consolidarea securității europene”, a mai spus Cătălin Predoiu.

Spațiul Schengen reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale proiectului numit Uniunea Europeană. El a luat naștere în 1985, odată cu un proiect interguvernamental între cinci țări membre – Franța, Germania, Belgia, Țările de Jos și Luxemburg – și s-a extins treptat pentru a deveni cel mai mare spațiu de liberă circulație din lume, conform unor informații furnizate de Consiliu.

În prezent, acesta acoperă peste 4 milioane de kilometri pătrați, cu o populație de aproape 420 de milioane de persoane, și include 27 de țări: 23 dintre cele 27 de state membre ale UE, toate statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția).

În decembrie 2023, țările membre au convenit să ridice controalele la frontierele aeriene și maritime ale României și Bulgariei, decizie pusă în practică la 31 ianuarie 2024.

Un an mai târziu, la 1 ianuarie 2025, România și Bulgaria au aderat și cu frontierele tereste la spațiul de liberă circulație.