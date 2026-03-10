Cătălin Predoiu, în cea de-a doua zi a Forumului Salzburg: România cere consolidarea protecției frontierelor externe și întărirea rolului FRONTEX

În cea de-a doua zi a Forumului Salzburg, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat importanța consolidării securității frontierelor externe și a cooperării europene în combaterea criminalității organizate și gestionarea provocărilor din domeniul migrației, potrivit unui comunicat MAI.

„România aplică deja cu succes instrumentele Schengen, iar rezultatele autorităților române confirmă capacitatea noastră de a lucra la standarde europene. Am arătat, totodată, că este nevoie de mai mult sprijin pentru consolidarea FRONTEX și pentru folosirea cât mai eficientă a noilor sisteme și tehnologii de control la frontieră. Siguranța cetățenilor se apără prin instituții puternice, profesionalism și cooperare concretă”, a declarat Cătălin Predoiu.

În cadrul întâlnirii, ministrul Predoiu a susținut perfecționarea EES Schengen și întărirea Frontex în operațiunile complementare celor desfășurate de polițiile naționale de frontieră, fără a se substitui acestora. Oficialul român a susținut creșterea nivelului de pregătire profesională pentru operarea cu acuratețe a sistemelor și tehnologiilor EES, precum și consolidarea unei mentalități adecvate unui act polițienesc modern, inclusiv în domeniul poliției de frontieră.

„Entry/Exit System (EES) – Schengen reprezintă un pas înainte în securitatea europeană. România aplică EES din 2025, cu mult succes, iar unele practici aplicate de noi, cum ar fi aplicația e-DAC, realizată de către MAI prin forțe și resurse proprii, vor deveni standard european de bună practică în urma primei evaluări făcute de Comisia Europeană în România după intrarea în Schengen. Avem un plan de lucru comun și cooperăm bine atât cu R. Moldova, cât și cu Serbia și Ucraina, țări din afara Schengen, pentru ca aplicarea EES să se facă fără probleme la frontiera cu statele vecine non-Schengen”, a spus Cătălin Predoiu.

Citiți și: Europa trebuie să răspundă mai puternic, mai rapid și mai inteligent în fața criminalității organizate, subliniază ministrul de Interne la Forumul Salzburg

Ministrul Afacerilor Interne a subliniat că, potrivit evaluărilor realizate de Comisia Europeană, România – prin Ministerul Afacerilor Interne – reprezintă un reper și un model de bune practici la nivel european în ceea ce privește aplicarea sistemului european de înregistrare a intrărilor și ieșirilor (EES) și, în general, implementarea procedurilor și instrumentelor Schengen.

„În ceea ce privește Frontex, Comisia Europeană trebuie să investească mai mult pentru ca agenția să protejeze mai bine frontierele externe ale UE. Protecția frontierelor din interiorul UE este responsabilitatea polițiilor naționale, dar frontierele externe ale UE trebuie apărate și de Frontex. Iar pentru aceasta, Comisia Europeană ar trebui să aloce mai multe fonduri financiare. Dacă vrem o Europă sigură, trebuie să renunțăm la naivități în materie de migrație ilegală, iar Comisia să cheltuie mai mult pentru protecția frontierelor. De exemplu, sumele investite pentru protecția frontierei Bulgariei și României înainte de intrarea în Schengen și-au arătat efectele pozitive în scăderea cifrelor privind migrația ilegală. Este un exemplu de la care putem porni. Această ediție a FS a fost un succes pentru România și o reuniune foarte bună pentru toate țările din regiune”, a mai spus Cătălin Predoiu.

De asemenea, referindu-se la capacitatea agențiilor europene de a se adapta noilor cerințe ale statelor membre, ministrul român a subliniat importanța asigurării resurselor necesare pentru ca acestea să își îndeplinească eficient mandatele, inclusiv prin măsuri care să sprijine atragerea și păstrarea personalului calificat, într-un context european marcat de o competiție ridicată pe piața muncii. În final, demnitarul român a reiterat viziunea României privind un dialog deschis, onest și pragmatic între agențiile europene și statele membre, pentru o cooperare eficientă și o abordare proactivă a provocărilor, astfel încât activitățile operaționale să se desfășoare fără sincope.

Ministrul Afacerilor Interne a reafirmat angajamentul României, ca membru deplin al Spațiului Schengen, de a-și îndeplini responsabilitățile privind securitatea frontierelor externe și a evidențiat progresele constante realizate de autoritățile române. În acest context, a precizat că România a operaționalizat EES la toate punctele de trecere a frontierei începând cu 2 martie 2026, înaintea termenului stabilit pentru 10 aprilie 2026, subliniind beneficiile operaționale deja observate.

Referitor la Frontex, ministrul a arătat că agenția are un rol esențial în arhitectura europeană de protecție a frontierelor externe și a evidențiat rezultatele concrete obținute prin cooperarea operațională, inclusiv în Balcanii de Vest și în Republica Moldova. A evidențiat importanța acordurilor de statut, care permit desfășurarea de operațiuni Frontex pe teritoriul statelor partenere, alături de autoritățile naționale, contribuind la întărirea capacităților locale și la armonizarea practicilor cu standardele UE. În acest context, ministrul a arătat că evoluțiile fluxurilor de migrație de pe ruta Balcanilor de Vest, aflate în continuă scădere, confirmă utilitatea unei cooperări strânse și a unor instrumente operaționale solide.

În acest context, a subliniat importanța menținerii unei cooperări flexibile și pragmatice cu vecinii și partenerii din regiune, astfel încât aceștia să dispună de instrumente adecvate care, alături de măsurile naționale, să sprijine răspunsuri rapide la realitățile din teren. Totodată, a susținut un mandat întărit pentru Frontex, orientat către acele domenii în care agenția poate genera, în mod concret, rezultate operaționale vizibile în gestionarea migrației și securizarea frontierelor.

La finalul reuniunii, miniștrii de interne ai statelor membre ale Forumului Salzburg au adoptat o Declarație Comună prin care au subliniat necesitatea consolidării rolului statelor membre în orientarea activității agențiilor europene din domeniul afacerilor interne, a întăririi capacităților operaționale și analitice ale Europol, a asigurării resurselor adecvate pentru eu-LISA și a menținerii rolului strategic al CEPOL în formarea profesională a personalului din aplicarea legii. Totodată, Declarația evidențiază importanța unui sprijin operațional eficient al Frontex pentru gestionarea frontierelor externe, inclusiv în Balcanii de Vest și în Republica Moldova, precum și rolul Sistemului Intrare/Ieșire în consolidarea securității spațiului Schengen. Prin documentul adoptat, statele participante și-au reafirmat angajamentul de a continua cooperarea strânsă în cadrul Forumului Salzburg pe temele de interes comun.