Cătălin Predoiu, la NATO Hybrid Symposium 2026: România are nevoie urgentă de resurse și legislație adaptată pentru contracararea amenințărilor hibride

Ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, a deschis lucrările NATO Hybrid Symposium 2026, desfășurat la București în zilele de 15 și 16 octombrie, cu un discurs analitic asupra amenințărilor hibride, a evoluției acestora și a contribuției României la contracararea lor.

Potrivit unui comunicat al MAI, Predoiu a subliniat necesitatea consolidării urgente a resurselor și a cadrului legislativ pentru a răspunde noilor provocări de securitate.

„Amenințările și provocările hibride cresc în intensitate și frecvență. Ministerul Afacerilor Interne a depus eforturi considerabile pentru contracararea lor, prin structurile sale – DGPI, Poliția de Frontieră, inclusiv Garda de Coastă, Poliția Română și DSU/IGSU –, în cooperare cu celelalte instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și cu Administrația Prezidențială. Guvernul trebuie să aloce urgent resurse logistice corespunzătoare acestor amenințări, iar Parlamentul să adapteze rapid legislația, pentru ca răspunsul nostru să mențină nivelul de siguranță necesar. Fără aceste intervenții din partea Guvernului și a Parlamentului, cei aflați sub Tricolor, indiferent de instituție și de linia de apărare, nu vor putea menține, pe termen mediu și lung, nivelul de siguranță necesar. Știu că <<plouă>> cu nevoi și solicitări din toate direcțiile și nu discut aici legitimitatea lor. Sunt conștient de starea în care se află bugetul, dar îmi fac datoria să spun că, fără apărare militară și civilă, securitate națională și ordine publică, nicio activitate economică, socială sau politică nu se poate desfășura în condiții normale în nicio țară, inclusiv în România”, a evidențiat Cătălin Predoiu.

NATO Hybrid Symposium 2026, cel mai important forum al Alianței dedicat amenințărilor hibride, a avut loc în premieră la București, reconfirmând rolul strategic al României și contribuția țării noastre la consolidarea securității regionale și a rezilienței euroatlantice.

Alături de Jean-Charles Ellermann-Kingombe, asistent al secretarului general al NATO pentru inovare, amenințări hibride și domeniul cibernetic și coordonator special pentru amenințări hibride, Cătălin Predoiu a subliniat că, în fața acestor amenințări, răspunsul trebuie să fie clar: unitate, fermitate și acțiune comună.

Evenimentul a reunit experți și reprezentanți ai statelor aliate și partenere, oferind o platformă importantă pentru valorificarea lecțiilor învățate și transformarea lor în soluții concrete, capacități consolidate și răspunsuri coordonate la provocările de securitate.

În acest cadru, NATO și Uniunea Europeană au contribuit la schimbul de bune practici, expertiză și abordări operaționale cu participanții reuniți la București, pentru a consolida capacitatea comună de anticipare, identificare și contracarare a acțiunilor hibride.

„Amenințările hibride nu pot fi abordate izolat. Este nevoie de coordonare strânsă între aliați și de măsuri concrete pentru protejarea instituțiilor democratice, a infrastructurilor critice și a securității cetățenilor. Cooperarea în cadrul NATO și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii rămân piloni fundamentali ai securității României și ai angajamentului nostru transatlantic”, a mai spus Predoiu.

Ministrul interimar de Interne a reafirmat angajamentul de a susține consolidarea cooperării instituționale, dezvoltarea capacităților de prevenire și răspuns, precum și întărirea rezilienței României în fața acțiunilor ostile care vizează securitatea țării noastre și a aliaților.