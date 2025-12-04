Cătălin Predoiu: MAI asigură un nivel de siguranță publică mult peste media europeană. Este unul dintre stâlpii de rezistență ai acestei țări

Orice țară se bizuie pe anumiți stâlpi de rezistență, iar România se bizuie pe Ministerul Afacerilor Interne, unul dintre stâlpii de rezistență ai acestei țări, a subliniat miercuri viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, la evenimentul de acordare a plachetelor și emblemelor de onoare personalului MAI, cu ocazia Zilei Naționale a României.

„Este o instituție care, an după an, și-a demonstrat nu numai viabilitatea, ci și performanța, utilitatea în serviciul public, în serviciul cetățenilor. O instituție care, an după an, a demonstrat că e capabilă să se modernizeze, să se adapteze cerințelor pe care provocările le ridică în fața sa. O instituție pe care românii și România s-au putut baza și se pot baza în continuare”, a transmis Predoiu.

Ministrul a precizat că ultimul an reprezintă încă o demonstrație în acest sens, subliniind că, în condiții foarte dificile, într-un context politic complicat, marcat de interferențe străine asupra țării și de tensiuni sociale, Ministerul Afacerilor Interne a reușit să mențină legea, ordinea și siguranța publică, să protejeze cetățenii și comunitățile și să asigure securitatea frontierelor și a teritoriului național.

„Ministerul Afacerilor Interne și-a făcut datoria, asigurând un climat de liniște și de calm ori de câte ori cetățenii au fost chemați să exercite drepturi fundamentale. A asigurat imparțialitatea sa în aceste momente și a asigurat succese în proiecte și dosare complicate, precum Schengen. Și-a asumat misiuni complicate, cum ar fi protejarea frontierei naționale și combaterea migrației ilegale. A abordat curajos fenomene periculoase pentru cetățeni – crima organizată, traficul de droguri, traficul de persoane. A continuat eforturile de digitalizare și de multiplicare a serviciilor civile către cetățeni. Este cel mai digitalizat minister din administrația publică”, a adăugat Cătălin Predoiu.

De asemenea, acesta a precizat că Ministerul Afacerilor Interne asigură un nivel de siguranță publică mult peste media europeană.

„Evident că dorim să ne îmbunătățim acest nivel. Evident că în fiecare zi trebuie să fim mai buni. Evident că trebuie să vrem mai mult de la noi înșine. Dar, tot ceea ce am spus până acum sunt doar câteva argumente pentru acest adevăr pe care vă rog să nu-l uitați și să-l aveți permanent în minte, ori de câte ori vă asumați misiunile. Am asigurat și vom asigura ordinea și siguranța publică, protecția cetățenilor, dar aceasta este o muncă de fiecare zi. Astăzi ați fost recompensați pentru meritele dumneavoastră. Un mare conducător militar spunea că o instituție armată funcționează pe bază de merit, datorie și onoare. Iar atunci când meritul este demonstrat prin fapte concrete, așa cum a fost cazul dumneavoastră, el trebuie și recunoscut”, a continuat Predoiu.

În mesajul său adresat personalului MAI, ministrul Cătălin Predoiu a evidențiat faptul că instituția își recunoaște colegii merituoși care și-au îndeplinit datoria, subliniind că aceștia au fost propuși chiar de comandanții lor.

El le-a transmis că această relație de colaborare trebuie consolidată în continuare și i-a încurajat să rămână modele pentru cei din jur, să ofere exemplu prin propriul comportament și să contribuie la creșterea nivelului profesional al întregului colectiv, lucrând permanent și la propria dezvoltare.

„Astăzi nu este un punct terminus al unei călătorii, este doar o etapă în parcursul dumneavoastră profesional și aveți datoria, tocmai pentru că ați ridicat nivelul performanței dumneavoastră, să-l duceți mai departe. Merit, datorie și onoare! Așa cum o țară, spuneam, se bizuie pe stâlpi de susținere, și o instituție se bizuie pe stâlpi de susținere. Și dumneavoastră sunteți unii dintre acești stâlpi de susținere”, a adăugat ministrul.

În încheiere, ministrul a transmis că MAI va rămâne, în continuare, un stâlp de susținere pentru România și pentru cetățenii săi, subliniind că și membrii instituției sunt, la rândul lor, parte din această structură de rezistență.

„Cum spunea un mare cărturar român, dragostea de țară nu este un merit, este o datorie. Merit, datorie și onoare! Vă felicit, vă respect alături de colegii din conducerea ministerului, avem numai gânduri bune pentru dumneavoastră, vă stăm alături, dar, în același timp, prin natura atribuțiilor pe care le avem de la lege și de la Constituție, vă cer și vă cerem să continuați în același fel și să deveniți mai buni, mai performanți. mai de nădejde pentru cetățeni și pentru patrie”, a concluzionat Predoiu.