Cătălin Predoiu: MAI asigură un nivel de siguranță publică mult peste media europeană. Este unul dintre stâlpii de rezistență ai acestei țări
Orice țară se bizuie pe anumiți stâlpi de rezistență, iar România se bizuie pe Ministerul Afacerilor Interne, unul dintre stâlpii de rezistență ai acestei țări, a subliniat miercuri viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, la evenimentul de acordare a plachetelor și emblemelor de onoare personalului MAI, cu ocazia Zilei Naționale a României.
„Este o instituție care, an după an, și-a demonstrat nu numai viabilitatea, ci și performanța, utilitatea în serviciul public, în serviciul cetățenilor. O instituție care, an după an, a demonstrat că e capabilă să se modernizeze, să se adapteze cerințelor pe care provocările le ridică în fața sa. O instituție pe care românii și România s-au putut baza și se pot baza în continuare”, a transmis Predoiu.
Ministrul a precizat că ultimul an reprezintă încă o demonstrație în acest sens, subliniind că, în condiții foarte dificile, într-un context politic complicat, marcat de interferențe străine asupra țării și de tensiuni sociale, Ministerul Afacerilor Interne a reușit să mențină legea, ordinea și siguranța publică, să protejeze cetățenii și comunitățile și să asigure securitatea frontierelor și a teritoriului național.
„Ministerul Afacerilor Interne și-a făcut datoria, asigurând un climat de liniște și de calm ori de câte ori cetățenii au fost chemați să exercite drepturi fundamentale. A asigurat imparțialitatea sa în aceste momente și a asigurat succese în proiecte și dosare complicate, precum Schengen. Și-a asumat misiuni complicate, cum ar fi protejarea frontierei naționale și combaterea migrației ilegale. A abordat curajos fenomene periculoase pentru cetățeni – crima organizată, traficul de droguri, traficul de persoane. A continuat eforturile de digitalizare și de multiplicare a serviciilor civile către cetățeni. Este cel mai digitalizat minister din administrația publică”, a adăugat Cătălin Predoiu.
De asemenea, acesta a precizat că Ministerul Afacerilor Interne asigură un nivel de siguranță publică mult peste media europeană.
„Evident că dorim să ne îmbunătățim acest nivel. Evident că în fiecare zi trebuie să fim mai buni. Evident că trebuie să vrem mai mult de la noi înșine. Dar, tot ceea ce am spus până acum sunt doar câteva argumente pentru acest adevăr pe care vă rog să nu-l uitați și să-l aveți permanent în minte, ori de câte ori vă asumați misiunile. Am asigurat și vom asigura ordinea și siguranța publică, protecția cetățenilor, dar aceasta este o muncă de fiecare zi. Astăzi ați fost recompensați pentru meritele dumneavoastră. Un mare conducător militar spunea că o instituție armată funcționează pe bază de merit, datorie și onoare. Iar atunci când meritul este demonstrat prin fapte concrete, așa cum a fost cazul dumneavoastră, el trebuie și recunoscut”, a continuat Predoiu.
În mesajul său adresat personalului MAI, ministrul Cătălin Predoiu a evidențiat faptul că instituția își recunoaște colegii merituoși care și-au îndeplinit datoria, subliniind că aceștia au fost propuși chiar de comandanții lor.
El le-a transmis că această relație de colaborare trebuie consolidată în continuare și i-a încurajat să rămână modele pentru cei din jur, să ofere exemplu prin propriul comportament și să contribuie la creșterea nivelului profesional al întregului colectiv, lucrând permanent și la propria dezvoltare.
„Astăzi nu este un punct terminus al unei călătorii, este doar o etapă în parcursul dumneavoastră profesional și aveți datoria, tocmai pentru că ați ridicat nivelul performanței dumneavoastră, să-l duceți mai departe. Merit, datorie și onoare! Așa cum o țară, spuneam, se bizuie pe stâlpi de susținere, și o instituție se bizuie pe stâlpi de susținere. Și dumneavoastră sunteți unii dintre acești stâlpi de susținere”, a adăugat ministrul.
În încheiere, ministrul a transmis că MAI va rămâne, în continuare, un stâlp de susținere pentru România și pentru cetățenii săi, subliniind că și membrii instituției sunt, la rândul lor, parte din această structură de rezistență.
„Cum spunea un mare cărturar român, dragostea de țară nu este un merit, este o datorie. Merit, datorie și onoare! Vă felicit, vă respect alături de colegii din conducerea ministerului, avem numai gânduri bune pentru dumneavoastră, vă stăm alături, dar, în același timp, prin natura atribuțiilor pe care le avem de la lege și de la Constituție, vă cer și vă cerem să continuați în același fel și să deveniți mai buni, mai performanți. mai de nădejde pentru cetățeni și pentru patrie”, a concluzionat Predoiu.
Nicușor Dan a discutat cu ambasadorii țărilor UE despre prioritățile României la nivel european: Securitate, apărare, competitivitate și păstrarea coeziunii și agriculturii ca piloni ai convergenței
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat miercuri, la Bucureşti, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene despre priorităţile României în domeniul securităţii, apărării şi integrării europene, reafirmând angajamentul ferm al ţării pentru parcursul pro-european.
În cadrul întâlnirii, şeful statului a subliniat că România rămâne concentrată pe întărirea securităţii europene, în deplină complementaritate cu NATO. Nicuşor Dan a explicat că implementarea programelor şi a măsurilor stabilite la nivel european rămâne esenţială.
„Am reafirmat angajamentul ferm al României pentru parcursul său pro-european şi pentru consolidarea securităţii şi apărării în actualul context geopolitic. Am subliniat importanţa întăririi apărării europene, în deplină complementaritate cu NATO, precum şi necesitatea de a continua eforturile începute la Consiliul European din octombrie”, a transmis preşedintele într-o postare pe Facebook.
El a precizat că „implementarea măsurilor din Defence Readiness 2030, creşterea mobilităţii militare şi programul SAFE rămân prioritare pentru România”.
Discuţiile au vizat şi provocările economice cu care se confruntă Uniunea Europeană. Nicuşor Dan a insistat asupra nevoii de a consolida competitivitatea economiei europene şi de a asigura un buget ambiţios pentru perioada de după 2027.
Potrivit acestuia, viitorul buget al UE trebuie să păstreze politicile de coeziune şi agricultură ca „piloni esenţiali ai convergenţei”.
„România va continua să se implice activ şi constructiv în toate dezbaterile europene, pentru a identifica cele mai bune soluţii la provocările actuale şi viitoare. Mulţumesc ambasadorilor pentru dialogul deschis şi substanţial şi le urez succes partenerilor danezi şi viitoarei Preşedinţii cipriote a Consiliului UE”, a adăugat preşedintele.
Nicușor Dan susține că raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat la finalul lunii ianuarie: Au apărut suficiente informații care să explice acea decizie
Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 va fi prezentat, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie a anului viitor.
“Ce este cert că s-a schimbat este conștientizarea noastră asupra acestei campanii de dezinformare, manipulare din partea Rusiei. Eu, ca om politic și persoană oarecum informată, vă spun sincer că, înainte de momentul 6 decembrie anul trecut, mi se părea că lucrul ăsta este unul absolut periferic și ne-am dat seama că nu este. Deci, eu cred că ăsta este un lucru pe care ca societate l-am învățat. După aceea, de la momentul respectiv și de la dubiul pe care, fără discuție, o decizie ca asta l-a dat și românilor și partenerilor noștri despre cât de viabilă e democrația noastră, cred că au apărut suficiente informații care să explice acea decizie”, a susținut șeful statului, într-o declarație acordată presei.
Citiți și DOCUMENT Ce conține raportul despre anularea alegerilor din România pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni
Nicușor Dan a abordat luni, în primul său discurs de Ziua Națională în calitate de șef al statului rostit la Palatul Cotroceni, tema alegerilor anulate din anul precedent și impactul acestui episod asupra încrederii cetățenilor și a partenerilor externi.
Șeful statului a subliniat că lipsa unui raport complet rămâne o vulnerabilitate majoră, deși există dovezi privind interferențe ilegale și acțiuni hibride.
„Acum un an România a anulat alegeri prezidențiale și asta a creat un dubiu cu privirea la democrația din România, și între cetățenii români, și în rândul partenerilor noștri”, a afirmat președintele.
El a adăugat că „avem totuși între timp multe dovezi ale faptului că aceste alegeri au fost influențate în mod nelegal și multe dovezi că în ultimii 10 ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în România și în Europa”.
În ciuda progreselor în detectarea interferențelor, președintele a precizat că „nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an”.
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Turcia și Bulgaria despre acțiunile comune de securitate în Marea Neagră, inclusiv despre eforturile de curățare a minelor marine care pun în pericol navigația comercială
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reprezentat astăzi România la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre NATO, desfășurată la Bruxelles.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, discuțiile s-au concentrat pe măsurile concrete necesare pentru a proteja cetățenii din statele aliate, în special pe cei de pe Flancul Estic, în contextul războiului de agresiune pe scară largă inițiat de Rusia împotriva Ucrainei.
Pentru România, prioritatea absolută rămâne consolidarea apărării naționale și a securității la Marea Neagră, arată MAE în comunicat.
În acest sens, ministrul român a subliniat că războiul din Ucraina nu este doar o problemă a statului vecin, ci o sursă majoră de risc pentru România și pentru întreaga regiune.
În intervenția sa, ministrul Oana Țoiu a punctat necesitatea unei păci juste și durabile la granițele noastre, motiv pentru care România susține eforturile diplomatice depuse de SUA pentru atingerea acestui obiectiv, dar și că orice negociere de pace trebuie să ofere garanții de securitate solide, care să prevină orice viitoare agresiune a Rusiei, ce ar putea destabiliza din nou zona Mării Negre și amenința teritoriul României și cel aliat.
„Obținerea unei păci durabile la granița noastră este și prioritatea aliaților. Pentru ca negocierile să reușească, Rusia trebuie să vadă că victoria nu este o opțiune, că Europa este unită și acționează. România este esențială pentru NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră, iar găzduirea la București a NATO Industry Forum a poziționat România ca furnizor și partener în evoluția industriilor de apărare. Secretarul general Mark Rutte a vizitat România acum o lună și mesajul său a fost ferm în privința solidarității aliate. Vom participa și la discuții despre mobilitatea militară. Astăzi, România a inițiat o întâlnire cu miniștrii de externe ai Turciei și Bulgariei pentru a continua colaborarea la Marea Neagră și abordarea subiectului amenințărilor hibride, un subiect la care s-au alăturat alți 10 aliați. Luna trecută, România a găzduit exercițiul militar <<Dacian Fall 2025>>, unul dintre cele mai ample de pe Flancul Estic, care a reunit peste 5.000 de militari din 10 țări aliate. Angajamentul robust aliat în apărarea fiecărui centimetru este mai mult decât clar”, a subliniat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe.
Citiți și: Avem nevoie de o pace durabilă în Ucraina, subliniază Oana Țoiu înainte de reuniunea ministerială a NATO: Când vine vorba de Rusia, trebuie să ne uităm mai degrabă la fapte decât la vorbe
Agenda reuniunii de la Bruxelles a inclus și discuții despre contracararea pericolului dronelor, un subiect de maxim interes pentru România, având în vedere incidentele recente de la graniță.
Aliații au analizat măsuri pentru întărirea „Santinelei Estice”, misiunea NATO de vigilență și apărare antiaeriană. România a inițiat și o discuție în pregătirea Consiliului Nord-Atlantic (NAC) pentru a crește colaborarea și pregătirea statelor aliate, ca urmare a sporirii atacurilor hibride la adresa NATO și statelor membre.
În marja reuniunii, ministrul Oana Țoiu a participat și la consultările în format trilateral cu omologii din Turcia și Bulgaria pentru a coordona acțiunile comune de securitate în Marea Neagră, inclusiv eforturile de curățare a minelor marine care pun în pericol navigația comercială.
Ministrul român al afacerilor externe a participat la o discuție cu miniștrii de externe ai statelor din Coridorul VIII paneuropean (Bulgaria, Macedonia de Nord, Albania, Italia), care a avut drept principal subiect cooperarea în domeniul mobilității militare.
Reuniunea de astăzi a abordat, totodată, pregătirea pentru Summit-ul NATO de la Ankara din 2026. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obiectivelor de modernizare a armatei și de creștere a capacității de apărare.
Comisia Europeană a prezentat planul de acțiune pentru reducerea dependenței de China privind materiile prime critice: RESourceEU este un motor al suveranității noastre industriale
România își întărește capacitatea de apărare la Marea Neagră prin achiziția, de la Turcia, a unei corvete ușoare din clasa HISAR
MApN: Forțele Navale Române au neutralizat o dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră
Bolojan și Orban au avut o “discuție pragmatică” la Budapesta pentru a consolida “interconexiunile electrice între România și Ungaria”
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Comisia Europeană apreciază Chișinăul pentru progresele „vizibile în mod clar” în direcția reformelor: UE este pregătită să sprijine Moldova în atragerea mai multor investiții private
