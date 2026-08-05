Cătălin Predoiu: “Niciun stat de primă intrare nu trebuie lăsat singur în protejarea frontierelor externe ale UE”

România susține mobilizarea rapidă a tuturor instrumentelor Uniunii Europene pentru sprijinirea Spaniei, restabilirea controlului efectiv la frontiera externă și prevenirea unor noi treceri ilegale, a declarat viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului Justiție și Afaceri Interne.

Reuniunea, organizată marți, 4 august 2026, în format videoconferință, de Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, a fost convocată în contextul evoluțiilor recente din orașul autonom spaniol Ceuta.

Potrivit unui comunicat oficial, Cătălin Predoiu a exprimat solidaritatea deplină a României cu Spania și a apreciat eforturile autorităților spaniole pentru gestionarea unei situații de o amploare și o complexitate deosebite.

Ministrul român al afacerilor interne a subliniat că prioritatea imediată trebuie să fie stabilizarea situației, protejarea frontierelor externe ale Uniunii, prevenirea unor noi treceri ilegale și evitarea pierderii altor vieți omenești pe mare. Menținerea controlului la frontierele externe este esențială și pentru credibilitatea sistemelor europene de migrație și azil.

Cătălin Predoiu a arătat că niciun stat aflat în prima linie nu trebuie să gestioneze singur o asemenea presiune. Protejarea frontierelor externe reprezintă o responsabilitate comună, iar Uniunea Europeană trebuie să acționeze solidar, coordonat și rapid.

În acest sens, România susține mobilizarea tuturor instrumentelor europene disponibile, consolidarea sprijinului operațional oferit de agențiile Uniunii, inclusiv de Frontex, și intensificarea coordonării și a schimbului de informații între statele membre.

Ministrul Cătălin Predoiu a evidențiat, de asemenea, necesitatea unor proceduri rapide și eficiente de returnare a persoanelor care nu au dreptul de a rămâne pe teritoriul Uniunii, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, a garanțiilor procedurale și a obligațiilor internaționale.

Totodată, a subliniat importanța dezvoltării unor parteneriate solide, previzibile și reciproc avantajoase cu statele din Africa de Nord, în special cu Marocul. Aceste parteneriate sunt esențiale pentru prevenirea migrației ilegale, combaterea traficului de migranți, facilitarea readmisiei și abordarea cauzelor care determină deplasările migratorii.

Viceprim-ministrul român a atras atenția și asupra riscului ca migrația să fie instrumentalizată ca mijloc de presiune politică asupra Uniunii Europene. În asemenea situații, răspunsul european trebuie să fie rapid, coordonat și ferm, pentru protejarea frontierelor externe și a rezilienței întregii Uniuni.

România consideră că experiența de la Ceuta trebuie valorificată pentru întărirea cooperării operaționale, creșterea capacității de pregătire și reacție, consolidarea rolului Frontex și aprofundarea cooperării cu partenerii internaționali.

„Trebuie să folosim această experiență pentru a îmbunătăți coordonarea, a consolida parteneriatele cu statele terțe și a crește reziliența Uniunii în fața oricărei tentative de instrumentalizare a migrației ca mijloc de presiune politică. Astfel ne protejăm frontierele externe și păstrăm unitatea și credibilitatea Uniunii Europene”, a declarat viceprim-ministrul Cătălin Predoiu.