Cătălin Predoiu preia interimatul la Ministerul Justiției: PNRR și aderarea României la OCDE, printre temele prioritare

Viceprim-ministrul României, ministrul Afacerilor Interne și ministru interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, a avut marți, 28 aprilie, o întâlnire cu fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, pentru o informare privind stadiul principalelor dosare și proiecte ale instituției. Acesta a subliniat că, în perioada următoare, PNRR și procesul de aderare la OCDE se numără printre prioritățile ministerului.

Totodată, Cătălin Predoiu a avut o ședință cu secretarii de stat și o ședință cu colegiul director al Ministerului Justiției, pentru stabilirea priorităților din perioada următoare și pentru asigurarea unei tranziții administrative eficiente și profesioniste.

Potrivit Ministerului Justiției, activitatea va continua într-un mod coerent și predictibil, cu accent pe stabilitate instituțională, profesionalism și transparență în actul administrativ.

„Am stabilit astăzi, împreună cu secretarii de stat și colegiul director, prioritățile pentru perioada următoare. Prima urgență este deblocarea procesului de avizare a actelor normative transmise de ministere, ca urmare a încetării mandatului anterior. Acest lucru se va întâmpla astăzi”, a declarat ministrul afacerilor interne și ministru interimar al justiției, Cătălin Predoiu.

Referindu-se la principalele direcții de acțiune în perioada următoare, Cătălin Predoiu a declarat că implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență și aderarea României la OCDE se numără printre temele prioritare ale ministerului.

„În perspectiva imediată, PNRR și OCDE sunt alte două teme prioritare ale ministerului. Ministerul Justiției va acționa, în perioada de interimat, la parametri normali de lucru, pentru îndeplinirea menirii sale constituționale, în sensul contribuției la asigurarea bunului mers al justiției și al îndeplinirii celorlalte atribuții legale și constituționale”, a subliniat acesta.

În mandatul său anterioar la Ministerul Justiției, Cătălin Predoiu a fost implicat în demersurile care au condus la închiderea Mecanismului de Cooperare și Verificare, închis oficial de Comisia Europeană la 15 septembrie 2023, după 16 ani de monitorizare (începând cu 2007). Totodată, în timpul mandatului său la Ministerul Afacerilor Interne, România a înregistrat progrese decisive în procesul de aderare la Spațiul Schengen, devenind stat membru cu drepturi depline la 1 ianuarie 2025.