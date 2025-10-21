Cătălin Predoiu: România și Arabia Saudită deschid un nou capitol de cooperare strategică în domeniul securității și digitalizării, în prima vizită a unui ministru român de interne la Riad

Ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a efectuat, duminică, o vizită oficială în Regatul Arabiei Saudite, la invitația Alteței Sale Regale Prințul Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, ministrul de interne al Regatului. Potrivit ministrului român, aceasta este prima primire oficială a unui ministru român de interne în Arabia Saudită, marcând „un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Regatul Arabiei Saudite în domeniul afacerilor interne și dincolo de acestea”.

„Am avut onoarea de a mă întâlni, la invitația părții saudite, cu Alteța Sa Regală Prințul Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, ministrul de Interne al Regatului Arabiei Saudite. Această vizită marchează un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Regatul Arabiei Saudite în domeniul afacerilor interne și dincolo de acestea”, a declarat Cătălin Predoiu.

Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat cooperarea în combaterea traficului de droguri, a terorismului, a migrației ilegale și a criminalității organizate transfrontaliere, dar și utilizarea digitalizării și a inteligenței artificiale în siguranța publică și serviciile civile, precum și creșterea integrării în domeniul protecției civile și al intervențiilor în situații de urgență.

„Am convenit, împreună cu Alteța Sa Regală, deblocarea finalizării acordurilor bilaterale aflate în faza tehnică de negociere și lansarea unui mecanism de consultări la nivel înalt între cele două ministere de interne. Dialogul nostru a fost deschis, substanțial și orientat spre viitor. Am identificat noi oportunități de cooperare strategică și investițională, într-un context global complex, în care investițiile nu mai au doar valoare economică, ci și o dimensiune de securitate regională”, a subliniat ministrul român.

Cătălin Predoiu a apreciat proiectele inovatoare dezvoltate de Ministerul de Interne al Regatului, printre care integrarea vehiculului inteligent Lucid Air în flota de poliție, centrele virtuale de poliție și „porțile inteligente”, platformele Absher și Estishraf, care digitalizează serviciile guvernamentale și optimizează deciziile prin analiză predictivă.

„România are expertiză valoroasă în domenii precum IT, infrastructură, logistică și agricultură – domenii complementare viziunii strategice Vision 2030 a Regatului. Am convenit să explorăm împreună aceste oportunități de dezvoltare, investiții și inovație”, a adăugat Predoiu.

Totodată, cei doi miniștri au discutat despre evoluțiile de securitate din Ucraina și Orientul Mijlociu, reafirmând importanța cooperării internaționale pentru stabilitate și pace.

„Această întâlnire confirmă angajamentul nostru comun de a construi o relație durabilă, inovatoare și strategică, bazată pe încredere, dialog și rezultate concrete în beneficiul cetățenilor și al securității regionale. România și Regatul Arabiei Saudite au toate premisele pentru a dezvolta un parteneriat modern, bazat pe tehnologie, cooperare și viziune comună”, a concluzionat ministrul român de interne.

Vizita ministrului Cătălin Predoiu la Riad a avut loc în contextul intensificării dialogului bilateral româno-saudit, pe fondul deschiderii ambelor țări către cooperare în domenii strategice precum securitatea, digitalizarea, gestionarea migrației și investițiile cu impact regional.