Cătălin Radu: România ar trebui să țintească media europeană în finanțarea sănătății. Inovația face diferența, dar pacienții trebuie să și aibă acces la ea

Cătălin Radu, director general al Bristol Myers Squibb (BMS) România și președinte al Asociației Local American Working Group (LAWG), subliniază că România ar trebui să țintească cel puțin media europeană în ceea ce privește finanțarea sănătății, în contextul în care continuă să se numere printre statele membre ale Uniunii Europene care alocă cele mai mici procente din PIB acestui sector. De asemenea, acesta a evidențiat că inovația face diferența în traseul pacientului oncologic, însă accesul la tratamentele inovatoare poate rămâne dificil și întârziat.

„Iar cât ar fi un buget, eu cred că ar trebui să țintim media europeană. Nu cred că acolo se risipește, nu cred că noi risipim atât de mult. (…) Eu cred că sunt bine gestionați banii aceia. Iar faptul că în fiecare an trebuie să avem o rectificare bugetară ca să acoperim niște cheltuieli pe care le cam știm”, a explicat Cătălin Radu în cadrul dezbaterii „Mission Early – de la politici publice la implementarea eficientă a îngrijirii cancerului”, organizată de All.Can România.

Potrivit celei mai recente ediții a raportului „Health Policy Reform Trends in the EU (2025)”, România a cheltuit 5,8% din PIB pentru sănătate (date pentru anul 2023) – cel mai mic procent din rândul țărilor UE. Deși cheltuielile pentru sănătate au crescut sistematic în ultimii ani, în 2023, România a cheltuit pentru sănătate 1.800 euro pentru fiecare persoană (valoare ajustată în funcție de diferențele în ceea ce privește puterea de cumpărare), mai puțin de jumătate din media UE de 3.832 euro. Germania a cheltuit 5.414 euro pentru sănătate pentru fiecare persoană, adică de trei ori mai mult decât țara noastră.

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Referindu-se la rolul industriei farmaceutice în îmbunătățirea rezultatelor pentru pacienții oncologici, acesta a subliniat importanța accesului efectiv la inovație. „Noi asta facem. Aducem inovație, aducem speranță, dar pacienții trebuie să aibă acces la ele. (…) Datorită inovației, cu sprijinul educației, conștientizării și al unor acțiuni rapide, un diagnostic de cancer nu mai este un diagnostic terminal în ziua de azi. Dar toate astea trebuie să le aducem la un loc și să le facem să funcționeze în felul acesta.”

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Potrivit informațiilor prezentate în cadrul conferinței, implementarea proiectului în România va fi coordonată de Dr. Adrian Pană, directorul Centrului Național de Statistică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), împreună cu economistul în sănătate Radu Comșa.

Radu Comșa a informat că activitățile proiectului au început deja, iar elaborarea raportului este prevăzută în principal pentru anul 2027.

All.Can România face parte din inițiativa All.Can International, la care a aderat în anul 2023, fiind dezvoltată cu sprijinul Bristol Myers Squibb, MSD, Astra Zeneca, Roche, Johnson & Johnson România șI Rayscape, prin implicarea partenerilor științifici, precum Federația Asociația Bolnavilor de Cancer, Alianța Pacienților Cronici din România, Colegiul Farmaciștilor din România, Societatea Națională de Oncologie Medicală din România și InoMed.

All.Can International este o inițiativă globală dedicată îmbunătățirii eficienței tratării cancerului și concentrată pe nevoile reale ale pacienților și societății. Platforma reunește asociații de pacienți, experți medicali, reprezentanți ai mediului academic și ai industriei farmaceutice inovatoare, precum și factori de decizie.

România s-a alăturat inițiativei globale All.Can International în august 2023, devenind a 21-a țară participantă și cea de 6-a care a realizat un studiu de percepție a pacienților menit să îmbunătățească eficiența îngrijirii cancerului în cadrul sistemului de sănătate din România.