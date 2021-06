Cazul avionului deturnat la Minsk: Țările UE au decis să interzică accesul în spațiul aerian al Uniunii Europene pentru companiile aeriene din Belarus

Președinția portugheză a Consiliului Uniunii Europene a ajuns la un acord cu Parlamentul European cu privire la un regulament de instituire a instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III) pentru perioada 2021-2027, ai cărui beneficiari sunt, printre alții, Balcanii de Vest și Turcia.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, în decursul perioadei de șapte ani, Uniunea va oferi asistență financiară în valoare de peste 14 miliarde de euro (în prețuri curente). Acest acord politic necesită încă aprobarea Consiliului.

”Asistența pentru preaderare sprijină beneficiarii în ceea ce privește adoptarea și punerea în aplicare a unor reforme politice, instituționale, sociale și economice esențiale pentru a se conforma valorilor UE și pentru a se alinia progresiv la normele, standardele și politicile UE”, a transmis Ana Paula Zacarias, secretara de stat portugheză pentru afaceri europene.

