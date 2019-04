Cazul Kovesi repune pe agenda Parlamentului European situația statului de drept în România. PE va dezbate luni, 15 aprilie, situația statului de drept în țara noastră, la solicitarea grupului PPE

Negociatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, a afirmat joi că Londra ar trebui fie să renunțe la decizia sa de a părăsi Uniunea Europeană, fie să ajungă la un acord cu Partidul Laburist, fie să organizeze un al doilea referendum în această chestiune până la 31 ocotimbrie, noua dată a Brexit-ului, stabilită de șefii de stat și de guvern în urma unui summit extraordinat desfășurat la Bruxelles pe 10 aprilie, convocat de președintele Donald Tusk după ce Camera Comunelor a respins, pentru a treia oară, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană.

”Revocare, un vot public sau un acord transpartinic rezonabil. Oricare ar fi alegerea poporului britanic şi a parlamentului, sper că va înceta coşmarul Brexit-ului înainte de Halloween”, a scris, pe Twitter, Veshofstadt, şeful liberalilor din PE.

Revoke, a public vote or a sensible cross-party deal. Whatever the choice of the British people & Parliament, I hope the #Brexit nightmare ends well before Halloween. #EUCO

