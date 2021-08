Cazul Navalnîi: La un an de la otrăvirea opozantului rus, UE solicită ca cei responsabili să fie aduși în fața justiției

Liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, a anunțat joi că i-a solicitat președintelui Parlamentului European, David Sassoli, organizarea unei sesiuni plenare extraordinare pentru a discuta situația din Afganistan.

“În numele Renew Europe, i-am scris președintelui PE, solicitând o sesiune plenară extraordinară pentru a discuta situația din Afganistan. Avem nevoie de un plan cuprinzător al UE, bazat pe unitate și solidaritate. Nici o țară europeană nu poate face față singură consecințelor“, a scris Cioloș, pe contul său de Twitter.

On behalf of @RenewEurope, I have written to @EP_President requesting an extraordinary plenary session to discuss the situation in #Afghanistan.

We need a comprehensive 🇪🇺 plan, based on unity & solidarity. No one European country can deal with the consequences alone.

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) August 19, 2021