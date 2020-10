Cazul Navalnîi: Miniștrii de externe din UE au ajuns la un acord politic pentru sancțiuni împotriva Rusiei, la propunerea Germaniei și Franței, susținute de Polonia, România și țările baltice

România, alături de Polonia, Danemarca și statele baltice, continuă să solicite sancțiuni împotriva Rusiei în cazul în care autoritățile de la Moscova nu vor desfășura o investigație cuprinzătoare, transparentă, imparțială și adecvată în cazul otrăvirii liderului opoziției ruse Aleksei Navalnîi, a declarat luni ministrul de externe Bogdan Aurescu.

Șeful diplomației române a făcut aceste remarci în cadrul unor scurte declarații de presă ce au precedat reuniunea miniștrilor afacerilor externe din țările UE, care se desfășoară luni la Luxemburg.

“Rusia se află pe agenda noastră în continuarea discuțiilor pe care le-am avut la finalul lunii august în format Gymnich, la Berlin, însă vom aborda relațiile cu Rusia și în lumina recentelor evoluții în cazul otrăvirii domnului Navalnîi”, a spus Aurescu, după ce săptămâna trecută Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice a confirmat că în organismul dizidentului rus Aleksei Navalnîi s-a găsit o substanţă de tip Noviciok, un agent neurotoxic utilizat încă din perioada Războiului Rece.

Doorstep statement by #RO @BogdanAurescu, at the Foreign Affairs Council #FAC, on 12 October 2020, in Luxembourg: “On #NagornoKarabagh, I will make a very strong appeal to the parties to resume the dialogue and to start the discussion on #peace.”https://t.co/RdNh79nmjc

— EU Council TV News (@EUCouncilTVNews) October 12, 2020