Cazul Navalnîi: SUA anunță că pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei, la patru zile după summitul Biden-Putin de la Geneva

Statele Unite pregătesc noi sancţiuni împotriva Rusiei, pe care o acuză că l-a otrăvit pe opozantul rus Aleksei Navalnîi, a anunţat duminică Jake Sullivan, consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui american Joe Biden, informează AFP, potrivit Agerpres.

“Suntem pe cale să pregătim o altă serie de sancţiuni care să fie aplicate în această situaţie”, a anunţat Jake Sullivan la postul american CNN,

Anunțul lui Sullivan vine la patru zile după summitul de la Geneva dintre preşedintele american Joe Biden şi omologul său rus Vladimir Putin, o reuniune caracterizată drept pozitivă de liderii de la Casa Albă și Kremlin.

“Noi am aplicat deja sancţiuni împotriva Rusiei pentru otrăvirea lui Aleksei Navalnîi. Noi nu am făcut-o singuri, noi am unit aliaţii noştri într-un efort colectiv pentru a sancţiona utilizarea unui agent chimic împotriva unuia dintre cetăţenii lor pe teritoriul rus”, a subliniat Jake Sullivan, care a făcut parte din delegația lui Biden la summitul de la Geneva.

Declaraţia lui Jake Sullivan, conform căreia SUA ar pregăti noi sancţiuni împotriva Federaţiei Ruse, “nu este semnalul aşteptat după summitul de la Geneva”, a declarat duminică ambasadorul Rusiei, Anatoli Antonov, la sosirea lui în SUA.

De altfel, printre aspectele convenite de Biden și Putin la summit-ul desfășurat miercurea trecută s-au numărat și revenirile la post ale ambasadorilor celor două țări la Washington, respectiv Moscova.

Deși ambii președinți au adoptat poziții pozitive după summitul lor de la Geneva, Joe Biden a exprimat ferm că agenda sa nu este împotriva Rusiei, ci este ”pentru poporul american”, dar ”drepturile omului sunt şi vor fi întotdeauna pe masă”, iar Statele Unite vor continua să ridice problemele legate de drepturile fundamentale ale omului.

Condamnat în februarie la doi ani şi jumătate de închisoare pentru un dosar de fraudă din 2014 – despre care el, ONG-urile şi numeroase capitale occidentale susţin că este politic – opozantul Aleksei Navalnîi este încarcerat de la începutul lui martie într-o colonie penitenciară renumită pentru duritatea sa, la Pokrov, la 100 km de capitala rusă. El a fost arestat în ianuarie şi judecat în scurt timp, la revenirea sa la Moscova, după cinci luni de convalescenţă în Germania, unde se recupera după ce a fost otrăvit.

Opozantul a intrat subit în comă în august anul trecut, în Siberia. După evacuarea sa în Germania, mai multe laboratoare europene au estimat că a fost otrăvit cu ajutorul unui agent neurotoxic de concepţie sovietică, Noviciok.