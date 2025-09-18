ROMÂNIA
CCIB își deschide Birou de reprezentare la Bruxelles pentru promovarea intereselor mediului de afaceri din România și dezvoltarea organizației în cadrul rețelelor internaționale
Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) a anunțat, joi, deschiderea Biroului său de reprezentare la Bruxelles, eveniment marcat de semnarea protocolului de colaborare între CCIB, prin președintele Iuliu Stocklosa și Cristian David, numit Șef al Biroului de Reprezentare CCIB la Bruxelles.
La eveniment au luat parte Dr. Cătălin Grigorescu, președinte al Secțiunii Politici Camerale din cadrul colegiului de conducere al CCIB și Gabriela Iftene, director executiv al CCIB.
Prin acest protocol, Biroul de Reprezentare de la Bruxelles va asigura reprezentarea CCIB în relația cu instituțiile Uniunii Europene, inclusiv Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană, precum și cu agenții specializate și birouri conexe.
De asemenea, acordul facilitează consolidarea legăturilor directe între CCIB și organizațiile internaționale cu activitate economică și comercială, având ca obiectiv promovarea intereselor mediului de afaceri bucureștean și românesc, sprijinirea participării la proiecte comune , cât și dezvoltarea CCIB în cadrul rețelelor europene și internaționale.
Oana Țoiu începe joi o vizită la Washington. Șefa diplomației române urmărește pregătirea primei întâlniri între Donald Trump și Nicușor Dan
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu se află joi la Washington, potrivit unei informări transmise de MAE miercuri seară, în care ministerul precizează că șefa diplomației române efectuează joi, 18 august, o vizită în capitala Statelor Unite.
MAE nu a transmis detalii suplimentare acestui anunț, însă vizita continuă după deplasarea șefei diplomației române la Viena, unde s-a întâlnit și cu secretarul american al energiei, în marja unor reuniuni la Agenția Internațională pentru Energie Atomică.
Oana Ţoiu a anunţat în luna iulie că se va deplasa în luna septembrie în New York, la Adunarea Generală a ONU, şi în Washington, pentru a face pregătirile cu privire la întâlnirea bilaterală dintre președintele american Donald Trump şi preşedintele român Nicuşor Dan, prin vizita șefului statului român în SUA.
În același context, consilierul prezidenţial pentru securitate națională Cristian Diaconescu a precizat că există o invitaţie oficială din partea preşedintelui SUA Donald Trump, adresată preşedintelui Nicuşor Dan, subliniind faptul că „trebuie să concretizăm o astfel de bilaterală cât mai curând posibil”.
Cei doi președinți s-au intersectat la finalul lunii iunie pentru prima oară, cu ocazia summitului NATO de la Haga, unde s-au salutat și au făcut un schimb de amabilități, iar președintele român a precizat că SUA, prin șeful diplomației Marco Rubio, au felicitat România pentru încheierea alegerilor prezidențiale. Ei au avut la finalul lunii mai și prima lor convorbire telefonică, la o zi după instalarea lui Nicușor Dan în funcția de șef al statului român, context în care Nicușor Dan a afirmat că Statele Unite sunt cel mai apropiat aliat și partener strategic vital al României.
Relațiile cu Statele Unite, pe care România îl consideră principalul partener strategic și la nivelul noii administrații a președintelui Dan, au oferit senzația unei răciri după instalarea lui Trump la Casa Albă, noua administrație inversând decizia administrației Biden de a primi România în programul Visa Waiver.
Pe fondul discursului vicepreședintelui american J.D. Vance la Conferința de Securitate de la Munchen, în care a dat exemplul anulării alegerilor prezidențiale din România în 2024 ca semnal al erodării democrației în Europa, au existat speculații că măsura privind Visa Waiver reprezintă o sancțiune politică la adresa României.
Totuși, Oana Țoiu a avut pe 31 iulie o primă convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, axată pe aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, în urma căreia șefa diplomației române a precizat că vizita sa din luna septembrie de la New York va pregăti vizita în Statele Unite a președintelui Nicușor Dan de la începutul anului viitor. Potrivit celor două părți, întâlnirea a vizat consolidarea cooperării bilaterale în domenii esențiale precum apărarea, energia, comerțul și migrația, în contextul provocărilor regionale de securitate.
România va găzdui un comandament logistic NATO pentru sprijinirea Ucrainei. Parlamentul a act luat de solicitarea lui Nicușor Dan. O scrisoare similară fusese trimisă și de Klaus Iohannis în 2024
Birourile reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au luat act, miercuri, de solicitarea înaintată legislativului de către preşedintele Nicuşor Dan pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul national a Comandamentului Nodului Logistic – România, cu statut de Comandament Aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO-HQ NSATU.
O scrisoare similară a fost trimisă anul trecut și de fostul președinte Klaus Iohannis.
Atunci, Iohannis propunea Parlamentului aprobarea participării Armatei României la misiunea de Asistenţă de Securitate şi instruire NATO – Security Assistance and Training for Ukraine – NSATU, începând din 2024, prin punerea la dispoziţie a infrastructurii şi echipamentelor necesare pentru găzduirea şi operarea pe teritoriul naţional a facilităţii Logistic Enabling Node-Romania (LEN-R), în cadrul Bazei 71 Aeriene Câmpia Turzii.
Acum, preşedintele Nicuşor Dan arată în scrisoare că, în conformitate cu Constituţia şi legea nr 291/2007 privind intrarea, staţionarea şi desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, la solicitarea ministrului Apărării naţionale, cu avizul CSAT, propune Parlamentului aprobarea înfiinţării pe teritoriul national a Comandamentului Nodului Logistic – România, cu statut de Comandament Aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO-HQ NSATU.
Demersurile din 2024 au fost făcute după ce NATO a aprobat, la summitul aniversar de la Washington, preluarea coordonării ajutorului militar pentru Ucraina printr-o misiune care urma să aibă structuri și pe teritoriul României.
MApN: România a efectuat o nouă misiune de evacuare medicală, sprijinind 10 pacienți pediatrici palestinieni și 28 de aparținători
O aeronavă militară C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a desfășurat miercuri, 17 septembrie, o misiune de evacuare medicală din Israel, în cadrul căreia au fost transportați 10 pacienți pediatrici și 28 de aparținători, cetățeni palestinieni.
Potrivit unui comunicat al MApN, misiunea de transport aerian a fost solicitată de către Departamentul pentru Situații de Urgență, ca urmare a unei cereri formulate de Centrul European de Coordonare a Răspunsului la Situații de Urgență, prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, în contextul deteriorării situației de securitate din Fâșia Gaza.
Echipa medicală care a însoțit persoanele evacuate pe timpul zborului către Otopeni a fost formată din personal medical asigurat de DSU și Ministerul Apărării Naționale.
Citiți și Israelul declanșează ofensiva terestră pentru capturarea orașului Gaza. Katz: Nu vom ceda până la eliberarea ostaticilor și înfrângerea Hamas
Marțea trecută, Israelul și-a extins operațiunile printr-un atac aerian care a vizat lideri Hamas aflați în Qatar. În aceeași zi, Netanyahu a ordonat evacuarea completă a orașului Gaza, avertizând că „aceasta este doar începutul manevrei terestre intensificate”. Până luni, aproximativ 300.000 de locuitori părăsiseră orașul îndreptându-se spre sud, însă în jur de 700.000 au rămas în urmă, potrivit Jerusalem Post.
Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, susține că peste 64.000 de palestinieni au fost uciși de la începutul asaltului israelian. Agențiile ONU și experți independenți consideră în general fiabile datele prezentate de minister. Observatori internaționali avertizează că foametea s-a instalat deja în anumite zone ale enclavei.
