CCIB își deschide Birou de reprezentare la Bruxelles pentru promovarea intereselor mediului de afaceri din România și dezvoltarea organizației în cadrul rețelelor internaționale

Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu se află joi la Washington, potrivit unei informări transmise de MAE miercuri seară, în care ministerul precizează că șefa diplomației române efectuează joi, 18 august, o vizită în capitala Statelor Unite.

MAE nu a transmis detalii suplimentare acestui anunț, însă vizita continuă după deplasarea șefei diplomației române la Viena, unde s-a întâlnit și cu secretarul american al energiei, în marja unor reuniuni la Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Oana Ţoiu a anunţat în luna iulie că se va deplasa în luna septembrie în New York, la Adunarea Generală a ONU, şi în Washington, pentru a face pregătirile cu privire la întâlnirea bilaterală dintre președintele american Donald Trump şi preşedintele român Nicuşor Dan, prin vizita șefului statului român în SUA.

În același context, consilierul prezidenţial pentru securitate națională Cristian Diaconescu a precizat că există o invitaţie oficială din partea preşedintelui SUA Donald Trump, adresată preşedintelui Nicuşor Dan, subliniind faptul că „trebuie să concretizăm o astfel de bilaterală cât mai curând posibil”.

Cei doi președinți s-au intersectat la finalul lunii iunie pentru prima oară, cu ocazia summitului NATO de la Haga, unde s-au salutat și au făcut un schimb de amabilități, iar președintele român a precizat că SUA, prin șeful diplomației Marco Rubio, au felicitat România pentru încheierea alegerilor prezidențiale. Ei au avut la finalul lunii mai și prima lor convorbire telefonică, la o zi după instalarea lui Nicușor Dan în funcția de șef al statului român, context în care Nicușor Dan a afirmat că Statele Unite sunt cel mai apropiat aliat și partener strategic vital al României.

Relațiile cu Statele Unite, pe care România îl consideră principalul partener strategic și la nivelul noii administrații a președintelui Dan, au oferit senzația unei răciri după instalarea lui Trump la Casa Albă, noua administrație inversând decizia administrației Biden de a primi România în programul Visa Waiver.

Pe fondul discursului vicepreședintelui american J.D. Vance la Conferința de Securitate de la Munchen, în care a dat exemplul anulării alegerilor prezidențiale din România în 2024 ca semnal al erodării democrației în Europa, au existat speculații că măsura privind Visa Waiver reprezintă o sancțiune politică la adresa României.

Totuși, Oana Țoiu a avut pe 31 iulie o primă convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, axată pe aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, în urma căreia șefa diplomației române a precizat că vizita sa din luna septembrie de la New York va pregăti vizita în Statele Unite a președintelui Nicușor Dan de la începutul anului viitor. Potrivit celor două părți, întâlnirea a vizat consolidarea cooperării bilaterale în domenii esențiale precum apărarea, energia, comerțul și migrația, în contextul provocărilor regionale de securitate.