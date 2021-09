CCIR: Discursul anual privind starea Uniunii este un punct culminant în calendarul politic al UE și o dată importantă pentru rețeaua camerelor de comerț europene

Președintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj în care marchează aniversarea a zece ani de la adoptarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România și Statele Unite ale Americii.

Într-o postare pe Twitter, șeful statului a subliniat că Declarația Comună reprezintă “document politic de referință care a adus rezultate strategice semnificative”.

“Sunt convins că parteneriatul nostru solid va deveni și mai puternic și mai dinamic”, a adăugat el.

Today we celebrate🔟yrs since the adoption of the #JointDeclaration on #StrategicPartnership between🇷🇴&🇺🇸 for the 21st Century, landmark political document which brought significant strategic results. I am confident that our solid partnership will grow even stronger&more vibrant.

