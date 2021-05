CE prezintă previziunile economice din primăvara anului 2021: Economia UE va crește cu 4,2 % în 2021 și cu 4,4 % în 2022

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți seară, după cina de lucru avută la Bruxelles cu prim-ministrul Florin Cîțu, că executivul european lucrează împreună cu România pentru a finaliza un plan solid de redresare și reziliență, cât mai curând posibil.

“Mulțumesc prim-ministrului Florin Cîțu pentru întâlnirea constructivă. Lucrăm împreună cu România pentru a finaliza un plan solid de redresare și reziliență, cât mai curând posibil. Progrese bune în ceea ce privește reformele”, a scris Ursula von der Leyen, pe Twitter.

Ea a mai arătat și că aprobarea Deciziei privind resursele proprii de către toate statele membre este un pas necesar pentru ca fondurile Next Generation EU să circule, afirmațiile sale venind în contextul în care România și alte state membre încă nu au aprobat creșterea resurselor proprii ale UE pentru finanțarea fondului de redresare.

Thank you Prime Minister @florincitu for a constructive meeting.

We work hand in hand with 🇷🇴 to finalise a solid Recovery and Resilience Plan asap. Good progress on reforms.

The approval of the ORD by all Member States is a necessary step for #NextGenerationEU funds to flow. pic.twitter.com/oSHyjcekpZ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 11, 2021