CE prezintă un plan amplu de modernizare a procesului legislativ al UE. Von der Leyen: Este o contribuție esențială la consolidarea competitivității noastre

Comisia Europeană a prezentat marți un plan amplu de modernizare a modului în care sunt elaborate și aplicate legile europene, cu obiectivul de a simplifica regulile, de a reduce birocrația și de a le adapta mai bine la nevoile cetățenilor și ale mediului de afaceri.

Inițiativa vine într-un context marcat de presiuni asupra competitivității europene și urmărește crearea unui cadru legislativ mai clar, mai coerent și mai eficient, bazat pe date solide și pe o aplicare mai riguroasă a normelor existente.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că noile măsuri vizează simplificarea procesului legislativ și eliminarea obstacolelor inutile pentru economie.

„Europa are nevoie de o legislație clară și coerentă, care să răspundă pe deplin nevoilor cetățenilor și întreprinderilor noastre. Astăzi, prezentăm planul nostru de a face procesul legislativ al UE mai eficient, mai eficace și mai transparent. Vom aplica simplitatea prin design și vom continua să ne asigurăm că fiecare regulă este susținută de dovezi puternice. Dar asta nu e tot: vom aborda, de asemenea, suprareglementarea, vom accelera punerea în aplicare și vom curăța stocul actual de legislație. Aceasta este o contribuție esențială la consolidarea competitivității noastre”, a declarat aceasta.

Planul executivului european se concentrează pe cinci direcții principale.

În primul rând, Comisia introduce principiul „simplitate prin concepție”, care presupune ca fiecare nouă lege europeană să fie gândită încă de la început pentru a fi ușor de înțeles, aplicat și controlat, inclusiv prin clarificarea obligațiilor și a consecințelor în caz de neconformare.

În al doilea rând, cadrul de reglementare existent va fi consolidat pentru a crește transparența, implicarea părților interesate și eficiența procesului de elaborare a politicilor.

O altă componentă centrală este „curățarea” legislației existente. Comisia va lansa un plan de acțiune pentru a elimina suprapunerile, incoerențele și complexitatea excesivă din 12 domenii prioritare.

Executivul european își propune, de asemenea, reducerea fenomenului de „suprareglementare” (gold-plating), prin care statele membre introduc cerințe mai stricte sau mai extinse decât cele prevăzute la nivel european, generând bariere inutile pentru piața unică.

În paralel, Comisia vizează accelerarea aplicării legislației europene, inclusiv prin reducerea numărului de proceduri de infringement aflate în derulare de mult timp și prin întărirea mecanismelor de control în domenii-cheie.

Potrivit Comisiei, un cadru legislativ mai simplu și mai eficient este esențial pentru deblocarea potențialului economic al Uniunii și pentru consolidarea pieței unice într-un context global tot mai competitiv.

Executivul european face apel la Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, în calitate de colegiuitori, să aplice în mod consecvent principiile de simplificare și de reglementare mai bună pe parcursul întregului proces legislativ.

Noua inițiativă se bazează pe Orientările politice ale președintei Ursula von der Leyen pentru perioada 2024-2029, pe angajamentele pe care și le-a asumat în cadrul reuniunii liderilor din 12 februarie 2026 și pe Comunicarea „O Europă mai simplă și mai rapidă”.