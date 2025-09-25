COMISIA EUROPEANA
CE solicită României să transpună integral Directiva privind punctul unic european de acces pentru a asigura accesul investitorilor la informațiile publice corporative
Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României și altor 14 state membre pentru netranspunerea integrală a Directivei Omnibus privind punctul unic european de acces (ESAP)
Potrivit comunicatului oficial, Directiva Omnibus ESAP face parte din pachetul legislativ ESAP, care creează un mecanism centralizat pentru ca investitorii și alte părți interesate să aibă acces rapid și ușor la informații publice, comparabile și utilizabile.
Dezvoltarea ESAP va avea loc în trei etape, prima începând din iulie 2026, când informațiile publicate conform Directivei privind transparența și ale Regulamentelor (UE) 2017/1129 și nr. 236/2012 vor fi transmise autorităților naționale și puse la dispoziție pe ESAP.
Pentru această primă etapă, statele membre trebuiau să transpună modificările aduse Directivei privind transparența până la 10 iulie 2025.
Prin urmare, Comisia Europeana a trimis scrisori de notificare oficială către Bulgaria, Estonia, Spania, Franța, Croația, Italia, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Austria, Portugalia, Polonia, România, Slovenia și Suedia, care au la dispoziție două luni pentru a finaliza transpunerea și a notifica măsurile adoptate Comisiei. În lipsa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide emiterea unui aviz motivat.
CHINA
Ursula von der Leyen cere Chinei să își folosească influența pentru a încuraja Rusia să vină la masa negocierilor: „Acest lucru ar transmite un semnal puternic întregii lumi”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a cerut premierului chinez Li Qiang ca țara sa să își folosească influența pentru a contribui la încetarea războiului din Ucraina și pentru a încuraja Rusia să participe la negocierile de pace.
„Am avut un schimb de opinii bun și sincer cu premierul chinez Li Qiang. Principala temă a întâlnirii noastre a fost continuarea discuțiilor productive de la Summitul UE-China din iulie. Am convenit amândoi asupra importanței de a trece cât mai curând de la vorbe la fapte. Cel mai bun mod de a merge mai departe este să dezvoltăm cooperarea constructivă pe care o avem deja în domeniile climei și biodiversității”, a transmis Ursula von der Leyen.
Președinta Comisiei Europene a salutat disponibilitatea Chinei de a contribui la atingerea obiectivelor climatice globale în toate sectoarele și de a implementa Acordul de la Paris. De asemenea, von der Leyen a apreciat angajamentul Chinei față de introducerea unui mecanism de stabilire a prețului carbonului.
I had a good and frank exchange with Chinese Premier Li Qiang.
The main focus of our meeting was to follow up on the productive EU–China Summit in July.
We both agreed on the importance of moving from words to action as soon as possible.
The best way forward is to build on… pic.twitter.com/eW4eQo0xPD
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 24, 2025
„Am evidențiat tratatul privind materialele plastice ca exemplu al modului în care Europa și China își pot folosi influența pentru a face diferența în forurile multilaterale. În perspectiva COP30, lumea urmărește Europa și China, iar noi ne angajăm să obținem rezultate”, a adăugat Ursula von der Leyen.
De asemenea, Ursula von der Leyen și Li Qiang au discutat și chestiuni comerciale. Președinta Comisiei Europene a subliniat îngrijorările Europei privind controlul exporturilor, accesul pe piață și supracapacitatea și a apreciat disponibilitatea Chinei de a dialoga.
„Referitor la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, am salutat declarația premierului Li conform căreia atât Europa, cât și China împărtășesc interesul pentru menținerea păcii mondiale. Am explicat angajamentul Europei de a tăia veniturile care alimentează războiul Rusiei. Am cerut Chinei să își folosească influența pentru a contribui la încetarea violenței și pentru a încuraja Rusia să vină la masa negocierilor. Este momentul pentru diplomație. Acest lucru ar transmite un semnal puternic întregii lumi”, a conchis Ursula von der Leyen.
COMISIA EUROPEANA
Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB
România ar urma să aibă în acest an un deficit bugetar de 8,4% din PIB, conform celor convenite cu reprezentanții Comisiei Europene, a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan.
Pachetele fiscale adoptate vor avea un efect de 0,6 – 0,7% din PIB anul acesta, dar vor crește la peste 2,5% din PIB anul viitor, a spus prim-ministrul într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.
Ilie Bolojan a menționat că luni, la Bruxelles, a avut trei întâlniri importante: cu comisarul european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, cu comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, precum și cu vicepreședintele Comisiei Europene Roxana Mînzatu.
“La întâlnirea cu comisarul pentru economie au fost discutate aspectele care țin de buget și de fondurile europene, pe componenta de PNRR. În baza discuțiilor care au avut loc, în săptămânile premergătoare, între echipele tehnice ale Ministerului de Finanțe și cele ale Comisiei, am convenit un deficit cu care România să închidă anul acesta de 8,4% din PIB. Asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro. Asta înseamnă ca efectele scontate ale pachetelor care au fost adoptate să fie anul acesta de aproximativ 0,6 – 0,7% din PIB. Asta pentru că anul acesta efectele sunt doar pe ultimele trei-patru luni de zile și, prin anualizare, se diminuează foarte mult. Iar anul viitor efectele măsurilor ar fi de peste 2,5% din PIB”, a susținut premierul, potrivit Agerpres.
El a adăugat că, în condițiile în care România va respecta în acest an ținta de deficit de 8,4%, anul viitor s-ar putea apropia de o țintă de puțin peste 6% din PIB. În felul acesta, țara noastră ar intra într-o “traiectorie normală”, în care cheltuielile primare să scadă în mod constant.
“Principala influență a acestei rectificări de buget și a acestui deficit de 8,4% este creșterea costului legat de dobânzi. Inițial s-a estimat un cost de puțin peste 40 de miliarde de lei. La o evaluare din această toamnă costul va depăși 50 de miliarde. Aceasta este principala influență legată de componenta de deficit. Comisarul și echipa Comisiei au înțeles măsurile care au fost luate de către România și importanța acestora, dar și situația dificilă bugetară în care ne găsim. Nu puteam să considerăm că această înțelegere este un fapt împlinit, decât în condițiile în care vom respecta disciplina bugetară, atât anul acesta, cât și anul viitor. Vom continua cu seriozitate reformele care trebuie să aibă în vedere scăderea cheltuielilor și un stat mai eficient. Și, de asemenea, să menținem o stabilitate politică”, a precizat Bolojan.
Premierul Ilie Bolojan s-a aflat luni la Bruxelles, unde a avut o serie de întrevederi cu înalți oficiali europeni, inclusiv cu vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu, comisarul pentru economie și productivitate Valdis Dombrovskis și comisarul pentru apărare și spațiu Andrius Kubilius.
Discuțiile au vizat atât temele legate de viitorul buget al Uniunii Europene, cât și inițiativa europeană SAFE, cooperarea în domeniul apărării și situația macroeconomică a României.
România, țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE, trebuie să prezinte Comisiei Europene până pe 15 octombrie măsuri concrete pentru reducerea deficitului și să limiteze ritmul de creștere a cheltuielilor nete, cu perspectiva de a se încadra în limitele convenite în planul fiscal-structural pe termen mediu pe șapte ani convenit cu UE până în 2030.
COMISIA EUROPEANA
Raport Comisia Europeană: Comerțul agroalimentar al UE rămâne stabil în iunie 2025. Importurile din Rusia au scăzut cu 73%
Ultimul raport privind comerțul cu produse agroalimentare publicat de Comisia Europeană arată că schimburile comerciale ale UE în acest sector au rămas stabile în iunie 2025. Excedentul comercial global a înregistrat o revenire, deși a rămas sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, din cauza prețurilor mai mari la import, informează un comunicat al Executivului European.
Exporturile agroalimentare ale UE au atins 19,1 miliarde de euro în iunie. Aceasta reprezintă o scădere de 4 % față de luna mai, dar este totuși cu 2 % mai mare decât în aceeași lună a anului trecut. Regatul Unit a fost principala destinație, cu 27,6 miliarde EUR (+1,2 miliarde EUR, +5 %), datorită prețurilor ridicate la cacao și ciocolată în prima jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Acesta a fost urmat de Statele Unite și Elveția.
În schimb, exporturile către China au scăzut cu 670 de milioane EUR (−10 %) din cauza reducerii cererii de cereale. Produsele din cacao și cafea au continuat să susțină creșterea. Exporturile de cafea, ceai, cacao și condimente au crescut cu 1,8 miliarde EUR (+38 %) datorită aproape dublării prețurilor la pasta, untul și pudra de cacao și creșterii cu 30 % a prețului cafelei. Exporturile de ciocolată și produse de cofetărie au crescut cu 1 miliard EUR (+20 %), în timp ce exporturile de produse lactate au crescut cu 635 de milioane EUR (+7 %).
Importurile agroalimentare ale UE s-au ridicat la 15,3 miliarde EUR în iunie. Aceasta reprezintă o scădere de 10 % față de luna mai, dar totuși cu 15 % mai mult decât în iunie anul trecut. În prima jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cele mai mari creșteri au provenit din Côte d’Ivoire (+2 miliarde EUR, +66 %, reflectând prețurile ridicate ale cacao), Canada (+1,2 miliarde EUR, +101 % datorită creșterii importurilor de cereale și rapiță), China (+946 milioane EUR, +22 %) și Brazilia (+838 milioane EUR, +10 %). În schimb, importurile din Ucraina au scăzut cu 891 milioane EUR (−13 %), iar cele din Rusia cu 566 milioane EUR (−73 %). Creșterea prețurilor la materiile prime a determinat o mare parte din această creștere.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
CE solicită României să transpună integral Directiva privind punctul unic european de acces pentru a asigura accesul investitorilor la informațiile publice corporative
Ministrul Ionuț Moșteanu, vizită oficială în Luxemburg: România are nevoie de parteneriate puternice, investiții în tehnologie și de un dialog constant cu aliații
Oana Țoiu a evidențiat, la reuniunea miniștrilor de externe ai Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, importanța colaborării cu SUA pentru stabilitatea și securitatea regiunii
Dan Motreanu a votat măsurile pentru simplificarea Politicii Agricole Comune: Fermierii vor putea accesa mai ușor fondurile europene și vor primi sume mai mari
Ursula von der Leyen cere Chinei să își folosească influența pentru a încuraja Rusia să vină la masa negocierilor: „Acest lucru ar transmite un semnal puternic întregii lumi”
Marco Rubio a discutat cu Serghei Lavrov și a îndemnat Moscova să facă „pași concreți” pentru soluționarea durabilă a războiului din Ucraina
„Cina Transatlantică 2025”. Rubio subliniază importanța diplomației pentru a pune capăt războiului din Ucraina și necesitatea de a contracara „influența malignă a Chinei”
Eurodeputatul Gabriela Firea: Voi susține măsuri concrete pentru prevenirea violenței de gen, protejarea victimelor și promovarea egalității de șanse în România și UE
Consiliul UE stimulează competitivitatea companiilor europene prin digitalizare, specificații comune și sprijin pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie
Iulian Chifu: Republica Moldova sub guvernare pro-rusă – amenințare de securitate pentru România, Ucraina, UE și NATO
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
Trending
- U.E.1 week ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA1 week ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- U.E.1 week ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”