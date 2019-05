Cea de-a 26-a ediție a Zilei Mondiale a Libertății Presei are ca temă „Mass-media pentru democrație: Jurnalismul și alegerile europene în epoca dezinformării”

Premierul Viorica Dăncilă s-a arătat dezamăgită de faptul că nu a fost invitată la summit-ul european de la Sibiu din data de 9 mai, în ciuda rezultatelor foarte apreciate ale Președinției române a Consiliului UE, pregătită de guvernul pe care îl conduce. Aceasta a precizat însă că dacă va primi invitaţie, va merge, relatează Agerpres.

În acest sens, premierul se aștepta ca toți actorii politici din stat să sprijine consensul și unitatea la nivel național asemenea Guvernului României în contextul deosebit de important al deținerii în premieră a Președinției Consiliului UE și al găzduirii summit-ului privind viitorul Europei, de la Sibiu, însă acest lucru nu pare să fie posibil în relație cu Administrația Prezidențială.

,,Nu pot să vă spun dacă merg, nu am fost invitată. Dacă voi fi invitată, voi merge. (…) Mi se pare totuşi nepotrivit, ca să folosesc un termen elegant, ca tocmai cei care au muncit atât pentru România, cei care au atras atâtea aprecieri – nu numai din partea statelor membre, am văzut că şi alte state au făcut referire la acest lucru – să nu fie invitaţi la summit şi, să nu uităm un lucru, când am deschis Preşedinţia rotativă, la Ateneu, eu am spus şi am crezut că este nevoie de unitate şi să dăm un semnal de ţară, l-am invitat pe domnul preşedinte Iohannis, i-am dat chiar posibilitatea să vorbească primul, fiind preşedintele României, pentru că eu am crezut că atunci când sunt obiective de ţară, este important să dăm dovadă de consens şi de acţiune comună”, a spus Dăncilă, aflată într-o vizită în judeţul Dâmboviţa.

Viorica Dăncilă a adăugat că îi este greu să înţeleagă de ce premierul, cel mai în măsură să vorbească despre progresele înregistrate de Președinția Consiliului pentru întreaga Uniune, nu a fost invitat la summit-ul de la Sibiu, care este dedicat viitorului Europei.

,,Această etapă eu nu aş vedea-o doar ca un război între partide politice, între preşedinte şi premier, vin toţi liderii europeni, este un mesaj pe care îl dăm pentru întreaga Europă, vom creiona viitorul Uniunii Europene, vom vorbi despre o Europă unită şi puternică. Cum putem vorbi noi de unitate când premierul României, care deţine Preşedinţia rotativă, nu este prezent să vorbească despre realizări şi pornind de la realizări să vorbim despre următoarea agendă strategică 2019-2024? Pentru mine este greu de înţeles, dar să sperăm că cu credinţă în suflet şi mai mult consens vom da un semnal puternic pentru ţară. Asta e important”, a menţionat aceasta.

Conform Ministerului Afacerilor Externe, summitul din 9 mai, dedicat viitorului Uniunii Europene şi viitoarei agende strategice a liderilor pentru perioada 2019 – 2024, va reuni la Sibiu şefii de stat şi de guvern ai statelor membre ale UE, 36 de delegaţii oficiale, 400 de invitaţi de rang înalt, circa 900 de jurnalişti şi 100 de traducători.