Cea mai importantă garanție de securitate financiară din partea Europei nu funcționează, deplânge Zelenski. Orban spune din nou “nu” împrumutului pentru Ucraina

Corespondență din Bruxelles

Cea mai importantă garanție de securitate financiară pentru Ucraina din partea Europei nu funcționează, le-a transmis, joi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski liderilor celor 27 de state membre reuniți în cadrul Consiliului European de la Bruxelles.

Liderii UE nu au reușit să-l convingă pe premierul ungar Viktor Orbán să renunțe la opoziția sa față de un împrumut de 90 de miliarde de euro destinat finanțării efortului de război al Ucrainei.

“Consiliul European a avut un schimb de opinii cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Consiliul European a discutat despre ultimele evoluții privind Ucraina. Textul prezentat în documentul EUCO 2/26 a beneficiat de sprijinul ferm al celor 25 de șefi de stat sau de guvern. Consiliul European va reveni asupra acestei chestiuni în cadrul următoarei sale reuniuni”, se arată în concluziile adoptate după circa o oră și jumătate pe tema sprijinului pentru Ucraina.

În documentul suplimentar adoptat fără Ungaria și fără Slovacia se arată că, în urma deciziei sale din decembrie 2025 de a acorda Ucrainei un împrumut de sprijin în valoare de 90 de miliarde EUR pentru anii 2026 și 2027, “Consiliul European salută adoptarea împrumutului de către co-legiuitori și așteaptă cu interes efectuarea primei plăți către Ucraina până la începutul lunii aprilie”.

În acest context, Consiliul European solicită, de asemenea, intensificarea eforturilor de sensibilizare a țărilor terțe pentru a contribui la acoperirea deficitului rămas de 30 de miliarde de euro din bugetul Ucrainei.

“Cea mai importantă garanție de securitate financiară pentru Ucraina din partea Europei nu funcționează – pachetul de sprijin de 90 de miliarde de euro pentru acest an și pentru anul viitor. Acesta este crucial pentru noi. Este o resursă pentru a proteja vieți. (…) chiar și astăzi, nu știm cu certitudine dacă acest sprijin va fi deblocat”, a afirmat Zelenski în intervenția sa prin videoconferință.

In the past few days, we have received signals from the American side that talks may resume soon. But with what mindset will the Russian side come to the talks this time? It depends on all of us together to make sure the Russians do not come to these talks feeling that their… pic.twitter.com/ouC4WNdVpG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 19, 2026

El a arătat că apreciază sprijinul european în protejarea Ucrainei împotriva atacurilor ruse, în special în ceea ce privește apărarea aeriană și producția de drone.

“Trebuie să continuăm să folosim fiecare oportunitate pentru a găsi rachete pentru sistemele Patriot. De aceea, programul PURL este util. (…) Știm – nu tuturor le place ideea de a folosi o parte din cei 90 de miliarde pentru a cumpăra rachete Patriot prin PURL dacă nu există alte opțiuni. Dar dacă chiar nu există alte opțiuni, acest lucru este necesar pentru a ne apăra împotriva atacurilor balistice ruse – este vorba despre salvarea de vieți”, a explicat liderul de la Kiev.

Totodată, Zelenski a făcut un apel la accelerarea aderării Ucrainei la UE.

“Rusia trebuie să vadă clar și să simtă cu adevărat că Ucraina va fi în Europa – și că acest lucru nu poate fi oprit. De aceea realizăm reforme interne și lucrăm extern pentru a asigura o dată clară pentru aderarea Ucrainei la UE. Dacă există o dată clară, aceasta va însemna că Rusia nu va putea bloca în niciun fel aderarea noastră. Vedeți cum se blochează lucruri diferite și cât de dificil este pentru o Europă unită să pună în aplicare chiar și decizii deja adoptate”, a adăugat președintele ucrainean, cu trimitere la blocajul din partea Budapestei.

“Acest lucru nu trebuie să se întâmple în cazul deschiderii clusterelor pentru Ucraina sau al aderării noastre – este o chestiune de încredere, securitate și viitor”, a conchis el