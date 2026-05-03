Cea mai mare amenințare pentru comunitatea transatlantică nu sunt dușmanii externi, ci dezintegrarea în curs a Alianței noastre, avertizează Donald Tusk

Premierul polonez Donald Tusk a reacționat sâmbătă la anunțul Pentagonului privind retragerea a aproximativ 5.000 de militari americani din Germania, avertizând asupra riscurilor interne care afectează alianța transatlantică, relatează Reuters.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul de la Varșovia a subliniat că principala amenințare la adresa comunității transatlantice nu vine din exterior, ci din slăbirea coeziunii interne.

„Cea mai mare amenințare pentru comunitatea transatlantică nu sunt dușmanii săi externi, ci dezintegrarea în curs a Alianței noastre. Trebuie să facem cu toții tot ce este necesar pentru a inversa acest trend dezastruos”, a transmis Tusk.

The greatest threat to the transatlantic community are not its external enemies, but the ongoing disintegration of our alliance. We must all do what it takes to reverse this disastrous trend. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 2, 2026

Declarația vine într-un context tensionat pentru relațiile transatlantice, după ce Washingtonul a anunțat reducerea prezenței militare din Germania, o decizie interpretată de unii aliați europeni drept un semnal de diminuare a angajamentului american față de securitatea continentului.

Potrivit Reuters, planurile anunțate de Pentagon reprezintă a doua lovitură dată Germaniei în acest weekend, după ce președintele american Donald Trump a anunțat majorarea taxelor vamale cu 25% pentru importurile auto din Uniunea Europeană, informează Agerpres.

Liderul de la Casa Albă a acuzat UE că nu respectă acordul comercial bilateral, o decizie care, potrivit agenției, riscă să coste economia germană miliarde de euro.

În paralel, retragerea trupelor a fost confirmată și de oficiali americani. Secretarul apărării, Pete Hegseth, a ordonat retragerea celor aproximativ 5.000 de militari, a relatat DPA. Un purtător de cuvânt al Pentagonului a precizat pentru agenția germană că procesul ar urma să se finalizeze în următoarele șase până la 12 luni.

Germania găzduiește în prezent aproximativ 35.000 de militari americani activi, mai mulți decât în orice alt stat european, ceea ce face ca această decizie să aibă un impact semnificativ asupra arhitecturii de securitate regionale.

Potrivit oficialilor americani, reducerea efectivelor ar urma să readucă nivelul trupelor SUA din Europa la cel anterior anului 2022, înainte ca invazia Rusiei în Ucraina să determine o suplimentare a prezenței militare, decisă atunci de fostul președinte Joe Biden.