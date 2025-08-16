SECURITATE
Cehia denunță “absurditățile propagandistice” ale lui Putin la summitul cu Trump: Problema este “imperialismul rus, nu dorința Ucrainei de a trăi liber”
Ministrul de externe al Cehiei, Jan Lipavský, l-a criticat dur pe Vladimir Putin după summitul de vineri din Alaska cu președintele american Donald Trump, acuzându-l că repetă „absurdități propagandistice” despre războiul din Ucraina.
„De la Putin am auzit aceleași absurdități propagandistice despre ‘rădăcinile conflictului’ pe care le promovează televiziunea sa de stat. Problema este imperialismul rus, nu dorința Ucrainei de a trăi liber”, a scris Lipavský pe X, potrivit Politico Europe.
K jednáním na Aljašce:
Vítám, že se prezident Trump snaží válku zastavit, že o tom průběžně hovoří s evropskými představiteli a že bude o výsledcích dnešního jednání informovat i nás v Evropě. Včetně prezidenta Zelenského. Od Putina zazněly stejné propagandistické žvásty o…
— Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 15, 2025
Putin declarase că Ucraina ar reprezenta „amenințări fundamentale” la adresa securității Rusiei și a vorbit despre eliminarea „cauzelor principale ale conflictului”.
Este cunoscut faptul că în solicitările sale către NATO și Statele Unite, de la finele anului 2021 și începutul anului 2022, Rusia a cerut, între altele, ca Ucraina să nu primească niciodată invitația de a adera la NATO și ca forțele militare aliate să fie retrase din Europa Centrală și de Est pe aliniamentul din 1997, când Polonia, Cehia, Ungaria, România sau țările baltice nu erau state NATO.
Donald Trump a spus că discuțiile cu liderul de la Kremlin au fost „extrem de productive”, dar a recunoscut că „nu am ajuns acolo” cu un acord privind Ucraina.
Lipavský a evitat criticile la adresa președintelui american, pe care l-a lăudat pentru că „încearcă să oprească războiul” și pentru că discută „în mod continuu” cu liderii europeni.
„Dacă Putin ar fi serios în privința negocierilor de pace, nu ar fi atacat Ucraina toată ziua de azi”, a adăugat oficialul ceh.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă dimineață că a avut „o conversație lungă și substanțială” cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, la care s-au alăturat și liderii europeni, după summitul din Alaska al liderului de la Casa Albă cu liderul rus Vladimir Putin.
„Am început cu discuții tête-à-tête, înainte de a invita liderii europeni să ni se alăture. Apelul a durat mai bine de o oră și jumătate, incluzând aproximativ o oră de dialog bilateral cu președintele Trump”, a declarat Zelenski, pe X, subliniind că omologul american l-a invitat luni la Washington.
Primire cu covor roșu
Ajuns în Alaska, Trump l-a întâmpinat pe Putin pe covorul roșu, pe pista bazei aeriene. Flancați de avioanele de luptă americane F-22 Raptor, cei doi și-au strâns mâinile cu căldură și s-au atins pe braț în timp ce un bombardier strategic B-2, escortat de aeronave F-22 Raptor, survola cerul, înainte de a urca împreună în limuzina lui Trump spre locul summitului.
Trump speră că un armistițiu în războiul de trei ani și jumătate declanșat de Putin va aduce pacea în regiune și îi va consolida imaginea de pacificator global demn de Premiul Nobel pentru Pace.
Pentru Putin, summitul este deja o mare victorie, pe care o poate prezenta drept dovada că anii de eforturi occidentale de izolare a Rusiei au eșuat și că Moscova își recâștigă locul „meritat” la masa înaltă a diplomației internaționale.
Macron dorește “garanții de securitate de neclintit” în cadrul păcii Ucraina-Rusia: Trebuie să învățăm lecția ultimilor 30 ani – “tendința binecunoscută” a Rusiei de a nu respecta propriile angajamente
O pace durabilă între Rusia și Ucraina trebuie însoțită “de garanții de securitate de neclintit”, a apreciat sâmbătă președintele francez Emmanuel Macron, după convorbiri telefonice cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu cel american Donald Trump și cu omologii europeni, ca urmare a summitului dintre Statele Unite și Rusia, din Alaska.
Într-o postare pe X, președintele francez a precizat că statele participante la Coaliția celor dispuși pentru Ucraina se va reuni curând și că “va fi esențial să tragem toate învățămintele din ultimii 30 de ani, în special din tendința binecunoscută a Rusiei de a nu-și respecta propriile angajamente”.
“Este esențial să continuăm să sprijinim Ucraina și să menținem presiunea asupra Rusiei atât timp cât războiul său de agresiune continuă și până când se va instaura o pace solidă și durabilă, care să respecte drepturile Ucrainei. Orice pace durabilă trebuie să fie însoțită de garanții de securitate neclintite. În acest sens, salut disponibilitatea Statelor Unite de a contribui. Vom colabora în acest sens cu ele și cu toți partenerii noștri din Coaliția celor dispuși, cu care ne vom întâlni din nou în curând, pentru a realiza progrese concrete. De asemenea, va fi esențial să tragem toate învățămintele din ultimii 30 de ani, în special din tendința binecunoscută a Rusiei de a nu-și respecta propriile angajamente”, a scris Macron, pe X.
Coordination meeting this morning with President Trump, President Zelensky, and my European partners following the meeting between President Trump and President Putin in Alaska.
At the conclusion of this meeting, we continued our discussions with my European counterparts.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2025
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.
Consiliul European a publicat o declarație comună a președintelui francez, Emmanuel Macron, a prim-ministrului italian, Giorgia Meloni, a cancelarului german, Friedrich Merz, a prim-ministrului britanic, Keir Starmer, a președintelui finlandez, Alexander Stubb, a prim-ministrului polonez, Donald Tusk, a președintelui Consiliului European, António Costa, și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Potrivit Reuters, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska.
Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”, arată The Guardian.
Declarația liderilor europeni a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”.
“Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ. Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO”, se mai arată în declarație.
Într-o poziție publicată pe platforma de socializare X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că „securitatea trebuie garantată în mod fiabil și pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât și a Statelor Unite”.
“1:0 pentru Putin”, afirmă Wolfgang Ischinger, fostul șef al Conferinței de Securitate de la München: Putin a primit covorul roșu, Trump nu a primit nimic
Wolfgang Ischinger, fost președinte al Conferinței de Securitate de la München (MSC), s-a declarat dezamăgit de rezultatul summitului între președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurat într-o bază militară americană din Alaska.
“Alaska: Putin a primit covorul roșu cu Trump, Trump nu a primit nimic în schimb. Așa cum mă temeam: niciun armistițiu, nicio pace. Niciun progres real – în mod clar 1:0 pentru Putin – nicio sancțiune nouă. Pentru ucraineni: nimic. Pentru Europa: profund dezamăgitor”, a scris fostul înalt diplomat pe platforma X.
Alaska: Putin hat seinen roten Teppich mit Trump bekommen, Trump dagegennichts. Wie zu befürchten war: Kein Waffenstillstand, kein Frieden. Kein wirklicher Fortschritt – ganz klar 1:0 für Putin – keine neuen Sanktionen. Für die Ukrainer: nichts. Für Europa: tiefst enttäuschend.
— Wolfgang Ischinger (@ischinger) August 15, 2025
Cauzele principale ale conflictului din Ucraina trebuie eliminate și toate preocupările Rusiei trebuie luate în considerare, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, într-o declarație de presă comună cu omologul său american Donald Trump, cu care a purtat convorbiri la Anchorage, în statul american Alaska, în ceea ce a fost prefațat drept un summit istoric, dar care s-a încheiat cu o scurtă declarație de presă de 10 minute după discuții politico-diplomatice la cel mai înalt nivel de trei ore.
La rândul său, Donald Trump a declarat vineri că el și președintele rus Vladimir Putin nu au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova în Ucraina, deși a caracterizat întâlnirea drept „foarte productivă”.
Casa Albă a anunțat sâmbătă dimineață că, așa cum a precizat în declarația de presă cu Putin, președintele american Donald Trump discută telefonic cu liderii țărilor europene din NATO, după ce cu scurt timp înainte a avut o convorbire lungă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski despre recentul summit SUA-Rusia din Alaska.
Premierul Ilie Bolojan îi asigură pe marinari de sprijinul Guvernului pentru dotarea Forțelor Navale Române: De la gurile Dunării, pe Marea Neagră, sunteți cartea noastră de vizită
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la manifestările prilejuite de Ziua Marinei Române în zona Comandamentului Flotei din Constanța, că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați.
”Suntem cu toții aici în semn de respect pentru Marina Română. Dacă astăzi România este o țară sigură, membru al Alianței Nord-Atlantice, dacă astăzi aici putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează și Forțelor Navale Române. Marinarii noștri sunt de la gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe mările și oceanele lumii, cartea noastră de vizită și se cuvine să le mulțumesc pentru curajul lor, pentru profesionalismul lor pentru că ai nevoie de aceste calități în fața pericolelor și a incertitudinii”, a afirmat Bolojan.
În acest context, el a subliniat că Guvernul va sprijini Forțele Navale, care nu pot fi performante, fără dotări și oameni bine pregătiți.
”Sunt conștient că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați. Asigur pe comandanții forțelor noastre navale de sprijinul Guvernului României. Nu putem să nu ne gândim cu recunoștință la eroii noștri care s-au jertfit sub pavilioanele noastre, în războaie, în conflicte pentru libertatea și demnitatea neamului nostru. Dragi constănțeni, sunt aici să vă spun că dezvoltarea tării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței, fără a pune în valoare potențialul de hub logistic al Portului Constanța, potențialul energetic al Dobrogei și fără a valorifica potențialul oamenilor din această parte de țară”, a precizat premierul Ilie Bolojan.
Prim-ministrul a adăugat că, pentru cei care sunt în serviciul public, niciun efort nu este prea mare de a crea condiții ”în așa fel încât copiii noștri, dintre care mulți sunt aici, pe faleză, să aibă o viață mai bună în țara noastră în anii următori, în așa fel încât să trecem de această perioadă dificilă”.
”Am încredere în români și am încredere în România”, a mai spus Bolojan.
Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București.
Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an la 15 august, odată cu sărbătoarea creștină a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni.
