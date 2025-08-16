Cehia denunță “absurditățile propagandistice” ale lui Putin la summitul cu Trump: Problema este “imperialismul rus, nu dorința Ucrainei de a trăi liber”

Ministrul de externe al Cehiei, Jan Lipavský, l-a criticat dur pe Vladimir Putin după summitul de vineri din Alaska cu președintele american Donald Trump, acuzându-l că repetă „absurdități propagandistice” despre războiul din Ucraina.

„De la Putin am auzit aceleași absurdități propagandistice despre ‘rădăcinile conflictului’ pe care le promovează televiziunea sa de stat. Problema este imperialismul rus, nu dorința Ucrainei de a trăi liber”, a scris Lipavský pe X, potrivit Politico Europe.

K jednáním na Aljašce:

Vítám, že se prezident Trump snaží válku zastavit, že o tom průběžně hovoří s evropskými představiteli a že bude o výsledcích dnešního jednání informovat i nás v Evropě. Včetně prezidenta Zelenského. Od Putina zazněly stejné propagandistické žvásty o… — Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 15, 2025

Putin declarase că Ucraina ar reprezenta „amenințări fundamentale” la adresa securității Rusiei și a vorbit despre eliminarea „cauzelor principale ale conflictului”.

Este cunoscut faptul că în solicitările sale către NATO și Statele Unite, de la finele anului 2021 și începutul anului 2022, Rusia a cerut, între altele, ca Ucraina să nu primească niciodată invitația de a adera la NATO și ca forțele militare aliate să fie retrase din Europa Centrală și de Est pe aliniamentul din 1997, când Polonia, Cehia, Ungaria, România sau țările baltice nu erau state NATO.

Donald Trump a spus că discuțiile cu liderul de la Kremlin au fost „extrem de productive”, dar a recunoscut că „nu am ajuns acolo” cu un acord privind Ucraina.

Lipavský a evitat criticile la adresa președintelui american, pe care l-a lăudat pentru că „încearcă să oprească războiul” și pentru că discută „în mod continuu” cu liderii europeni.

„Dacă Putin ar fi serios în privința negocierilor de pace, nu ar fi atacat Ucraina toată ziua de azi”, a adăugat oficialul ceh.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă dimineață că a avut „o conversație lungă și substanțială” cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, la care s-au alăturat și liderii europeni, după summitul din Alaska al liderului de la Casa Albă cu liderul rus Vladimir Putin.

„Am început cu discuții tête-à-tête, înainte de a invita liderii europeni să ni se alăture. Apelul a durat mai bine de o oră și jumătate, incluzând aproximativ o oră de dialog bilateral cu președintele Trump”, a declarat Zelenski, pe X, subliniind că omologul american l-a invitat luni la Washington.

Primire cu covor roșu

Ajuns în Alaska, Trump l-a întâmpinat pe Putin pe covorul roșu, pe pista bazei aeriene. Flancați de avioanele de luptă americane F-22 Raptor, cei doi și-au strâns mâinile cu căldură și s-au atins pe braț în timp ce un bombardier strategic B-2, escortat de aeronave F-22 Raptor, survola cerul, înainte de a urca împreună în limuzina lui Trump spre locul summitului.

Trump speră că un armistițiu în războiul de trei ani și jumătate declanșat de Putin va aduce pacea în regiune și îi va consolida imaginea de pacificator global demn de Premiul Nobel pentru Pace.

Pentru Putin, summitul este deja o mare victorie, pe care o poate prezenta drept dovada că anii de eforturi occidentale de izolare a Rusiei au eșuat și că Moscova își recâștigă locul „meritat” la masa înaltă a diplomației internaționale.