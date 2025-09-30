Connect with us

Cehia dorește să dea un exemplu celorlalte țări UE și limitează, cu efect imediat, intrarea pe teritoriul său a rușilor cu pașapoarte diplomatice și cu vize de afaceri, invocând îngrijorări de securitate

Published

1 hour ago

on

© EU2022CZ/ Flickr

Guvernul ceh a anunțat că dorește să deschidă calea și să devină prima țară din UE care limitează, cu efect imediat, intrarea pe teritoriul țării a cetățenilor ruși care dețin pașapoarte diplomatice sau vize de afaceri, invocând îngrijorări de securitate, anunță AFP, citat de Agerpres.

Această măsură se va aplica pe aeroporturile din țară. Cetățenii ruși acreditați la ambasada din Praga vor fi în continuare autorizați să intre, a precizat Ministerul Afacerilor Externe ceh.

„Suntem singurii care facem aceasta astăzi”, ceea ce „ar trebui să inspire alte țări și să completeze sancțiunile europene ce vor urma”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului ceh al Afacerilor Externe, Daniel Drake.

Șeful diplomației cehe Jan Lipavsky a declarat că măsura luată „va permite soluționarea problemei noastre de securitate, pentru că rețeaua diplomatică rusă disimulează agenți ce pun în pericol” securitatea.

Serviciul de informații ceh (BIS) a atras atenția în raportul publicat în luna iulie că Rusia a continuat eforturile de reconstruire a rețelelor de spionaj mai extinse care operează sub acoperire diplomatică.

În 2021, țara a expulzat 18 diplomați ruși din cauza exploziei de la un depozit din 2014, care a ucis două persoane în orașul Vrbětice din sud-estul țării, după ce serviciile de informații cehe au prezentat dovezi că Rusia a fost în spatele atacului.

În context, Cehia se numără printre țările care au depus eforturi pentru adoptarea unor restricții la nivel european când vine vorba de eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși, nu doar pentru diplomații sau oamenii din afaceri din țara care a invadat Ucraina.

Potrivit unui oficial al Comisiei Europene, UE se pregătește să-și înăsprească poziția privind eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși, după ani de presiuni din partea țărilor membre situate de-a lungul frontierei sale estice.

UE a anulat deja acordul de facilitare a vizelor cu Rusia în septembrie 2022, după ce Moscova a lansat invazia pe scară largă împotriva Ucrainei, ceea ce a făcut ca procesul de solicitare a vizelor să devină mai costisitor și mai dificil.

Însă acordarea vizelor rămâne în responsabilitatea fiecărei țări membre, ceea ce înseamnă că Comisia Europeană nu poate impune o interdicție generală asupra intrării rușilor în blocul european.

În 2024, mai bine de jumătate de milion de ruși au primit vize pentru Spațiul Schengen, potrivit datelor oferite de Comisia Europeană, înregistrându-se o creștere față de 2023, deși încă mult sub nivelurile dinainte de război, când în 2019 au fost eliberate peste 4 milioane de vize.

Strategia viitoare a Comisiei la nivelul întregului bloc, care urmează să fie publicată în decembrie, nu va impune norme obligatorii, ci va stabili mai degrabă recomandări comune, inclusiv criterii mai stricte pentru rușii care intră în bloc, potrivit oficialului Comisiei.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

ROMÂNIA

“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă

Published

22 minutes ago

on

September 30, 2025

By

© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la deschiderea primei ediții a „Timișoara Cities Summit”, că România nu era pe deplin pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană în 2007, însă hotărârea luată atunci de Uniunea Europeană s-a dovedit a fi una corectă, iar rezultatele de astăzi confirmă acest lucru.

Încă trăim din bucuria de alaltăieri după rezultatele din Republica Moldova. Evident că ne dorim o Europă în care și în nord-estul României, și în sudul României să avem țări care sunt membre ale Uniunii Europene”, a declarat șeful statului, inaugurând primul summit european dedicat orașelor din UE și din țările candidate.

El a adăugat că România, prin experiența acumulată în procesul de aderare la UE, poate sprijini țările candidate cu expertiză și specialiști, în special în programarea fondurilor europene pre și post-aderare.

Referindu-se la standardele de aderare, Nicușor Dan a susținut că „poate că exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte”.

“Cât de sus să fie ștacheta? Pentru că dacă vrem să fim foarte direcți, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană. Și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o, și vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderarea efectivă, România le-a făcut”, a adăugat președintele.

“Deci poate că – tocmai pentru că există această competiție geopolitică între Europa și alte modele – poate că exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte și poate că, după aderare, țări care, ca și România acum 20 de ani, n-ar fi suficient de pregătite vor putea să facă acele progrese”, a continuat Nicușor Dan.

Afirmația președintelui a venit într-un context mai larg în care procesul de extindere a Uniunii Europene este impulsionat politic, iar țările din Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina aspiră să adere la Uniune.

Cel mai recent, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a rostit în plenul Parlamentului European de la Strasbourg un discurs cu profunde accente istorice și politice, cerând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru accelerarea parcursului european al țării sale.

„Cele mai multe dintre democrațiile dumneavoastră nu erau depline când ați aderat la această Uniune. Ați luptat împotriva dictaturii. (…) Această Uniune nu a fost niciodată despre perfecțiune. A fost despre protecție — a democrațiilor fragile până s-au întărit (…) Nu cerem scurtături. Ne facem temele cu sârguință. Dar pentru noi, aderarea nu este doar un exercițiu tehnocratic. Este o cursă contra cronometru — pentru a ancora democrația noastră în Uniunea Europeană, acolo unde va fi protejată de cea mai mare amenințare: Rusia”, a afirmat șefa statului moldovean, cu două săptămâni înainte de scrutinul parlamentar din 28 septembrie încheiat cu victoria detașată a partidului pro-european al Maia Sandu, alegeri considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.

La 25 aprilie 2025 s-au împlinit 20 ani de când România a semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, ceea ce i-a permis să devină oficial stat membru al UE la 1 ianuarie 2007.

Cererea de aderare la Uniunea Europeană a fost depusă de către România în anul 1995. În 1999, liderii din Consiliul European, reuniți la Helsinki, au aprobat deschiderea negocierilor cu o parte dintre statele membre care înaintaseră deja cererea de aderare, printre acestea aflându-se și România. Negocierile au fost deschise în anul 2000 și au durat până la finele anului 2004, când reuniunea Consiliului European a marcat finalizarea negocierilor.

Împlinirea a 20 de ani de la semnarea tratatului de aderare la UE de către România și Bulgaria a fost marcată anul acesta în preambulul declarației finale a summitului Consiliului European de la Bruxelles din luna iunie, reuniune care a marcat debutul președintelui Nicușor Dan la summit-urile UE.

Continue Reading

INTERNAȚIONAL

Planul de pace al lui Donald Trump pentru Fâșia Gaza este „cea mai bună șansă” de a pune capăt războiului, consideră Friedrich Merz

Published

3 hours ago

on

September 30, 2025

By

© European Union 2025

Planul de pace pentru Fâșia Gaza al președintelui american Donald Trump reprezintă cea mai bună șansă de până acum pentru încheierea războiului dintre Israel și Hamas, a declarat marți cancelarul german Friedrich Merz, informează Politico Europe

„După aproape trei ani de vărsare de sânge, acest plan este cea mai bună șansă, cel puțin cea mai bună șansă de până acum, pentru a pune capăt războiului. Faptul că Israelul sprijină acest plan este un pas înainte semnificativ. Acum, Hamas trebuie să fie de acord și să deschidă calea spre pace. Acesta este, într-adevăr, ultimul pas necesar și fac un apel explicit către Hamas să accepte planul”, le-a spus Merz jurnaliștilor la Berlin.

Germania este pregătită să sprijine implementarea planului de pace și reconstrucția Gazei în cazul în care se ajunge la un acord, a declarat Merz.

„Germania este gata să contribuie la punerea în aplicare a planului. Acest lucru este valabil din punct de vedere politic, din punct de vedere umanitar și, desigur, se aplică și reconstrucției regiunii. Vedem acest lucru ca pe un efort în direcția unui Orient Mijlociu în care israelienii și palestinienii să poată trăi într-o zi pașnic și în siguranță, în două state”, a spus el.

Separat, ministrul german de externe Johann Wadephul a anunțat că va călători în Orientul Mijlociu la sfârșitul săptămânii, unde urmează să poarte discuții cu oficiali israelieni.

Guvernul de coaliție al lui Merz, format din alianța sa conservatoare și Partidul Social-Democrat (SPD) de centru-stânga, s-a confruntat cu dificultăți în a ajunge la o poziție comună privind Israelul și războiul din Gaza, în special în legătură cu propunerile UE de a sancționa Israelul.

În timp ce politicienii SPD susțin sancțiunile propuse de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, membrii alianței conservatoare a lui Merz se opun unei astfel de măsuri.

La începutul lunii, Merz a anunțat că guvernul său va prezenta o poziție unificată la summitul liderilor europeni de miercuri, de la Copenhaga. Însă, cu o zi înainte de reuniune, nu există semne că partenerii de coaliție au ajuns la un acord, potrivit Politico.

Uniunea Europeană și mai mulți lideri europeni și din Orientul Mijlociu, printre care și Nicușor Dan, au salutat planul de pace al Statelor Unite pentru Fâșia Gaza, în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat Hamas să îl accepte

Planul, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.

Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.

La conferința de presă de luni, la Casa Albă, Donald Trump a numit planul „o zi istorică pentru pace”.

Continue Reading

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII

Grupul BEI accelerează și simplifică investițiile verzi, stimulând competitivitatea, securitatea energetică și poziția de lider tehnologic pentru Europa

Published

4 hours ago

on

September 30, 2025

By

© European Union, 2017/Source: EC - Audiovisual Service

Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) continuă să avanseze cu faza a doua a Foii de parcurs pionieră privind banca climatică, menținându-și poziția de finanțator principal al revoluției industriale ecologice, al securității energetice și al prosperității comune.

Bazându-se pe succesul răsunător al foii de parcurs de la lansarea sa în 2020, faza a doua stabilește prioritățile Grupului BEI până la sfârșitul acestui deceniu, simplificând în același timp radical procedurile sale pentru a accelera investițiile ecologice.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, Consiliul de administrație al BEI a adoptat a doua fază a foii de parcurs împreună cu Orientarea pentru sectorul energetic, consolidând poziția Grupului ca bancă pentru climă. A doua fază se bazează pe trei pârghii principale:

  • O concentrare mai puternică pe competitivitate, securitate și prețuri mai mici ale energiei pentru companii și familii, prin asigurarea energiei curate la prețuri accesibile și produse local pentru întreprinderi și gospodării, promovarea soluțiilor inovatoare și consolidarea poziției de lider tehnologic a Europei.
  • Dublarea finanțării pentru adaptare la 30 miliarde EUR între 2026 și 2030: Decizia adoptată de Consiliu în această săptămână în Cipru – țara cu cel mai mare deficit de apă din Europa – subliniază importanța adaptării pentru securitatea și prosperitatea colectivă, accentuând totodată beneficiile economice evidente ale acesteia.
  • Simplificări radicale: Eliminarea suprareglementării prin recurgerea la autoevaluare, reguli și rapoarte existente, criterii de referință, standarde de reglementare și reguli privind contrapărțile, precum și la utilizarea extinsă a instrumentelor eficiente de evaluare a eligibilității verzi.

„Pe baza succesului remarcabil al Foii de parcurs privind banca climatică, ne concentrăm eforturile asupra tranziției ecologice, deoarece este ceea ce trebuie să facem pentru viitorul nostru și, de asemenea, ceea ce este inteligent să facem pentru economiile noastre. Cu o revoluție energetică aflată în plină desfășurare, menținem direcția pentru competitivitatea și securitatea prezentului și pentru planeta viitorului”, a declarat Nadia Calviño, președinta Grupului BEI.

Competitivitate, securitate și prețuri mai mici ale energiei

De la lansarea Foii de parcurs privind banca pentru climă în 2020, Grupul BEI a sprijinit investiții verzi în valoare de peste 560 miliarde EUR – aproximativ 90 % fiind în Uniunea Europeană (UE) – și este pe drumul cel bun pentru a-și îndeplini obiectivul principal de a sprijini investiții verzi în valoare de cel puțin 1 000 miliarde EUR în acest deceniu. Cu cea de-a doua fază a foii de parcurs, Grupul BEI își reafirmă angajamentul de a aloca peste jumătate din finanțările sale anuale acțiunilor climatice și durabilității mediului.

În perspectivă, Grupul BEI va intensifica eforturile de consolidare a competitivității Europei, prin sprijinirea tehnologiilor curate, întărirea lanțurilor de aprovizionare, susținerea întreprinderilor în reducerea cheltuielilor cu energia, precum și îmbunătățirea securității energetice, cu produse specializate, cum ar fi finanțarea personalizată pentru contractele de achiziție de energie electrică. Grupul BEI a planificat finanțări noi în valoare record de 11 miliarde EUR pentru rețelele energetice numai în acest an, mobilizând deja 40 % din investițiile totale ale Europei în acest sector în 2024, cu ambiția de a crește cifra și mai mult în acest an.

O nouă inițiativă de 17 miliarde EUR va ajuta 350 000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) europene să investească în economii de energie, iar contragaranțiile pentru producătorii de energie eoliană și de componente de rețele vor asigura o aprovizionare durabilă. Programul TechEU, cea mai mare inițiativă de finanțare a inovării în Europa, își propune să mobilizeze 250 miliarde EUR până în 2027, sprijinul pentru inovatorii în domeniul tehnologiei curate fiind printre prioritățile sale cheie.

Pentru a asigura o tranziție verde echitabilă, BEI sprijină, de asemenea, gospodăriile cu venituri mici prin împrumuturi pentru renovare accesibile și leasing de active de tehnologie curată, cum ar fi vehicule și pompe de căldură, în parteneriat cu băncile locale. Un nou pachet de investiții și consultanță în domeniul egalității de gen în contextul climei va extinde furnizarea de soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon și de adaptare la schimbările climatice pentru femei, fete și diverse grupuri de populație din întreaga lume.

Dublarea finanțării pentru adaptare la 30 miliarde EUR

Investițiile în adaptare sunt atât esențiale, cât și raționale din punct de vedere economic: fenomenele meteorologice extreme din Europa, numai în această vară, au cauzat pierderi economice pe termen scurt de cel puțin 43 miliarde EUR, în timp ce se estimează că fiecare euro cheltuit pentru prevenire și adaptare va economisi între cinci și șapte euro din daune și cheltuieli viitoare de reconstrucție.

Grupul BEI își va dubla finanțarea pentru adaptarea la schimbările climatice la 30 miliarde EUR pentru perioada 2026–2030, în comparație cu cei cinci ani precedenți. Acest sprijin sporit se va concentra pe agricultură, gestionarea ciclului apei, companii, orașe, regiuni și comunități vulnerabile, în strânsă colaborare cu Comisia Europeană și partenerii naționali, regionali și din sectorul privat. Pentru a ajuta clienții să demareze proiectele, Grupul BEI va spori semnificativ asistența tehnică, inclusiv pentru cele mai vulnerabile populații ale lumii, cum ar fi statele insulare mici în curs de dezvoltare, țările cel mai puțin dezvoltate, comunitățile cu venituri mici, popoarele indigene, femeile, migranții, tinerii și persoanele în vârstă.

Simplificări radicale

Grupul BEI își simplifică procesele pentru a accelera accesul la finanțare verde și a reduce sarcinile administrative, în special pentru IMM-uri. Prin valorificarea standardelor de raportare ale UE, cum ar fi Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (CSRD), și prin extinderea utilizării instrumentelor digitale cum ar fi Green Checker, Grupul BEI accelerează și simplifică accesul la finanțare și reduce birocrația pentru clienții săi.

Această abordare consolidează sprijinul Grupului BEI pentru inițiativele UE, cum ar fi Busola pentru competitivitate și pachetul omnibus de simplificare. În cadrul celei de-a doua faze a foii de parcurs, Grupul BEI își simplifică cerințele pentru companii, în special pentru cele care accesează produsele sale prin intermediul băncilor partenere, și aliniază cerințele de raportare cu standardele de durabilitate ale UE, cum ar fi CSRD, pentru a reduce și mai mult obligațiile de raportare ale clienților.

Continue Reading

