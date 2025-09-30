Cehia dorește să dea un exemplu celorlalte țări UE și limitează, cu efect imediat, intrarea pe teritoriul său a rușilor cu pașapoarte diplomatice și cu vize de afaceri, invocând îngrijorări de securitate

Guvernul ceh a anunțat că dorește să deschidă calea și să devină prima țară din UE care limitează, cu efect imediat, intrarea pe teritoriul țării a cetățenilor ruși care dețin pașapoarte diplomatice sau vize de afaceri, invocând îngrijorări de securitate, anunță AFP, citat de Agerpres.

Această măsură se va aplica pe aeroporturile din țară. Cetățenii ruși acreditați la ambasada din Praga vor fi în continuare autorizați să intre, a precizat Ministerul Afacerilor Externe ceh.

„Suntem singurii care facem aceasta astăzi”, ceea ce „ar trebui să inspire alte țări și să completeze sancțiunile europene ce vor urma”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului ceh al Afacerilor Externe, Daniel Drake.

Șeful diplomației cehe Jan Lipavsky a declarat că măsura luată „va permite soluționarea problemei noastre de securitate, pentru că rețeaua diplomatică rusă disimulează agenți ce pun în pericol” securitatea.

At my proposal today the government has banned entry into Czechia for Russian diplomats and holders of service passports who do not have national accreditation from Czechia. The measure applies at international airports. Sabotage operations are on the rise and we will not risk… — Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 30, 2025

Serviciul de informații ceh (BIS) a atras atenția în raportul publicat în luna iulie că Rusia a continuat eforturile de reconstruire a rețelelor de spionaj mai extinse care operează sub acoperire diplomatică.

În 2021, țara a expulzat 18 diplomați ruși din cauza exploziei de la un depozit din 2014, care a ucis două persoane în orașul Vrbětice din sud-estul țării, după ce serviciile de informații cehe au prezentat dovezi că Rusia a fost în spatele atacului.

În context, Cehia se numără printre țările care au depus eforturi pentru adoptarea unor restricții la nivel european când vine vorba de eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși, nu doar pentru diplomații sau oamenii din afaceri din țara care a invadat Ucraina.

Potrivit unui oficial al Comisiei Europene, UE se pregătește să-și înăsprească poziția privind eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși, după ani de presiuni din partea țărilor membre situate de-a lungul frontierei sale estice.

UE a anulat deja acordul de facilitare a vizelor cu Rusia în septembrie 2022, după ce Moscova a lansat invazia pe scară largă împotriva Ucrainei, ceea ce a făcut ca procesul de solicitare a vizelor să devină mai costisitor și mai dificil.

Însă acordarea vizelor rămâne în responsabilitatea fiecărei țări membre, ceea ce înseamnă că Comisia Europeană nu poate impune o interdicție generală asupra intrării rușilor în blocul european.

În 2024, mai bine de jumătate de milion de ruși au primit vize pentru Spațiul Schengen, potrivit datelor oferite de Comisia Europeană, înregistrându-se o creștere față de 2023, deși încă mult sub nivelurile dinainte de război, când în 2019 au fost eliberate peste 4 milioane de vize.

Strategia viitoare a Comisiei la nivelul întregului bloc, care urmează să fie publicată în decembrie, nu va impune norme obligatorii, ci va stabili mai degrabă recomandări comune, inclusiv criterii mai stricte pentru rușii care intră în bloc, potrivit oficialului Comisiei.