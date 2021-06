Cel mai curat aer din Europa se respiră în două orașe din Suedia și Finlanda. Capitala, pe locul 263 din 323 de orașe în care a fost evaluată calitatea aerului

Comisia Europeană a adoptat astăzi o evaluare pozitivă a planului de redresare și de reziliență (PNRR) al Greciei. Acesta este un pas important în vederea plății a 17,8 miliarde EUR sub formă de granturi și 12,7 miliarde EUR sub formă de împrumuturi în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) în perioada 2021-2026, informează un comunicat. Această finanțare, care se ridică la 30,5 miliarde de euro, va sprijini punerea în aplicare a măsurilor cruciale de investiții și de reformă prezentate în PNRR-ul Greciei. Ea va juca un rol esențial pentru ca Grecia să iasă mai puternică din pandemia COVID-19.

„Sunt încântată să prezint evaluarea pozitivă a Comisiei Europene cu privire la planul de redresare și de reziliență al Greciei, în valoare de 30,5 miliarde de euro. Planul este ambițios și va contribui la construirea unui viitor mai bun pentru poporul grec. Acesta poate remodela Grecia pentru următoarele decenii. Trebuie să profităm cât mai mult de el, pentru generațiile următoare. Vom fi alături de voi la fiecare pas”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Aceasta se află astăzi în vizită la Atena, unde s-a văzut cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis.

