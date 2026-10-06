“Cel mai mare scandal de spionaj al secolului din Germania”: Fostul șef al BND, arestat sub acuzația de divulgare de secrete de stat, tentativă de trădare și activitate ca agent al unui serviciu secret

Poliția germană l-a arestat pe fostul șef al serviciului germasn de informații externe BND, August Hanning, sub suspiciunea de spionaj, a anunțat marți Parchetul Federal din Germania, potrivit Deutsche Welle.

Hanning a condus BND din decembrie 1998 până în noiembrie 2005, după care s-a transferat la Ministerul Federal de Interne, unde a ocupat funcția de secretar de stat până în noiembrie 2009.

Potrivit unui comunicat al Parchetului Federal, acesta este acuzat, printre altele, de presupus spionaj, divulgarea unor secrete de stat, tentativă de trădare și activitate în calitate de agent al unui serviciu secret.

În același caz a fost arestat și un alt fost angajat de rang înalt al BND, suspectat că i-ar fi furnizat lui Hanning sute de documente clasificate în schimbul unor sume de bani.

Potrivit Deutsche Welle, acesta „cel mai mare scandal de spionaj al secolului din Germania, care se desfășoară în timp real”.

Conform informațiilor furnizate de WDR, NDR și Süddeutsche Zeitung, poliția l-a arestat pe Hanning marți dimineață, la domiciliul său din Nordwalde, în apropiere de orașul Münster, în vestul Germaniei.

Presupusul său complice, identificat doar ca Manfred D., în conformitate cu legislația germană privind protecția vieții private, a fost reținut în Bavaria.

Autoritățile au efectuat percheziții la proprietățile celor doi suspecți, precum și în Berlin, a precizat Parchetul Federal.

În perioada în care Hanning a condus serviciul de informații, D. a fost șeful său de cabinet. Ulterior, acesta a lucrat sub conducerea lui Hanning și la Ministerul de Interne, până în 2009.

El este acuzat de „sprijinirea și facilitarea tentativei de trădare și a spionajului împotriva statului”.

Marc Henrichmann, președintele comisiei de supraveghere a serviciilor de informații din Bundestag, a declarat după arestări că Germania „nu va tolera trădarea secretelor”. „Oricine se aliază cu dușmanii democrației noastre liberale va fi demascat”, a declarat el pentru agenția AFP.

Parchetul Federal susține că Hanning și Manfred D. ar fi pus la cale înțelegerea în 2010.

Din 2012 și până în martie 2026, D. a ocupat funcția de șef de cabinet al succesorilor lui Hanning la BND, având acces la numeroase documente clasificate, potrivit comunicatului Parchetului.

„Constatările actuale sugerează că, de-a lungul anilor, Manfred D. i-a furnizat lui Hanning aproximativ 2.000 de documente, dintre care multe conțineau informații clasificate destinate exclusiv utilizării interne de către Serviciul Federal de Informații”, se arată în comunicat.

Potrivit anchetatorilor, D. i-ar fi furnizat lui Hanning informații cel puțin până la jumătatea anului 2022, iar Hanning ar fi folosit aceste informații în activitatea sa privată de consultanță.

Hanning este, de asemenea, acuzat că s-ar fi aflat „în contact strâns cu un reprezentant al unui alt serviciu de informații străin, căruia i-a transmis, timp de mai mulți ani, informații politice, bazate în parte pe materiale furnizate de Manfred D.”, potrivit comunicatului.

Parchetul Federal nu a precizat despre ce serviciu de informații străin este vorba, iar cei doi suspecți urmează să fie înfățișați unui judecător.