Cel puțin 1,1 milioane de locuitori ai UE au fost vaccinați împotriva COVID-19. Germania, pe primul loc la numărul de doze administrate

Franţa este, cu putere, hotărâre şi fervoare, alături de poporul american, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, într-o reacție la violențele fără precedent în ultimii 200 de ani asupra Capitoliului SUA, clădirea care adăpostește Camera Reprezentanților, Senatul și Curtea Supremă, unde manifestanții pro-Trump au luat cu asalt clădirea în timp ce Congresul american era reunit pentru a valida victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut.

Într-un mesaj video difuzat în toiul nopții de miercuri spre joi dimineață și intitulat “We believe in democracy”, liderul de la Palatul Elysee a subliniat: “Când într-una dintre cele mai vechi democraţii din lume, partizanii unui preşedinte pe picior de plecare repun în cauză, cu armele în mână, rezultatele legitime ale unui scrutin, este pusă în pericol o idee universală, cea care spune că un om are dreptul la o voce”.

In alocuţiunea sa, citată de RFI România, Emmanuel Macron a reamintat apoi aportul Franţei la crearea SUA, citează nume celebre precum Lafayette şi Toqueville și a evocat sprijinul americanilor în favoarea Franţei în timpul celor două războaie mondiale.

“Franţa este, cu putere, hotărâre şi fervoare, alături de poporul american şi de toate popoarele care vor să-şi aleagă liderii, să-şi decidă soarta şi viaţa. Nu vom ceda nimic violenţei comise de unii care vor să repună în cauză totul. Vreau să vă spun că am toată încrederea în forţa democraţiei americane, vreau să vă transmit amiciţia noastră poporului şi democraţiei americane”, a mai spus liderul de la Paris în mesajul video postat noaptea trecută.

De notat că ultimele paragrafe, ultimele 30 de secunde ale mesajului prezidenţial francez, au fost apoi rostite de Macron şi în limba engleză.

“Ce s-a întâmplat azi la Washington, nu este America”, a conchis Macron, cel care, în 2018, a fost primul lider european ce s-a adresat Congresului american după aproape un deceniu.

Congresul SUA s-a întrunit miercuri pentru validarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale. Mii de susţinători ai preşedintelui în exerciţiu al SUA, Donald Trump, s-au adunat în faţa Capitolului din Washington şi au dărâmat mai multe bariere de securitate, ceea a dus la ciocniri cu poliţia şi la scene haotice în faţa intrării în Congresul SUA, unde congresmenii s-au reunit pentru a valida oficial victoria electorală a democratului Joe Biden.

Mai mult, susţinătorii preşedintelui în exerciţiu Donald Trump au pătruns miercuri în plenul Camerei Reprezentanţilor, care fusese deja evacuată, şi s-au implicat într-o confruntare armată cu agenţii de securitate de la Capitoliu, într-o demonstrație violentă fără precedent în ultimele două secole pentru clădirea Congresului american.

Patru persoane au decedat şi 52 au fost arestate în timpul protestelor violente desfăşurate la Capitoliu, iar la Washington a fost declarată stare de urgență.

Ulterior, Congresul Statelor Unite şi-a reluat sesiunea consacrată certificării victoriei lui Joe Biden la prezidenţiale.

În urma unui apel lansat de președintele ales Biden, care i-a cerut lui Trump să adreseze un mesaj în care să ceară încetarea “asaltului” asupra clădirii Capitoliului, liderul în funcție a făcut apel la protestatarii de la Washington, într-un mesaj video postat pe Twitter, să meargă acasă, spunând că “trebuie să avem pace”

Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă continuă să acuze că alegerile au fost fraudate și a cerut vicepreședintelui său și republicanilor din Congres să blocheze certificarea victoriei lui Biden.

Înainte, vicepreşedintele american Mike Pence a afirmat că nu se va opune certificării victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale, invocând ”constrângerile” prevăzute în Constituţie, acesta fiind criticat apoi de Donald Trump.

În acest context, liderul de la Casa Albă este la rândul său criticat de politicienii americani și de comunitatea internațională occidentală că a instigat împotriva democrației americane. Reacții internaționale de condamnare a violențelor și de sprijin pentru tranziția pașnică de putere au venit din partea președinților Parlamentului European, Comisiei Europene și Consiliului European, a Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, a secretarului general al NATO și a prim-miniștrilor Marii Britaniei, Spaniei sau Olandei. De asemenea, Franța, Germania și România au reacționat prin intermediul miniștrilor săi de externe.

Procesul de certificare a alegerii lui Joe Biden în funcția de președinte al SUA de către Congresul american reprezintă ultima etapă înaintea ceremoniei de inaugurare din 20 ianuarie, după ce fostul vicepreședinte a câștigat alegerile prezidențiale din 3 noiembrie 2020 cu peste 81 de milioane de voturi, iar la 14 decembrie a obținut și majoritatea voturilor, 306 la 232, în Colegiul Electoral.