Cele mai mari șase economii ale UE sprijină crearea unei autorități unice de supraveghere financiară: Uniunea economiilor și investițiilor a devenit o necesitate strategică urgentă

Cele mai mari șase economii ale UE și-au exprimat sprijinul pentru planurile de centralizare a supravegherii unora dintre cele mai mari companii financiare din Europa sub o singură autoritate de supraveghere, arată un document obținut de Politico.

Miniștrii de finanțe din Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Polonia și Spania – așa-numitul grup „E6” – și-au exprimat sprijinul pentru această idee într-o scrisoare de șase pagini adresată Comisiei Europene, Eurogrupului și Consiliului Uniunii Europene.

Scrisoarea prezintă mai multe inițiative și termene pe care Bruxelles-ul ar trebui să le respecte în acest an. Obiectivul este de a crea o piață financiară mai integrată pentru a „consolida potențialul de creștere al Europei, a spori suveranitatea sa economică și a oferi o bază mai solidă pentru finanțarea priorităților comune”, se arată în scrisoare.

Printre cele mai controversate inițiative se numără introducerea supravegherii UE asupra „infrastructurilor piețelor financiare transfrontaliere sistemice și relevante” în contextul opoziției ferme a unui grup de țări mici, conduse de Irlanda și Luxemburg, care se bazează pe sectoarele financiare supradimensionate și sunt reticente să cedeze controlul la nivelul UE.

Liderii UE urmează să discute săptămâna viitoare despre cea mai bună modalitate de a accelera planurile vechi de zece ani ale Bruxelles-ului de a crea o piață financiară în stil american, după ani de rezultate slabe pe fondul intereselor naționale concurente.

Irlanda a transmis deja îngrijorările sale, întrucât țările mai mici se tem că opiniile lor vor fi ignorate dacă țările se vor uni pentru a-și integra piețele financiare.

În scrisoare, miniștrii E6 au afirmat că înființarea unei „uniuni a economiilor și investițiilor … a devenit o necesitate strategică urgentă” și că se angajează să „ia măsuri atât la nivel european, cât și la nivel național”.

Alte obiective menționate în scrisoare includ revigorarea pieței blocului pentru revânzarea datoriilor sau securitizarea, emiterea de bancnote virtuale în euro și introducerea unui ghișeu unic la nivelul UE pentru înființarea de companii, denumit „regimul 28”.

De asemenea, se solicită o mai mare transparență pe piețele bursiere și se insistă asupra adoptării în acest an a unui pachet legislativ pentru simplificarea normelor financiare ale UE.

În căutarea unei majorități

Ideea unui organism unic de supraveghere a pieței, care ar avea un rol similar cu cel al autorității de supraveghere bancară a Băncii Centrale Europene, a fost mult timp blocată la nivelul UE din cauza opoziției țărilor mici și a lipsei sprijinului din partea Germaniei.

Sprijinul marilor economii reprezintă un progres important în ceea ce privește probabilitatea de a se ajunge la un acord cu privire la acest plan, care a fost propus oficial de Comisia Europeană în decembrie, dar care a fost discutat informal încă de la începutul crizei financiare.

Țările E6 nu ar putea face acest lucru singure.

Mai întâi ar trebui să obțină o „majoritate calificată” în cadrul blocului pentru a adopta propunerea.

Acest prag necesită sprijinul a 15 țări care reprezintă cel puțin 65% din populația UE. În cazul în care acest lucru nu se realizează, nouă țări pot urmări împreună o „cooperare consolidată” pentru a-și atinge obiectivele.

Planul de supraveghere ar centraliza supravegherea marilor firme financiare transfrontaliere, precum bursele de valori și casele de compensare, sub autoritatea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, cu sediul la Paris.