„Cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu sunt extrem de periculoase”, avertizează Kallas: UE colaborează îndeaproape cu partenerii arabi pentru a explora căi diplomatice

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a calificat situația din Iran drept „periculoasă”, după ce Statele Unite și Israelul au lansat lovituri împotriva Teheranului, în timp ce alți lideri europeni au făcut apel la reținere pentru a evita escaladarea conflictului.

„Cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu sunt extrem de periculoase. Regimul iranian a ucis mii de oameni. Programele sale balistice și nucleare, precum și sprijinul acordat grupărilor teroriste, reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității globale. Uniunea Europeană a adoptat sancțiuni ferme împotriva Iranului și a susținut soluții diplomatice, inclusiv în ceea ce privește dosarul nuclear”, a scris Kallas, pe X.

The latest developments across the Middle East are perilous. Iran’s regime has killed thousands. Its ballistic missile and nuclear programmes, along with support for terror groups, pose a serious threat to global security. The EU has adopted strong sanctions against Iran and… — Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2026

Kaja Kallas a discutat cu ministrul israelian de externe, Gideon Saar, precum și cu alți miniștri din regiune. Potrivit acesteia, Uniunea Europeană colaborează îndeaproape cu partenerii arabi pentru a explora căi diplomatice menite să prevină o nouă escaladare a situației.

„Protejarea civililor și respectarea dreptului internațional umanitar reprezintă o prioritate. Rețeaua noastră consulară este pe deplin mobilizată pentru a facilita plecările cetățenilor UE. Personalul neesențial al Uniunii este retras din regiune. Misiunea noastră navală Aspides rămâne în stare de alertă ridicată în Marea Roșie și este pregătită să contribuie la menținerea deschisă a coridorului maritim”, a conchis Kallas.

De asemenea, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că loviturile din Iran „nu trebuie să conducă la o spirală a escaladării care ar putea amenința Orientul Mijlociu, Europa și alte regiuni ale lumii”. Într-o postare pe platforma X, aceasta a calificat contraatacurile Teheranului asupra bazelor americane din statele din Golful Persic drept „inacceptabile și nejustificabile”, relatează Politico Europe.

The European Parliament has long called for the regime in Iran to dismantle its State instruments of oppression, end its support for proxies of terror, abandon its nuclear ambitions and finally allow its people to be free to choose their own destiny. The events unfolding in Iran… — Roberta Metsola (@EP_President) February 28, 2026

Citiți și Evoluțiile din Iran sunt profund îngrijorătoare, avertizează liderii UE: „Facem apel la toate părțile să dea dovadă de reținere maximă”

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune cu rachete și drone,

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi. Într-un discurs adresat națiunii și publicat pe rețeaua sa socială Truth Social, liderul de la Casa Albă a prezentat justificările administrației sale, a detaliat obiectivele militare și a transmis mesaje directe atât autorităților de la Teheran, cât și populației iraniene.