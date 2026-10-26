CENTCOM: SUA au sprijinit exportul a peste 1,5 miliarde de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz

Forțele americane au ajutat partenerii din Golf să exporte peste 1,5 miliarde de barili de petrol brut începând din vară, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), într-un comunicat publicat duminică pe X. Peste 3.000 de nave comerciale au traversat Strâmtoarea Ormuz cu sprijinul forțelor CENTCOM în ultimele șase luni, potrivit aceleiași surse.

Anunțul a fost făcut cu ocazia vizitei comandantului CENTCOM, amiralul Brad Cooper, în strâmtoare, la 25 octombrie. Acesta a evaluat situația operațională dintr-un elicopter CH-47 Chinook al armatei americane.

„Continuăm să fim umăr la umăr cu partenerii noștri din Golf și cu industria transportului maritim. Această vizită subliniază angajamentul nostru ferm pentru menținerea libertății de navigație prin Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Cooper.

https://t.co/nkXeQtMfrY — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 25, 2026

Potrivit comandamentului american, tranzitul comercial s-a intensificat în ultimele luni, după ce forțele SUA au curățat culoarele internaționale de navigație de minele marine amplasate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC).

În timpul vizitei, Cooper s-a întâlnit cu militarii americani care au sprijinit misiunea de deminare și le-a mulțumit pentru activitatea desfășurată.

„În prezent, principalele rute de tranzit din Strâmtoarea Ormuz sunt în continuare libere și fără mine marine iraniene, datorită eforturilor extraordinare ale militarilor noștri. Rămânem pe deplin concentrați asupra menținerii fluxului traficului comercial, în cooperare cu colegii noștri din instituțiile americane, cu Consiliul de Cooperare al Golfului și cu industria transportului maritim”, a afirmat comandantul CENTCOM.

Comandamentul susține că peste 95% dintre navele care au navigat prin Strâmtoarea Ormuz în ultimele luni au traversat-o în siguranță, în pofida acțiunilor IRGC. În evaluarea CENTCOM, această situație demonstrează că SUA și partenerii regionali dețin controlul asupra căii navigabile internaționale.