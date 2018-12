Centenarul Marii Uniri, sărbătorit la New York

Misiunea Permanentă a României la ONU a organizat, în perioada 26-30 noiembrie, o serie de evenimente dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României și Centenarului Marii Uniri la New York. Componenta culturală a acestor evenimente a fost organizată în colaborare cu Institutul Cultural Român din New York.

Ziua Națională a României a fost sărbătorită prin organizarea unei recepții dedicate corpului diplomatic acreditat la ONU, la 30 noiembrie 2017, la sediul Misiunii Permanente a României.

La 27 noiembrie, Misiunea, în parteneriat cu Asociația Assamblage din România, a lansat expoziția de bijuterie contemporană Camera Lucida, organizată pentru a comemora sfârșitul Primului Război Mondial și a aniversa Centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Expoziția poate fi văzută la sediul ONU în perioada 26 noiembrie – 5 decembrie.

De asemenea, Misiunea Permanentă a României la ONU și Institutul Cultural Român din New York au organizat doua evenimente muzicale de înaltă ținută artistică, dedicate Zilei Naționale și Centenarului Marii Uniri: la 26 noiembrie, concertul pianistei Alexandra Dăriescu, în celebra sală Merkin Concert Hall din New York, iar la 30 noiembrie, concertul sopranei Laura Nicorescu și Adrian Kelly, pian, la sediul ICRNY, ambele evenimente fiind urmate de recepții. Peste o mie de persoane – ambasadori, înalți funcționari ONU, diplomați, jurnaliști, prieteni americani ai României, precum si reprezentanți de marcă ai comunității romano-americane din New York – au participat la cele patru evenimente care au marcat Săptămâna Centenarului României la New York.

Reprezentantul Permanent al României la Națiunile Unite, ambasadorul Ion Jinga, a subliniat, în intervențiile sale cu ocazia acestor evenimente, semnificația excepțională a Marii Uniri, ideal secular al poporului român. Făcând o incursiune în istoria unirii de la 1600, realizată sub sabia și sceptrul lui Mihai Viteazul, a evocat uriașul tribut de sânge plătit de poporul român pentru apărarea țării și reîntregirea neamului în primul război mondial, precum și viziunea, entuziasmul și patriotismul generației Marii Uniri de la 1918, care a știut să valorifice în interesul României principiul autodeterminării popoarelor, proclamat de președintele SUA, Woodrow Wilson, la 11 februarie 1918.

A amintit discursul memorabil rostit de primul ministru Ion I.C. Brătianu – unul dintre principalii ctitori ai României Mari, considerat de istorici printre cei mai mari bărbați de stat ai României din toate timpurile – la sosirea la București a delegației ardelene care aducea actul Unirii: „Vă aşteptăm de o mie de ani şi aţi venit ca să nu ne mai despărţim niciodată. Sunt în viaţa unui neam clipe de fericire atât de mari, încât ele răscumpără veacuri întregi de suferinţă… Fraţilor, fiţi bine-veniţi…”.

Trecând în revistă câteva din transformările profunde suferite de România în cei 100 de ani care au trecut de la Marea Unire, până la statutul actual de țară membră a UE și NATO, precum și aportul remarcabil în cadrul Organizației Națiunilor Unite, ambasadorul român a vorbit despre contribuția României în conturarea sistemului global multilateral, participarea în misiunile de menținerea a păcii sub drapel ONU, precum și angajamentul țării noastre în favoarea păcii, justiției și dezvoltării, acesta fiind, de altfel, motto-ul României în campania pentru obținerea a unui loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate ONU în perioada 2020-2021.

